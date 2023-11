Am Sonntag ist die 17. Folge von Anti-Spiegel-TV erschienen. Nun können Sie sie auch hier anschauen.

Die USA geben sich weiterhin alle Mühe, Unruhe an Russlands Grenzen zu schüren, um Russland zu schwächen, und russische Verbündete auf ihre Seite zu ziehen. Ein Beispiel dafür ist Armenien, wo die USA derzeit recht erfolgreich sind.

Danke Bundesregierung!

In Deutschland wachsen Not und Armut auch im nächsten Jahr weiter, weil die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft mit Vollgas an die Wand fährt. Die Prognosen für nächstes Jahr sind nicht rosig.

-

Ich habe bereits vor zwei…