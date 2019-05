Unbeachtet von den deutschen Medien spitzt sich die Lage im Kosovo weiter zu

Vor einigen Tagen kam es weitgehend unbeachtet von der deutschen Presse zu einer Verschärfung im Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien, über den ich berichtet habe. Jetzt gibt es einige neue Entwicklungen und daher will ich die Hintergründe der derzeitigen Verschärfung der Lage einmal beleuchten.

Am Dienstag rückten Spezialeinheiten der kosovarischen Polizei in serbisch bewohnte Gebiete des Kosovo vor und nahmen ca. zwei Dutzend Menschen fest. Der Kosovo nannte es ein Vorgehen gegen Korruption, Serbien sprach von einem gezielten Vorgehen gegen die serbische Autonomie in dem Gebiet und versetzte seine Armee in Alarmbereitschaft. Die Nato, als Schutzmacht im Kosovo, lehnte es ab, sich einzumischen und Brüssel schwieg zu den Vorgängen.

Um die Lage im Kosovo zu verstehen, muss man den albanischen Nationalismus verstehen. Es gibt albanische Kräfte, die ein „Großalbanien“ schaffen wollen. Das bedeutet, dass der Kosovo, weitere Teile Serbiens, das halbe Mazedonien und Teile Griechenlands an Albanien angeschlossen werden sollen. Und genau in diese Richtung gingen Aussagen der kosovarischen Führung in diesen Tagen.

Der kosovarische Regierungschef Hashim Thaçi hat ganz offen den Anschluss des Kosovo an Albanien angedroht, entweder durch Parlamentsbeschluss oder durch ein Referendum. Dabei warf er der EU vor, den Kosovo zu isolieren und ihn damit zu dem Schritt zu zwingen.

Das aber ist für Serbien inakzeptabel, das den Kosovo immer noch als Teil Serbiens ansieht. Hier entsteht also ein neuer Konflikt, zumal der kosovarische Regierungschef dabei auch die autonomen serbischen Gebiete und sogar Teile Serbiens an Albanien anschließen will, wie er immer wieder verkündet hat. Wenn er das umzusetzen versucht, droht ein neuer Krieg auf dem Balkan.

Da müsste auch die EU heftig protestieren, denn unter ihrer Schirmherrschaft ist nach langen und schwierigen Verhandlungen das sogenannte Brüsseler Abkommen ausgehandelt worden, das die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo regelt. In dem Abkommen hat Serbien den Kosovo zwar nicht anerkannt, aber der kosovarischen Regierung die Zuständigkeit über den Kosovo zugebilligt. Im Gegenzug bekamen die zum Kosovo gehörenden, aber serbisch bewohnten Gebiete Nord-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok und Leposavic eine sehr hohe Eigenständigkeit. Und genau gegen diese Eigenständigkeit wehrt sich nun der kosovarische Regierungschef sowohl verbal, als auch mit Aktionen wie der großangelegten Razzia am Dienstag.

Die EU schweigt jedoch zu diesen Verstößen des Kosovo gegen das Brüsseler Abkommen.

Heute hat sich der serbische Präsident Vucic zu Wort gemeldet und mitgeteilt, er sei schockiert über das Schweigen aus Brüssel und er erwarte eine eindeutige Reaktion und ein Bekenntnis Brüssels zu dem Abkommen:

„Wir sind darüber schockiert, dass die EU gar nicht auf die Erklärungen von Hashim Thaçi reagiert hat, der sagte, dass Pristina das Brüsseler Abkommen nicht mehr umsetzen will. Man muss uns sagen, ob das Abkommen noch Gültigkeit hat. Wir warten jetzt schon 24 Stunden und es gibt noch keine Reaktion. (…) Ich will ehrlich sein, ich bin absolut schockiert darüber, dass niemand ein Wort über das Dokument verloren hat, das in Brüssel unterschrieben wurde und für dessen Umsetzung die EU garantiert. (…) Wenn das Dokument für die Albaner nicht verpflichtend ist, dann weiß ich nicht, wie und mit wem sie in Zukunft hoffen, noch zu sprechen. (…) Das Dokument wurde von Hashim Thaçi und Ivica Dačić in Gegenwart von Catherine Ashton unterzeichnet. (…) Wenn die EU die für die Vereinbarung, die sie mit Serbien und dem Kosovo ausgehandelt hat, nicht garantieren kann, dann soll sie das sagen, damit wir wissen, dass das Abkommen nicht mehr gültig ist, dann werden sich die Dinge anders entwickeln. Wir hoffen, heute oder morgen eine Reaktion aus Brüssel zu hören, wenn nicht, dann wissen wir, was wir zu tun haben.“

Weitere Brisanz erhalten die Vorgänge in Mitrovica, weil bei der „Polizeiaktion“ am Dienstag auch russischer UN-Beobachter von kosovarischen Einheiten festgenommen und misshandelt wurde. Nach seiner Freilassung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert und später in ein Krankenhaus in Belgrad verlegt, wo ihn auch der serbische Präsident heute besucht hat.

Die neuen Entwicklungen auf dem Balkan sind sehr besorgniserregend und es ist unverständlich, dass Brüssel kein Wort sagt und man fragt sich, warum die deutschen Medien dazu schweigen. Wahrscheinlich werden sie sich erst zu Wort melden, wenn es dort wieder zu bewaffneten Zusammenstößen kommt und dann der deutschen Öffentlichkeit die Serben als Übeltäter präsentieren, ohne auf die Vorgeschichte einzugehen.