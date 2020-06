Viele Leser fragen: Wie steht Putin zu Corona? Hier gibt´s die Antwort (die manchem nicht gefallen wird)

Ich werde immer wieder gefragt, wie Putin zu Corona steht, warum er „das Spiel mitmacht“ und so weiter. Darauf hat Putin vor einigen Tagen selbst eine Antwort gegeben, die ich hier übersetze.

Auch in Russland gibt es Einschränkungen wegen Corona und ich habe darüber mehrmals berichtet. Auch in Russland halten viele Corona nur für eine Illusion, für eine Verschwörung. In meinem Bekanntenkreis sind das wenige, was daran liegen kann, dass es in meinem Bekanntenkreis auch Fälle von Corona-Erkrankungen gegeben hat, die jedem vor Augen geführt haben, dass das eine schwere und gefährliche Erkrankung sein kann, auch für gesunde Menschen.

Auch wenn der Unmut über Einschränkungen in Russland nach meinem subjektiven Empfinden nicht so groß ist, wie in Deutschland, gibt es diesen Unmut. Und vor allem gibt es Existenzängste wegen der wirtschaftlichen Folgen des Lockdown. Und wie auch in Deutschland fordern viele, die Einschränkungen möglichst morgen wieder aufzuheben.

Bei einer Video-Konferenz mit den regionalen Regierungschefs Russlands zu den Themen Corona, Fortsetzung oder Aufhebung der Einschränkungen, Hilfen für Menschen und Wirtschaft hat Putin sich dazu ausführlich geäußert. Ich habe seinen Standpunkt übersetzt.

Bitte lesen Sie das bis zum Schluss, um sich eine eigene Meinung über seinen Standpunkt zu bilden. Es passiert mir selten, aber diese Ansprache hat mich im Herzen berührt und sehr nachdenklich gemacht.

Beginn der Übersetzung:

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal sagen, was im Mittelpunkt der von mir getroffenen Entscheidungen steht.

Der absolute Wert der modernen Zivilisation ist natürlich die Freiheit. Die Freiheit eines jeden Bürgers. Aber auch das Leben eines jeden Menschen ist einzigartig, ist ein absoluter Wert, der uns von oben gegeben wurde (Anm. d. Übers.: Auf Deutsch würde man sagen „von Gott gegeben wurde“). Und wir müssen es schützen, damit die Menschen sich freuen, lieben, Kinder erziehen, einfach leben können.

Ich möchte Sie auch an die bekannte Formel erinnern: „Die Freiheit eines jeden wird durch die Freiheit der anderer eingeschränkt“. Im Kampf gegen Infektionen ist sie – diese Formel – mehr als angemessen. Wenn jemand ein anderes Verhalten bevorzugt, das heißt, seine persönliche, unbegrenzte Freiheit über die Interessen und Freiheiten anderer Menschen erhebt, gefährdet er heute ihr Leben. Und in dem Fall wird Freiheit zu Verantwortungslosigkeit, Egoismus und in gewissem Sinne zu Gewalt gegen andere, die ihnen großen Schaden zufügen kann.

Und noch auf noch etwas möchte ich hinweisen: auf die moralische Entscheidung, vor der wir jetzt stehen. In der Welt als Ganzes und manchmal auch in Russland hört man die Vorstellung, dass wir zunächst über die Wirtschaft nachdenken müssen, über das materielle Wohlergehen. Und das ist natürlich sehr wichtig.

Aber was wird in dieser Hinsicht vorgeschlagen? Es wird in der Tat vorgeschlagen, vorwärts zu gehen, das alle durch alles gehen, dass auf nichts zurückgeblickt wird. Das bedeutet im Grunde, die mit der Epidemie verbundenen Risiken nicht zu berücksichtigen und so schnell wie möglich alle Beschränkungen aufzuheben. Und wenn jemand krank wird, heißt es: Lasst ihn krank werden, als Folge behindert sein oder sogar sterben. Wenn das passiert, dann ist das sein Schicksal. Kurz gesagt, das Gesetz der natürlichen Auslese wird vorgeschlagen, wo jeder für sich alleine steht.

Aus der Geschichte und der Weltliteratur wissen wir, dass in früheren Zeiten alte Menschen, kranke Kinder, geschwächte Menschen um des Überlebens des ganzen Stammes willen einfach zurückgelassen wurden. Wahrscheinlich gab es damals einfach keinen anderen Weg. Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Und lassen Sie es mich ganz offen sagen: Diejenigen, die jetzt anbieten, Menschen zu opfern, sie ihrem Schicksal zu überlassen, rufen tatsächlich dazu auf, zu Wildheit und Barbarei zurückzukehren.

Es wird erzählt, dass im alten Sparta kranke oder behinderte Kinder von der Klippe Tyget ins Meer geworfen wurden. Heute glauben Historiker und Archäologen jedoch, dass das nur eine Legende, ein Mythos ist. Aber wir wissen, dass die Gesellschaft von Sparta auf wirklich strengen Regeln aufgebaut war. Aber das hat Sparta nicht geholfen. Und am Ende verlor es seine Unabhängigkeit. Man kann von der Geschichte lernen.

Erinnern wir uns und sehr kurz an ein paar eindringliche Seiten der tränenreichen Geschichte von Jack London mit dem Namen „The Law of Life“. Dort geht es darum, dass ein Stamm seine alten Männer zurückließ, wenn sie zu einer Last wurden. Die Kinder gaben ihnen etwas zu essen und verließen die Eltern, die dann den wilden Tieren zum Fraß überlassen wurden, so dass sie starben. Aber der alte Vater, der von seinen Kindern am Feuer allein gelassen wurde, glaubte bis zum Ende und hoffte, dass seine Söhne zu ihm zurückkommen würden. Können Sie sich nur für einen Moment vorstellen, dass wir unseren Eltern, unseren Großeltern, so etwas, wie in dieser Geschichte, antun können? Das glaube ich nie im Leben. Das ist nicht unser genetischer Code.

Weil wir von unseren Vorfahren etwas ganz anders gelernt haben. Russland lebt seit tausend Jahren mit den Werten der gegenseitigen Hilfe und der Solidarität. Und heute sind sie die tragende Säule unserer Staatlichkeit. Wir haben sie zusammen mit der Orthodoxie bekommen. Diese Werte sind auch das Herzstück der anderen Religionen der Völker Russlands, des Islam, des Buddhismus, des Judentums. Die Philosophie der Liebe zum Menschen hat uns geholfen, jahrhundertelang zu überleben. Und heute hängt von unser aller Verantwortung das Schicksal unserer Nachbarn und unserer Lieben ab.

Ich wiederhole es noch einmal: Das Wichtigste sind für uns jetzt die Menschen, ihr Leben. Eine andere Wahl zu treffen, ist für unser Volk inakzeptabel. Ich glaube fest daran, dass die absolute Mehrheit von Ihnen so denkt, dass Ihnen Ihr Gewissen das gleiche sagt.

Wir retten und beschützen Menschen. Und alles andere kriegen wir hin. Wir werden alles reparieren und aufholen, dieses Coronavirus überwinden und mit einem ruhigen Herzen – alle zusammen – die Wirtschaft ankurbeln, den Wohlstand stärken, diejenigen unterstützen, die ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen verloren haben, die es jetzt schwer haben, wir werden den betroffenen Unternehmen eine Schulter zum Anlehnen geben, ihnen helfen, Arbeitsplätze zu erhalten, wieder auf die Beine zu kommen. Diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen werden ständig ergänzt und ausgeweitet.

Aber jetzt gibt jedem von uns, selbst wenn auch nur ein wenig, jedes gerettete Leben Hoffnung und Vertrauen in den Sieg über die Epidemie.

Wir werden sie dazu bringen, sich zurückzuziehen. Das Leben wird sicher wieder normal. Und es liegt in unserer Macht, dies so schnell wie möglich zu erreichen, damit wir nicht nur die gegenwärtigen Prüfungen und Bedrängnisse überwinden, sondern auch sichere Bedingungen für die zukünftige Entwicklung schaffen.

Vielen Dank.

Ende der Übersetzung

Mich hat das nachdenklich gemacht, aber es beschreibt die russische Mentalität sehr gut: An erster Stelle steht der Mensch und nicht der materielle Wohlstand. Die daraus folgende Konsequenz ist, sich für Menschenleben zu entscheiden, wenn man zwischen der Wahl der Gefahr für Menschen und der Gefahr für die Wirtschaft wählen muss.

Wie gefährlich das Coronavirus ist, weiß ich nicht. Aber offensichtlich ist Putin von seiner Gefährlichkeit überzeugt. Und sei es auch „nur“ eine Gefährlichkeit für Alte, Kranke und Schwache, deren Leben und Gesundheit Putin wichtiger sind, als die Wirtschaft.

Wenn Sie mehr Putins Ansichten und Aussagen wissen erfahren möchten, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu allen möglichen Themen zu Wort kommen lasse.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen