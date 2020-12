Frage an die Leser: Wen besingt das Lied „Heil dem Oberbefehlshaber!“?

Ich bin heute bei Recherchen auf den Text eines Liedes gestoßen, der mich doch sehr verwundert hat. Diese Verwunderung würde ich gerne mit der Leserschaft teilen.

Es gibt etwas, das ich „Recherche-Müll“ nenne, dabei handelt es sich um Informationen, die man bei einer Recherche findet, die mit dem Thema, zu dem man recherchiert, gar nichts zu tun haben und die man gar nicht gesucht hat. Hier geht es um so ein Beispiel. Wie es dazu gekommen ist, werde ich gleich erklären. Zunächst zu dem Lied, auf das ich zufällig gestoßen bin. Wen besingt das Lied Ihrer Meinung nach? Der Text des kurzen Marschliedes lautet:

„Heil dem Oberbefehlshaber, den wir für die Nation gewählt haben,

Heil dem Oberbefehlshaber! Wir grüßen ihn alle.

Heil dem Oberbefehlshaber, wir geloben Zusammenarbeit

In stolzer Erfüllung eines großen, edlen Rufes.

Dein Ziel ist es, dieses große Land größer zu machen,

Das wirst Du tun, das ist unser starker, fester Glaube.

Heil dem, den wir als Befehlshaber gewählt haben,

Heil dem Präsidenten! Heil dem Oberbefehlshaber!„

Nein, es geht nicht um die Nazis. Besungen wird in dem Lied „Hail to the Chief“ der US-Präsident. Das ist der Text der „Präsidentenhymne“ oder des offiziellen „Präsidentensaluts“. Die Melodie haben Sie alle schon gehört.

Hail to the Chief (Official Presidential Anthem of the United States)

Und so klingt das Lied mit Text.

U S Presidential Anthem Hail to the Chief With Lyrics

Das deutsche Wort „Heil“, das die Nazis durch ihren Gruß entehrt haben, ist ein sehr altes deutsches Wort, das wir heute noch in Redewendungen wie „Ski heil“ oder „Waidmanns Heil“ oder „Petri heil“ finden. Es war ursprünglich eine Grußformel, die dem Gegenüber Glück und Ruhm gewünscht hat. Bevor die Nazis das Wort okkupiert haben, gab es auch schon deutsche Lieder mit dem Titel „Heil dem Kaiser“ und in alten Übersetzungen aus dem Latein wurde die Formel „Ave Cäsar“ noch mit „Heil Cäsar“ übersetzt.

Das Wort hat so alte germanische Wurzeln, dass die Sachsen es mit nach England genommen haben, als sie sich aus Deutschland aufgemacht haben, um dort als Angelsachsen eine neue Heimat zu finden. Und so findet es sich heute als „Hail“ auch im Englischen wieder und besingt zum Beispiel den US-Präsidenten.

Ich will das nicht politisch einordnen und die Amerikaner auffordern, das Wort aus ihrem Wortschatz und der Präsidentenhymne zu tilgen, ich wollte nur über diese für deutsche Ohren merkwürdige Begenheit berichten, dass die US-Amerikaner in ihrer Präsidentenhymne wortwörtlich „Heil dem Präsidenten“ singen.

Nun noch dazu, wie ich darauf gestoßen bin, also zu dem, was ich als „Recherche-Müll“ bezeichne. Ich habe das Lied gefunden, als ich im Spiegel den Artikel mit der Überschrift „Bestätigung von Bidens Sieg – Trump wirft Arizonas Gouverneur Betrug vor“ gelesen habe. Der Artikel ist nicht allzu interessant, aber ich bin über folgenden Satz gestolpert:

„Ducey holt sein Handy aus dem Jackett, bei genauem Hinhören ist kurz das Lied zu Ehren des amerikanischen Präsidenten »Hail to the Chief« zu erkennen.“

Da ich den Ausdruck „Hail“, also „Heil“, kannte, wurde ich neugierig, denn ich konnte gar nicht glauben, dass die USA ihren Präsidenten mit dieser Formulierung besingen. Also habe ich recherchiert und schnell herausgefunden, dass es so ist. Auf Wikipedia gibt es über das Lied Artikel in vielen Sprachen, der Text des Liedes ist bei Google schnell gefunden und bei YouTube findet man ungezählte Videos, ob instrumental oder mit Gesang.

Man lernt eben nie aus.

Der Spiegel ist in seinem Artikel über dieses Kuriosum übrigens geflissentlich hinweggeangen.

Noch ein Fun-Fact zum Schluss: Trump hat sich wann immer möglich nicht mit diesem Lied grüßen lassen, er zieht das Lied „God bless the USA“ vor.

God Bless the U.S.A. by Lee Greenwood

