Das klingt seltsam: Russland ist in Sachen Mitspracherecht der Bürger weiter, als viele westliche Länder

Entgegen der im Westen verbreiteten Ansichten ist Russland weitaus demokratischer, als viele es für möglich halten. Im täglichen Leben zum Beispiel haben die Menschen einen viel größeren Einfluss auf die Arbeit der Behörden, als man es aus dem Westen kennt.

In Russland hat eine Kombination aus mehreren Maßnahmen mit den Jahren Wirkung gezeigt. Einerseits fördert die Regierung den Patriotismus, was man nicht mit Nationalismus verwechseln darf! Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Land und der Respekt für andere Länder. Nationalismus ist das Erheben des eigenen Landes über andere Länder.

Andererseits wurde in Russland auf kommunaler Ebene der Einfluss der Menschen erhöht. In meiner Heimatstadt Petersburg gibt es eine App, in der jeder Mensch online Mängel melden kann. Das können Straßenschäden sein, Müllberge, schlecht geräumte Straßen im Winter, Schäden auf Kinderspielplätzen und so weiter. Man macht einfach ein Foto, schickt es über die App ein und innerhalb von 24 Stunden müssen die Behörden verbindlich antworten, bis wann sie das Problem lösen werden. Sollte das nicht in der versprochenen Frist geschehen, kann man eine Beschwerde einreichen, die für die betroffenen Beamten mindestens unangenehme Gespräche bedeutet.

Ein Beispiel aus eigenem Erleben: Eine Freundin hat im Supermarkt als Wechselgeld eine falsche Banknote bekommen und sich sofort beschwert. Das führte an der Kasse zu einem großen Streit. Die Freundin forderte daraufhin, das Beschwerdebuch zu bekommen. Ein solches Buch muss in Russland jede Firma haben und die Beschwerden der Kunden werden von der Verbraucherschutzbehörde regelmäßig kontrolliert. Das Buch war jedoch angeblich nicht auffindbar. Daraufhin hat die Freundin online eine Beschwerde bei der Verbraucherschutzbehörde eingereicht und weniger als 24 Stunden später bekam sie eine Rückmeldung der Behörde mit einem Kurzbericht der im Supermarkt durchgeführten Kontrolle, bei der durch Einsicht in die Überwachungskameras auch der Vorfall selbst dokumentiert wurde. Die Verkäuferin hatte die falsche Banknote von einem anderen Kunden angenommen und als sie merkte, dass sie falsch war und damit die Kasse nicht stimmen würde, hat sie versucht, die Blüte so wieder loszuwerden.

Als die Freundin das nächste Mal in den Supermarkt kam, bekam sie sogar eine persönliche Entschuldung.

Der Patriotismus, also die Sorge um das eigene Land und die eigene Stadt in Kombination mit dieser direkten Form der Kommunikation mit und des Einflusses auf Behörden hat bei den Russen das Gefühl wachsen lassen, selbst Einfluss auf Behörden- und Regierungsentscheidungen nehmen zu können und heute gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland, die sich der verschiedensten Themen annehmen und die Politik aktiv mitbestimmen.

Dieser Trend soll weiter gefördert werden, wie Putin auch in seiner Rede an die Nation sagte, als er ankündigte, auch der Organisation der Vertreter der regionalen Körperschaften Verfassungsrang zu geben.

Am Sonntag hat das russische Fernsehen in der Sendung „Nachrichten der Woche“ in einem Bericht Beispiele dafür genannt, was alles auf diesem Gebiet getan wurde und getan werden soll. Das geht bis hin zur Reduzierung der Wartezeiten auf Termine bei Fachärzten. Da ich nach Putins Rede an die Nation von vielen Lesern gehört habe, dass sie sich auch für solche innenpolitischen Themen aus Russland interessieren, habe ich diesen Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Am 30. Januar hielt Wladimir Putin eine Sitzung des Rates für die Entwicklung der lokalen Selbstverwaltungen ab. Der Präsident erinnerte daran, dass dies „der Teil der Regierung ist, der die Menschen am direktesten betrifft“ und forderte die Kommunen auf, sich stärker an der Erreichung der nationalen Entwicklungsziele und der Umsetzung nationaler Projekte zu beteiligen.

So ist zum Beispiel die Regierung der Region Moskauer Umland näher an die Menschen herangerückt. Im Verwaltungszentrum der Region wurde die gesamte Region „sortiert“. Und zwar auf Schreibtischen. Die Mitarbeiter können alles in Echtzeit sehen: Nahverkehr, Stromversorgung, sogar Wartezeiten beim Arztbesuch. (Anm. d. Übers.: In Russland gibt es nicht – wie in Deutschland – Hausärzte, sondern die Menschen gehen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus, daher lassen sich Wartezeiten exakt dokumentieren.)

Auch die Reparatur von Straßen wird in Echtzeit überwacht. Im vergangenen Jahr haben die Menschen 12.000 Straßenschäden gemeldet. In der Regel haben die kommunalen Dienste 24 Stunden Zeit, um darauf zu reagieren. Der Schaden wird behoben und die Reparaturfirma schickt online ein Foto der getanen Arbeit.

„Ich habe einen Vorschlag. Jemand hat eine Meldung geschickt, ein Einwohner des Bezirks. Dann hat der Auftragnehmer gearbeitet und Ihnen seinen Fotobericht geschickt. Registrieren Sie doch denjenigen, der die Beschwerde eingereicht hat und lassen Sie ihn bestätigen, dass die Reparaturen ordentlich durchgeführt wurden“, sagte der Präsident.

Jede Eingabe wird beantwortet. Auch auf dem Großbildschirm wird angezeigt, ob das Problem gelöst wurde, oder ob vielleicht nachgebessert werden muss.

Die Arbeit im Verwaltungszentrum der Region ist nach verschiedenen Themen organisiert. Wohnungen und Nebenkosten, Landwirtschaft, Ökologie, Straßen, Bildung. Es gibt insgesamt 10 Themengebiete. Für jedes sind Mitarbeiter der zuständigen Ministerien der regionalen Regierung vor Ort. Der größte Block ist die Medizin. Das hier sind die Anforderungen an die Mitarbeiter, worauf sie achten müssen:

-maximale Wartezeit für einen Termin bei einem Spezialisten: ein Tag,

– eine Untersuchung muss innerhalb eines Tages stattfinden,

– soziale Medikamente müssen innerhalb eines Tages ausgegeben sein. (Anm. d. Übers.: Viele Medikamente muss man in Russland selbst kaufen, was aber schlimmer klingt, als es ist, denn sie kosten kaum zehn Prozent dessen, was sie in Deutschland kosten. Aber es gibt „soziale“ Medikamente. Die sind für bestimmte Personengruppen entweder verbilligt oder ganz umsonst)

Von hier aus kann jede der 550 Kliniken in der Region beobachtet werden (Anm. d. Übers.: Im Verwaltungszentrum können die Mitarbeiter alles direkt über Webcams beobachten.) Sobald irgendwo eine Schlange bei einem Facharzt entsteht, kontaktiert der Mitarbeiter des Zentrums sofort den Chefarzt und gemeinsam suchen sie einen Ausweg aus der Situation. Das Ergebnis: In einem Jahr ist die Warteliste von 14.000 Menschen auf 1.300 Menschen geschrumpft. Gleiches gilt für die Belegung komplexer medizinischer Apparate wie CT- und MRT-Maschinen.

„Wir verstehen, dass die Maschinen weniger ausgelastet sind, wenn sie nur in einer Schicht genutzt werden. Wir haben begonnen, sie im Zwei- und sogar Dreischichtbetrieb einzusetzen, einige sind rund um die Uhr im Einsatz. Dadurch konnten wir die Warteliste reduzieren“, erklärt Wjatscheslaw Platonow, Leiter der Abteilung Medizin in Verwaltungszentrum. (Anm. d. Übers.: Das bedeutet, dass die Patienten auch nachts zur Untersuchung kommen können, was auf den ersten Blick ungewöhnlich ist, aber zum Beispiel für Schichtarbeiter eine enorme Erleichterung darstellt. Und es ist wahrscheinlich immer noch besser, innerhalb eines Tages zur Diagnose ins CT zu kommen, auch wenn die Untersuchung nachts stattfindet, als tage- oder wochenlang auf einen Termin warten zu müssen.)

Auch die Versorgung mit sozialen Arzneimitteln wurde geregelt. Die maximale Wartezeit beträgt 10 Tage. Aber das ist inzwischen schon eine Seltenheit.

In Tatarstan werden die Veröffentlichungen von Bürgern in fünf großen sozialen Netzwerken verfolgt. Jede Anfrage wird möglichst am selben Tag bearbeitet.

Aber mancherorts geht es noch weiter und man übergibt die Initiative ganz den Bürgern. In Jaroslawl zum Beispiel sogar den Schulkindern. Hier ging es um die Renovierung der Schulkantine. Die Schüler haben selbst über das Budget entschieden und darüber, was wie umgesetzt werden sollte.

In Jaroslawl wurden in den drei Jahren dieser Initiative eineinhalb tausend Projekte umgesetzt Hinterhöfe wurden verschönert, Spielplätze gebaut, Trikots für Schulmannschaften gekauft. Jeder Rubel kam dort an, wo er gebraucht wurde.

Die Region Tula hat ihr eigenes Pilotprojekt. Hier wurde die Priorität auf eine reibungslose Stromversorgung gelegt und „Tulaenergo“ baute eine zentrale Leitstelle, die fast 9.000 Umspannwerke in der Region direkt überwacht.

„Das wichtigste ist, die Spannung überall effektiv zu überwachen. Das hat die Reaktionszeit stark gesenkt“, sagte Alexey Dumin, Gouverneur der Region Tula.

In Zhelesnovodsk im Kaukasus wurde die „intelligente Stadt“ verwirklicht. An den großen, interaktiven Informationstafeln in der Stadt kann man die Sehenswürdigkeiten kennen lernen und Einheimischen und Touristen steht ein Portal für den Nahverkehr zur Verfügung. Auf Ihrem Smartphone können Sie zum Beispiel sehen, wo Ihr Bus in diesem Moment ist.

Diese Technologien wurden bereits von den Vertretern der Zivilgesellschaft positiv bewertet. Sie haben den Präsidenten in Krasnogorsk getroffen.

„Dies ist ein solides Instrument zur Lösung der Probleme, mit denen das Land und jeder Einzelne konfrontiert sind. Alles ist absolut konkret. Das Feedback kommt direkt. Und es hilft, Managemententscheidungen zeitnah zu treffen und auf das zu reagieren, was die Menschen bewegt. Um die Probleme zu lösen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert sind“, sagte der Präsident.

Innovationen wirken sich auch auf die Arbeit der Kommunen aus. Sie setzen neue Maßstäbe. Putin hat in der Rede an die Nation darüber gesprochen. Und jetzt schlägt er vor, die Kräfte zur Unterstützung der Kommunen zu bündeln. „All das bestimmt die Lebensqualität unserer Bürger, beeinflusst die Zukunft unserer Kinder“, sagte er.

Der Präsident hat angewiesen, bis 2030 neue Grundlagen der öffentlichen Politik für die Kommunen zu implementieren. Aber zuerst müssen sie in der Verfassung mit den nötigen Befugnissen ausgestattet werden.

„Die Kommunen sind nicht Teil der Staatsorgane, das wissen wir alle sehr gut. Aber sie sind trotzdem da und nicht abstrakt irgendwo im Weltraum oder auf dem Mond. Sie sind Teil unserer Gesellschaft, unseres Landes und unseres Regierungssystems. Deshalb ist es so wichtig, die Einheitlichkeit aller Ebenen der öffentlichen Veraltung zu gewährleisten. Deshalb sollten die Mitarbeiter der Kommunen nicht in ihren Büros sitzen, sie müssen nahe bei den Menschen sein und die drängendsten Fragen mit ihnen besprechen“, betonte das Staatsoberhaupt.

Natürlich muss man den Städten helfen. Der Präsident schlägt vor, dies auf regionaler Ebene zu tun und die Kredite der Haushalte so umzustrukturieren, dass die Kommunen mehr freies Geld und mehr Freiheit bei dessen Verteilung haben.

„Wir müssen die Rolle der so genannten lebendigen oder Initiativbudgetierung erhöhen. Ich halte ich es für möglich und notwendig, die Ausgaben und Projekte, über die die Bürger direkt entscheiden, in den nächsten drei Jahren auf 5 Prozent der Ausgaben der Kommunen zu erhöhen. Jetzt liegt ihr Anteil nicht über einem Prozent“, erklärte Putin.

Seit einigen Jahren veranstaltet die Regierung einen Wettbewerb für die besten kommunalen Ideen. Der Preis beläuft sich auf 40 Millionen Rubel (ca. 600.000 Euro) für 24 Gewinner. Der sollte erhöht werden, fordert der Staatsduma-Abgeordnete Kidiaev im Namen der Gemeinden vom Präsidenten.

„Was die Auszeichnung der besten Gemeinden betrifft, so stimme ich Ihrem Vorschlag zu. Wir müssen das Preisgeld auf einen Schlag auf eine Milliarde Rubel (ca. 15 Millionen Euro) erhöhen. Da bin ich völlig Ihrer Meinung“, sagte der Präsident.

Finanzminister Anton Siluanow war bereit, daran zu arbeiten, aber er rief dazu auf, das Wichtigste nicht aus den Augen zu verlieren: „Die Umsetzung der nationalen Projekte und die Ziele aus der Rede an die Nation sind die Hauptaufgaben der Kommunen. Zuschüsse sind gut, aber wir müssen auf jeden Rubel achten.“, sagte Siluanov.

Und so hat Putin die 15 Millionen an Zuschüssen, die nicht im Haushalt 2020 enthalten waren, aus dem Reservefonds des Präsidenten zur Verfügung gestellt. (Anm. d. Übers.: Das glückliche Gesicht des Finanzministers nach dieser Ankündigung sorgte in der Sitzung für einige Lacher.)

Ende der Übersetzung



