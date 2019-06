Wie Google Politik macht und die öffentliche Meinung beeinflusst

Google ist längst zu einem politischen Instrument geworden und beeinflusst die öffentliche Meinung massiv.

Google kann über seine Algorithmen beeinflussen, welche Seiten Ihnen bei einer Suchanfrage gezeigt werden und welche nicht. Das zeigt sich besonders bei politischen Fragen. In Deutschland wurde darüber kaum berichtet, aber in den USA hat eine Enthüllungsplattform mit versteckter Kamera Gespräche leitender Google-Mitarbeiter gefilmt, die offen sagen, dass Google im nächste US-Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen will, indem es bei Suchanfragen positive Nachrichten über Trump unterdrückt und stattdessen negative Meldungen zeigt.

Im Gegensatz zu deutschen Medien haben englischsprachige Medien darüber berichtet. In Deutschland fand ich lediglich auf RT-Deutsch einen Artikel dazu. Offensichtlich finden die deutschen Medien die Manipulation der öffentlichen Meinung gut, da sie nicht darüber berichten und es schon gar nicht kritisieren.

Interessant ist, dass die mit versteckter Kamera gefilmten Videos auf YouTube gelöscht wurden. Die Begründung von YouTube ist, dass sie die Privatsphäre der Betroffenen verletzen. Die Betroffenen sind leitende Mitarbeiter von Google, die bei einem Mittagessen ganz offen über die politischen Ziele von Google sprechen.

YouTube ist als besorgt wegen der Privatsphäre von Menschen. Wo war eigentlich diese Besorgnis, als es um das Strache-Video ging? Schon an diesem Vergleich sieht man, dass Google bzw. YouTube seine Regeln entsprechend seiner politischen Agenda auslegt und nicht etwa anhand objektiver Kriterien. Jedenfalls hat YouTube, eine Tochterfirma von Google, diese Videos entfernt, wogegen nun die Anwälte der Enthüllungsplattform „Project Veritas“ vorgehen.

Generell ist YouTube längst zu einer Waffe im Informationskrieg geworden. Ich kenne YouTube-Blogger, die berichten, dass ihre Videos bei ihren Abonnenten nicht in der Timeline gezeigt werden, wenn sie bestimmte Themen behandeln. Und zwar nicht etwa nur das entsprechende Video, sondern danach werden noch wochenlang alle neuen Videos unabhängig von ihrem Inhalt in der Reichweite beschränkt.

So berichtete mir ein russischer Blogger, dass er selbst auf Russisch nicht über die Flüchtlingsthematik in Deutschland berichten kann, ohne hinterher von Google „bestraft“ zu werden, indem Google seine Reichweite reduziert. Das kann er anhand seiner Statistiken belegen, weshalb er Themen wie „Flüchtlinge in Europa“ nicht mehr behandelt, da er seinen Kanal hauptberuflich betreibt und auf die Einnahmen angewiesen ist. Da kann er es sich nicht erlauben, wochenlang in seiner Reichweite beschränkt zu werden, das kostet ihn bares Geld.

So kann, auch ganz ohne „echte“ Zensur, beeinflusst werden, was die Menschen zu sehen bekommen und was nicht.

Besonders absurd wird es, wenn man sich das Titelbild des Artikels anschaut. Was glauben Sie, vor was für einem Video warnt Google so nachdrücklich? Pornografie? Exzessive Gewalt?

Nein, es ist ein russischer Dokumentarfilm über Putins Präsidentschaft, der angeblich „für jüngere und sensible Menschen nicht geeignet“ ist und schon über elf Millionen Mal angeschaut wurde. Ob man Putin gut oder schlecht findet, ist jedem selbst überlassen, aber was bitte ist an einer politischen Doku „für jüngere und sensible Menschen nicht geeignet„?

Übrigens erlebe ich das auch am eigenen Leib auf Facebook. Meine Anti-Spiegel-Seite auf Facebook hat eine sehr schwankende Reichweite. Immer wenn sie auf eine Reichweite von ca. 15.000 pro Woche kommt, bremst Facebook sie ein und plötzlich sind es nur 5.000 pro Woche. Das wächst dann mit der Zeit wieder an und wenn die 15.000 erreicht sind, geht das Spiel von vorne los.

Auch als Werbekunde möchte Facebook mich nicht. Ich habe gar nicht vor, meine Artikel für Geld zu bewerben, aber Facebook hat mich schon vorsorglich als Werbekunde gesperrt.



