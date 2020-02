Homophobie in Russland? Ein Kommentar des russischen Fernsehens

In der russischen Verfassung soll im Zuge der Verfassungsänderungen auch der Begriff der Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau festgeschrieben werden. Dagegen regt sich Widerstand in der LGBT-Gemeinschaft, wie das russische Fernsehen berichtet.

In der Sendung „Nachrichten der Woche“ wurde berichtet, dass Human Rights Watch gegen die Festschreibung der Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau protestiert, weil das die LGBT-Gemeinschaft diskriminieren würde. Darauf ging der Moderator in einem Kommentar ein.

Putin hatte im Zuge der Beratungen über die Verfassungsänderungen gesagt, dass es – solange er Präsident ist – in Russland „Mama und Papa“ geben werde. Das ist eine Reaktion auf Vorstöße einiger westlicher Länder, diese Begriffe aus der Amtssprache zu verdrängen und durch „Elternteil Eins und Elternteil Zwei“ zu ersetzen. Dagegen regt sich Protest bei der LGBT-Gemeinschaft.

Ich habe den Kommentar des russischen Fernsehens zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Verfassungsänderungen, die derzeit auf Vorschlag von Präsident Putin in der Gesellschaft diskutiert werden, provozieren sogar internationale Diskussionen. So schützt beispielsweise die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die für ihre pro-amerikanische Linie bekannt ist, die russische Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen- und Transgender Gemeinschaft, kurz LGBT. Wie sich herausstellt, ist Putins Vorschlag, das Konzept der „Ehe“ als Verbindung zwischen Männern und Frauen in die Verfassung aufzunehmen, eine Diskriminierung der LGBT-Gemeinschaft und außerdem noch homophob. Das zumindest meint Tatiana Lokshina, stellvertretende Leiterin der Abteilung Europa und Zentralasien von Human Rights Watch: „Homophobie in Russland ist ziemlich stark und wird durch die Annahme diskriminierender Gesetze und entsprechender Rhetorik in den Medien noch verstärkt“, erklärte sie.

Das Gerede über Homophobie in Russland ist eine ziemlich abgeleierte Platte. Die traditionelle orientierte Mehrheit in Russland interessiert sich einfach nicht für die Besonderheiten der LGBT-Gemeinschaft. Phobie bedeutet Angst. Über welche Art von Angst kann man sprechen, wenn einem etwas Seltsamens aggressiv aufgedrängt wird? Das ist einfach lächerlich. Der größte Teil der Menschen in unserem Land zuckt einfach mit den Schultern und versucht, ungewöhnliche Menschen nicht zu beleidigen.

Jetzt sagt Putin, solange er Präsident ist, werden die Begriffe „Papa“ und „Mama“ in Russland erhalten bleiben. Das ist eine Art persönliche Garantie Putins. Wir werden sehen, wie es weiter geht. Aber so ist es erstmal. Und auch für die Festlegung der Ehe als Vereinigung von Mann und Frau in der Verfassung werden die Menschen wahrscheinlich bei der Volkabstimmung stimmen. Und wenn jemand eine gleichgeschlechtliche Verbindung eingehen will, ist es in Russland bereits möglich, zum Beispiel die Beziehungen durch Erklärungen beim Vormundschaftsamt zu formalisieren. Oder man könnte sogar auch die Eintragung sogenannter Lebensgemeinschaften in Russland zulassen, ohne sie an Geschlechter zu binden. Das wäre auch eine Lösung. Wir haben das schon vor ein paar Jahren in „Nachrichten der Woche“ vorgeschlagen. Die Hauptsache ist, es nicht Ehe zu nennen, was unsere Traditionen und Ideen verwischen würde. Daran nichts Anstößiges oder Diskriminierendes für die LGBT-Gemeinschaft, denn diese besonderen Menschen sind sogar stolz auf ihre Andersartigkeit. Warum sollten wir ihnen das nehmen? Gott bewahre, dass sie sich deromantisiert fühlen.

Ende der Übersetzung



