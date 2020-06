„Schönheit und Entwicklung“ – Karelien, zwei Flugstunden von Deutschland entfernter Geheimtipp für einen Urlaub

Da ich immer wieder nach Reisen nach Russland gefragt werde, zeige ich hier einen Geheimtipp: Die Republik Karelien. Noch nie davon gehört? Dann wird es aber Zeit!

Die Republik Karelien liegt nördlich von St. Petersburg an der finnischen Grenze. Von Petersburg sind wir in wenigen Stunden mit dem Auto oder Zug dort. Und Karelien ist unebrührte Natur pur und Weltkulturerbe, viele fahren von Petersburg für ein langes Wochenende dort hin. Riesige Wälder, tausende wilde Flüsse und Seen, atemberaubende Felsen – man ist in einer anderen Welt.

Da Russland sich sehr darauf konzentriert, seine Regionen und den Tourismus zu fördern, wurden in den letzten Jahren viele Nationale Projekte in Karelien verwirklicht – angefangen bei einem neuen Flughafenterminal in der kleinen Hauptstadt Petrozavodsk. Aber gut, mit Deutschen über neue Flughäfen zu reden, verleitet nur zu Witzen, also lassen wir das.

Die Republik Karelien begeht nun ihr 100 jähriges Bestehen und das russische Fernsehen hat am letzten Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen Beitrag über Karelien gezeigt. Freitags abends lasse ich die Woche gerne mit einer „positive Note“ ausklingen und das ist so eine.

Lesen Sie meine Übersetzung des russischen Fernsehbeitrages und schauen Sie ihn sich danach an. Lassen Sie einfach die Bilder auf sich wirken. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ein Geheimtipp für einen etwas anderen, aber sicher unvergesslichen Urlaub.

Beginn der Übersetzung:

Die Republik Karelien feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Am 8. Juni 1920 wurde die Karelische Arbeitskommune, eine nationale Autonomie innerhalb des jungen Sowjetstaates, gegründet. Drei Jahre später wurde die Gemeinde in die Autonome Karelische Sozialistische Sowjetrepublik umgewandelt. Was hat sich Karelien für das große Jubiläum ausgedacht?

Ein Bericht aus Karelien.

Bernsteinfarbene Stämme von Pinien, die geizige nordische Sonne, Seen fast wie Meere, das Gold der alten Klöster: Karelien ist das Land, wo sowohl Pilger als auch Abenteurer etwas passendes finden. Die Natur hier ist reich an Wundern. Hier blühen die Apfelbäume auf Valaam, diese Bäume sind mehr als 200 Jahre alt. Sie können eigentlich gar keine Früchte bringen, aber sie tragen Früchte. Das Kloster erklärt: Sie wurden von heiligen alten Männern gepflanzt.

Kizhi ist ein Weltkulturerbe. Die 22 Spitzen der Verklärungskirche leuchten in der Sonne, der Tempel ist endlich ohne Gerüste. Die Jahre der Restaurierung des Weltkulturerbes sind zu Ende. Bisher ist der einzige Weg nach Kizhi auf dem Onega See während der eisfreien Zeit offen. Aber bald wird die Insel zugänglicher werden.

„Immer wurde Kizhi als eine Insel wahrgenommen, zu der man nur mit den „Kometen“ kommen kann, aber heute haben wir eine Straße“, sagte Artur Parfenchikov, Gouverneur von Karelien. (Anm. d. Übers.: „Kometen“ ist die Bezeichnung für sehr Highspeed-Tragflächenboote, die in Russland noch oft eingesetzt werden)

30 Kilometer neue Straße zum Ufer, dann nur einen Kilometer mit der Fähre. Der Bau ist Teil eines der nationalen Projekte.

Zum 100. Geburtstag erscheint Karelien im neuen Gewand. Fünf Jahre lang setzte sich eine per Präsidialdekret eingesetzte Sonderkommission dafür ein, dass sich das Leben in der Republik qualitativ verändert. Mehr als 500 Projekte wurden in dieser Zeit in den unterschiedlichsten Bereichen umgesetzt – von der Industrie bis zur Kultur.

Die Kommission wurde vom Generalsekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, geleitet. Eines der Ergebnisse der Arbeit ist das neue Terminal des Flughafens von Petrosavodsk. Modern, mit den höchsten Sicherheitsstandards gebaut und gleichzeitig sehr gemütlich. Die ersten Passagiere werden im Juli bedient. Es kann bis zu dreihundert Menschen pro Stunde abfertigen.

Wieder auferstanden ist auch die Onega Werft. Drei Jahre hat das insolvente Werk nicht gearbeitet, nun konnte es wieder den Betrieb aufnehmen und es hat eine lange Auftragsliste.

„Es gibt neue Produktionsstätten, in denen neue Fachkräfte gebraucht werden. Arbeitsplätze sind das Potenzial, das heute sehr wichtig für die Entwicklung der Republik Karelien ist“, sagte Valentina Pivnenko, Mitglied der Staatsduma und Mitglied der Kommission für die Vorbereitung des 100. Jahrestages von Karelien.

Eine der vielen karelischen Monostädte ist Segesch und sie wurde nach der Modernisierung der Zellstoff- und Papierfabrik buchstäblich zum Leben erweckt. Jetzt ist es ein mächtiges Unternehmen mit Ambitionen und es ist aus Trümmern entstanden.

„Ein riesiges Gebiet, alles war in Trümmern, in den Gebäuden hätte man Filme über die Schlacht von Stalingrad drehen können. Natürlich ist in dieser Zeit bereits viel getan worden. Wenn das neue Werk in der Nähe gebaut ist, wird es das Juwel der Republik sein“, sagte Wladimir Jejewitschschenko, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Sistema.

Der Besos ist ein Felsen am Ufer des Weißen Meeres, bedeckt mit Petroglyphen. Über den alten Felsmalereien entsteht ein Schutzpavillon. Und in der neuen Präsidialen Kadettenschule in Petrosavodsk – sie wurde auch als Teil des staatlichen Programms eröffnet – werden Jungen rekrutiert.

Karelien hat eine komplizierte politische und militärische Geschichte. Finnische Truppen, die auf der Seite Nazi-Deutschlands agierten, durchbrachen 1941 die Verteidigung der Republik, sie wurde erst 1944 von der sowjetischen Armee befreit.

Einer der Schlüssel war die Tuloxin Operation: „Geschwader mit Fallschirmjägern konnten unbemerkt am Ufer vorbeifahren und landeten so überraschend, dass die Finnen gefangen genommen wurden, die sich auf der Straße bewegten und nicht damit rechneten, hier Russen zu treffen. Die Kämpfe waren so heftig, dass noch Jahrzehnte in hier gesammelten Pilzen Patronenhülsen finden konnte.“

In Karelien hat man Respekt vor der eigenen Geschichte. Hier ist die Datscha von Dr. Winter am Ufer des Ladoga-Sees, sie ist aus der Zeit des Großherzogtums Finnland. Dr. Gustav Winter, der Chefarzt des Krankenhauses in Sortavala, war ein leidenschaftlicher Gärtner. Bäume und Sträucher, die er aus der ganzen Welt mitgebracht hat, wachsen hier noch heute und die Datscha des Arztes ist zu einem Museum geworden. Nebenan am Kap Taruniye stehen Ferienhäuser für Touristen. 10 Minuten mit dem Boot und Sie sind allein mit der wilden Natur der Ladoga Schären.

Alexandre Dumas sagte über den Ladoga-See, als er zu diesen Orten reiste: „Dies ist eine sehr schöne Frau mit einem sehr schwierigen Charakter.“ Der Seegang hier ist oft sehr rauh. Roerich bewunderte diese Orte, in den Umrissen der Felsen sah er die Gesichter von Menschen und die Umrisse von Tieren. Einer der Felsen heißt Falke, vielleicht wegen dieser schnabelartigen Leiste.

Die Touristen Saison in Karelien ist noch nicht eröffnet, die Gäste warten auf die Aufhebung der Einschränkungen. Aber Hotels bereiten sich bereits auf den Empfang der Gäste vor, die meisten Zimmer sind für Juli gebucht.

„Gäste rufen die ganze Zeit an, sie wollen immer wieder kommen. Das Hotel ist sehr beliebt. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in der Nähe – die Insel Valaam, die Schlucht von Ruskeala und unsere berühmten Wasserfälle“, sagte Larissa Safonova, Managerin des Hotels „Totschka na Karte“.

Das Konzept der Hotels ist für diese Orte konzipiert. Zwei Hotels laufen, ein drittes ist gebaut und bereit, zu eröffnen. Zwei weitere sind in Planung. Hier ordnet sich alles der zurückhaltenden karelischen Natur unter: umweltfreundliche Materialien und Preise.

Es ist eine wichtige Investition in die Region, ein Beitrag zum enormen touristischen Potenzial von Karelien. 60.000 Seen, 27.000 Flüsse, Zugang zum Meer, Fischreichtum. Das Gebiet ist 18 mal so groß wie Zypern und nur ein kleiner Teil davon besteht nicht aus dichtem Wald. Mächtige Fichten, rauschende Kiefern, Wacholderdickicht, eine Fülle von Pilzen und Beeren. Dabei ist es nur eine Flugtstunde von Moskau entfernt, noch näher ist St. Petersburg, auch Europa ist in der Nähe. Dieser Punkt auf der Karte wartet auf seine Touristen. Und viele haben ihn schon schätzen gelernt. Sie kehren Sie immer wieder nach Karelien zurück, um frische Luft zu atmen, die Aussicht zu genießen, mit Quads durch den Wald zu fahren.

Geplant ist der Bau einer Skianlage im Dorf Ruttu, die Landschaft erlaubt das, es gibt gute Höhenunterschiede und ein einzigartiges Mikroklima. Jeden Winter gibt es eine geschlossene Schneedecke.

„Wir müssen das zum Sotschi des Nordens machen. Die Leute fahren gerne Ski. Die Finnen haben jenseits der Grenze ein Skizentrum. Mehr als eine Million Menschen machen dort jedes Jahr Urlaub. Das fehlt heute in Karelien“, sagte Viktor Stepanow, Mitglied der Karelia-Versammlung.

Kareliens wichtigstes Kapital sind natürlich die Menschen. Und die Investitionen, die hier in die Menschen getätigt werden, tragen bereits Früchte. Das Jugendzentrum in Sortavala besteht seit fünf Jahren. Kinder aus der ganzen Stadt gehen hier ihren Hobbies nach. Die Auswahl ist groß: Astronomie, Design, Kochen, Töpferei, Journalismus, Fotografie, Malerei, Musik. All das ist kostenlos, die Kosten werden vom Gründer des Jugendzentrums, der Bank „Rossiya“ getragen.

Das Jugendzentrum ist ein modernes Gebäude der nördlichen Architektur, es wurde direkt am Pier an der Stelle der abgerissenen Bierstände gebaut und „Serdobol“ genannt, wie die Stadt früher hieß. In Sortavala gab es auch mentale Veränderungen. Die Jugendkriminalität hat nachgelassen, die Häuser sind schöner geworden, das Gebiet ist gepflegter. Das Zentrum hauchte der Stadt neues Leben ein.

„Das sind Zentren des neuen Formats, die gut ausgestattet sind, die mit der Zeit gehen. Obwohl man in einer kleinen Stadt lebt, kann man selbstbewusst sein und Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die manche Kinder in Großstädten nicht bekommen können“, sagte Nina Vokhmyanina, Generaldirektorin des Jugendzentrums.

„Serdobol“ ist zu einem Treffpunkt nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern geworden, es ist das Zentrum der kreativen Intelligenz von Sortavala. Da die Lehrer hier Bewohner der Stadt sind, ist keine Sonderausbildung erforderlich, Hauptsache man bringt Leidenschaft mit und kann Kinder begeistern. Die Kinder sind dabei frei in ihren Vorlieben, können Sie alles versuchen und jederzeit wechseln, sagen wir, vom Schachclub zum Club für DJs. Eine der Hauptaufgaben von „Serdobol“ ist es, Kindern beizubringen, etwas auf eigene Faust zu tun, einschließlich eigene Entscheidungen zu treffen. So ist hier der Charakter und der entspricht in Karelien der Natur: streng, nördlich und stolz.

Ende der Übersetzung



