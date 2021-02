Der große Liberale? Wofür Navalny wirklich steht

Ich werde immer wieder gefragt, ob Navalny tatsächlich ein Nationalist und Rassist ist. Dazu könnte man Bücher schreiben, aber ein Video von Navalny zeigt das besser auf, als lange Aufsätze.

Das Video, um das es geht, ist zwar schon über zehn Jahre alt, aber Navalny hat sich von diesen Aussagen nie auch nur im Ansatz distanziert und wiederholt rassistische Bemerkungen – vor allem gegen Moslems und Südländer – bis heute.

In dem Video sagte Navalny folgendes:

“Guten Tag, heute sprechen wir über Insekten.

Niemand ist sicher davor, dass Kakerlaken in sein Haus gekrochen kommen.

Pfui!

Oder das eine Fliege durch das Fenster reingeflogen kommt.

Wir wissen alle sehr gut, dass gegen Fliegen eine Fliegenklatsche hilft, und gegen Kakerlaken ein Hausschuh.

Aber was tun, wenn die Schädlinge zu groß sind und eine Fliegenklatsche nicht hilft?

In dem Falle empfehle ich eine Pistole.”

Sehen Sie sich nun das Video an, mit dieser Übersetzung verstehen Sie auch ohne Russischkenntnisse, an welcher Stelle er was sagt.

НАРОД за легализацию оружия

Dieses Video auf YouTube ansehen

Und nun meine Frage: Wie würden Merkel, Maas und all die anderen reagieren, wenn so ein “Oppositioneller” in Deutschland zu behördlich verbotenen Demonstrationen gegen das “Merkel-Regime” aufrufen würde…?

Und wer nun einwendet, das ist ja schon über zehn Jahre her, an den habe ich eine zweite Frage: Hätte in Deutschland ein Politiker eine Chance, der irgendwann mal so etwas gesagt und sich nie davon distanziert hat? Wie würden die deutschen Medien wohl über so einen Politiker berichten?

Auf seiner Internetseite hat Navalny immer wieder Artikel veröffentlicht, in denen er gegen moslemische Einwanderer hetzt, die er unter anderem als “ungebildete Extremisten” bezeichnet. Das tut er bis heute.

Frau Merkel: Würden Sie jemanden mit solchen Ansichten im Krankenhaus besuchen, wenn er ein Deutscher wäre und in Deutschland solche Texte und Videos veröffentlicht?



