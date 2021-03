Corona-Maßnahmen führen zu mehr Insolvenzen im Mittelstand und höheren Dividenden bei Konzernen

Great Reset? -

Es sind bedrückende Nachrichten: Während kleine und mittlere Unternehmen massenhaft vor der Pleite stehen, verdienen die Großkonzerne prächtig. "Qualitätsmedien" wie der Spiegel umschiffen die Zusammenhänge geschickt.

Der Spiegel achtet darauf, nicht in einem Artikel über die kommende Insolvenz-Welle bei kleinen und mittleren Betrieben einerseits und die Dividendenerhöhungen bei Großkonzernen andererseits zu berichten. Die Themen hält der Spiegel säuberlich getrennt, er will seine Leser nicht mit der Nase auf die schreiende Ungerechtigkeit stoßen, die sich derzeit in Deutschland und der ganzen westlichen Welt abspielt.

Umverteilung von Marktanteilen zu Gunsten der Konzerne?

Während kleine und mittlere Unternehmen ums Überleben kämpfen, freuen sich die Großkonzerne. Das ist genau das, was man unter anderem im Programm des Great Reset nachlesen kann, wo von drei Phasen die Rede ist. Demnach stehen wir bei diesem Punkt schon am Beginn von Phase 3:

„Dies ist die Eigenkapitalphase, die eine Umstrukturierung und den Wechsel von Eigentumsrechten erfordert.“

Wenn kleine Unternehmen massenhaft pleite gehen, werden Konzerne die Lücken füllen und schnell die frei werdenden Marktanteile übernehmen. Das dürfte die erwähnte Umstrukturierung sein. Wenn zum Beispiel nun die Geschäfte in den Innenstädten schließen, werden große Shopping-Center bereit stehen (oder in den nächsten Jahren neu gebaut), in denen große Ketten die frei werdenden Marktanteile übernehmen werden.

Die Bundesregierung hat zwar mit viel Tam-Tam Corona-Hilfen angekündigt, aber es gibt Firmen, die diese Hilfen schon im November beantragt, aber bis heute nicht bekommen haben. Ob willentlich oder nicht: Die Bundesregierung verstärkt den Todesstoß gegen den Mittelstand, den sie ihm selbst mit dem Lockdown zugefügt hat, noch zusätzlich mit den verzögerten Auszahlungen der versprochenen Hilfen.

Die Misere bis zur Bundestagswahl verschleiern

Damit die Menschen in Deutschland die schon eingetretene, aber mit allen möglichen Unterstützungsprogrammen bisher verschleierte Katastrophe vor der Bundestagswahl möglichst nicht bemerken, wurde heftig getrickst. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde das Kurzarbeitergeld von 12 auf 18 Monate verlängert, sodass es nun erst nach den Wahl im September ausläuft. Dann dürften wir eine regelrechte Explosion der Arbeitslosenquote sehen, wenn die nicht mit statistischen Tricks verschleiert wird. Die Zahl der Kurzarbeiter ist aktuell mit etwa 2,3 Millionen Menschen fast so hoch wie die Zahl der Arbeitslosen (2,9 Millionen) und wenn die aus dem Kurzarbeitergeld heraus in die Arbeitslosenstatistik fallen, kann sich die Arbeitslosenquote sich in kurzer Zeit verdoppeln.

Da kleine Firmen nicht genug Barreserven haben, um ihre Festkosten, wie zum Beispiel Mieten, zu decken, wenn gleichzeitig der Umsatz praktisch auf Null geht, muss sich niemand über die anstehenden Insolvenz-Welle wundern, zumal der Staat die versprochenen Hilfen seit Monaten nicht auszahlt. Um die Katastrophe möglichst lange unsichtbar zu machen, wurde im letzten Jahr die Insolvenzpflicht ausgesetzt und diese Aussetzung immer wieder verlängert.

Das Ergebnis ist, dass es trotz der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit 2020 so wenig Insolvenzen gegeben hat, wie nie zuvor. Darüber freute sich der Spiegel heute in einem Artikel mit der Überschrift „Trotz Coronakrise – Zahl der Firmenpleiten auf niedrigstem Stand seit 20 Jahren“ Allerdings wurde die Freude, die die Überschrift vermittelt hat, im Artikel wieder getrübt. Nachdem der Spiegel lang und breit über die niedrige Zahl der Insolvenzen berichtet hat, konnte man schließlich auch lesen:

„Auch der Kreditversicherer Euler Hermes erwartet zwar für 2021 einen Anstieg der Insolvenzen – allerdings erst ab dem zweiten Halbjahr. Im Laufe des nächsten Jahres dürften die Pleiten mit einem Plus von rund 15 Prozent laut Euler-Prognose dann deutlich kräftiger zulegen.“

Und im letzten Absatz hieß es gar:

„Dagegen rechnet die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel aufgrund der Coronapandemie schon 2021 mit einer Insolvenzwelle in Deutschland. Die Zahl der Firmenpleiten könne sich demnach im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.“

Dass es der Politik darum geht, den Ernst der Lage bis zur Wahl zu verschleiern, konnte auch verklausuliert lesen:

„Nach Einschätzung des Verbandes der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) entlasten auch die Ausweitung des Kurzarbeitergelds, staatliche Finanzhilfen und der Vollstreckungsstopp von Finanzbehörden und Krankenkassen die Unternehmen. »Mit einer Änderung der politischen Rahmenbedingungen wird im Wahljahr 2021 erst mit Aufnahme der politischen Arbeit durch den neugewählten Bundestag und damit erst zum Jahreswechsel 2021/2022 zu rechnen sein«“

Wie viele Insolvenzen werden es am Ende?

Einige Tage zuvor konnte man im Spiegel lesen, dass es vielleicht sogar noch schlimmer ist. Schon jetzt gibt es demnach einen „Rückstau“ von 25.000 Insolvenzen. Außerdem konnte da lesen:

„Mit ihrer Einschätzung stehen die Experten von Creditreform und ZEW nicht allein. Erst vor einer Woche hatte die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel prognostiziert, die Zahl der Firmenpleiten könne sich in diesem Jahr gegenüber 2020 mehr als verdoppeln. Insgesamt seien 35.500 Firmeninsolvenzen möglich. Mehr als 300.000 Unternehmen seien aktuell in finanziellen Schwierigkeiten. Dies spiegle sich jedoch in den Insolvenzzahlen bislang noch nicht wider.“

Da sich abzeichnet, dass der Lockdown nicht so bald beendet wird, dürften auch viele der genannten 300.000 Unternehmen den Lockdown nicht überleben. Wenn man bedenkt, dass es normalerweise 16.000 bis 17.000 Insolvenzen pro Jahr gibt, ist die Prognose einer Verdoppelung der Insolvenzen vielleicht sogar viel zu optimistisch.

Man kann all das zwar im Spiegel lesen, aber in den meisten Artikeln ist nur von einer erwarteten leichten Erhöhung der Insolvenzen die Rede. Der größte Optimist ist der Bundesbankpräsident, den der Spiegel so zitiert hat:

„Bundesbank-Präsident Jens Weidmann geht derweil davon aus, dass die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Unternehmen Wirkung zeigen. Auch wenn die Insolvenzen in den kommenden Quartalen zunehmen dürften, werde es keine historische Pleitewelle geben. »Sie werden zwar deutlich steigen, allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus«, sagte Weidmann der »Augsburger Allgemeinen«.“

Freude bei den Großkonzernen

Während kleine Unternehmen Probleme haben, freuen sich die Konzerne über die Staatshilfen, die bei ihnen anscheinend funktionieren. So hat Daimler sogar angekündigt, die Dividenden zu erhöhen. Das jedoch erfährt der geneigte Spiegel-Leser nicht im Zusammenhang mit den Meldungen über Insolvenzen, sondern in einem gesonderten Artikel. In dem Artikel mit der Überschrift „Bis Ende April – Bundesregierung setzt Insolvenzantragspflicht weiter aus“ konnte man lesen:

„Mit einem umstrittenen Tagesordnungspunkt geht Daimler in die diesjährige Hauptversammlung. Der Konzern will eine deutliche Erhöhung der Dividende für das Jahr 2020 beschließen lassen. Der Vorschlag des Vorstands um Konzernchef Ola Källenius sieht die Ausschüttung von 1,35 Euro pro Aktie vor – die Hälfte mehr als im Vorjahr.“

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Daimler geht es so gut, dass die 50 Prozent mehr Dividende ausschütten wollen!

Über den Grund konnte man lesen:

„Kritiker monieren, dass Daimler im Vorjahr durch Kurzarbeitergeld konzernweit rund 700 Millionen Euro sparte – und nun dennoch die Ausschüttungen erhöht.“

Die Staatshilfen gehen als Gewinn an die Aktionäre. Der Spiegel berichtet dann auch ausführlich über Kritik daran, die sich aber darüber empörte, dass der Konzern in der Pandemie keine Solidarität zeigt:

„Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre wirft Daimler vor, durch dieses Vorgehen mitten in der Pandemie zeige sich der Konzern »ignorant für die gesamtgesellschaftliche Stimmung«.“

Ich kann nicht verstehen, wie der Staat einerseits kleine und mittlere Unternehmen in die Pleite entlässt, während es den Großkonzernen dank staatlicher Hilfe so gut geht, dass sie die Staatshilfen als Gewinn an die Aktionäre auszahlen dürfen. Das ist in meinen Augen asozial. Aber bei Daimler hat man keinerlei moralische Bedenken, wie man an dem Kommentar von Daimler-Chef Källenius im Spiegel sehen kann:

„Källenius hatte zuletzt darauf verwiesen, dass man für die Leistungen aus der Arbeitslosenkasse auch viele Jahre lang viel Geld in die Sozialversicherung eingezahlt habe.“



