Die amerikanische Spur zu Covid-19

In der russischen Nachrichtenagentur TASS wurde eine sehr interessante Analyse zum Ursprung der Pandemie veröffentlicht, die ich deutschen Lesern nicht vorenthalten möchte.

Ich habe die Analyse der TASS übersetzt, weil ich die Analysen des Autors Andrej Schitow immer sehr fundiert finde, so auch dieses Mal. Zur Sicherheit – und weil ich in den Kommentaren immer wieder sehe, dass Leser mit mir über den Inhalt von Übersetzungen diskutieren wollen, weil sie glauben, das wären meine Artikel – weise ich ausdrücklich darauf hin, dass ich Artikel aus den russischen Medien übersetze, um aufzuzeigen, wie außerhalb der westlichen Medienblase berichtet wird. Was ich übersetze, muss nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen. Das gilt auch hier: Der Text ist eine Übersetzung, auch wenn er in der „Ich-Form“ geschrieben ist, ist er nicht von mir.

Beginn der Übersetzung:

Covid-19 – Die amerikanische Spur

Vor der COVID-19-Pandemie wurden am Wuhan Institute of Virology mehrere Jahre lang Fortschritte auf dem Weg zu immer virulenteren Coronaviren gemacht, angeregt und bezahlt wurde das von der US-Regierung. Bis vor kurzem wurde diese „amerikanische Spur“ sorgfältig verborgen, aber jetzt kommt das Geheimnis ans Licht. Für mich klärt das viel über die Geschehnisse auf: vor allem, warum die vorherige Administration von Donald Trump in Washington mit Schaum vor dem Mund gefordert hat, dass der Virus nichts anderes als der „chinesische Virus“ genannt wird.

„Der Mensch oder die Natur“.

Das Geschehen in einem neuen Licht zu sehen, half mir der renommierte anglo-amerikanische Journalist Nicholas Wade, der die Theorien über den Ursprung von Covid (er nennt es SARS2) in einem Essay mit dem fragenden Untertitel „Hat der Mensch oder die Natur die Büchse der Pandora in Wuhan geöffnet?“ analysiert hat. In der Vergangenheit hat der 79-jährige Veteran für die renommiertesten Publikationen über Wissenschaft, insbesondere Biologie und Genetik, geschrieben, unter anderem drei Jahrzehnte für die New York Times, aber diese Arbeit von ihm konnte erst vor einem Monat auf der Online-Plattform Medium veröffentlicht werden. Folglich haben Nicht-Fachleute wie ich diese Arbeit zunächst gar nicht wahrgenommen. Zum Glück hat mich ein Freund aus Genf mit einem scharfen Riecher für Nachrichten kürzlich darauf aufmerksam gemacht.

Und nun hat das Vanity Fair eine eigene Untersuchung zum gleichen Thema durchgeführt. Nach eigener Aussage war der Grund dafür die Arbeit von Wade, bzw. die Bezugnahme auf „einen der berühmtesten Mikrobiologen der Welt“ – den Nobelpreisträger, Professor und ehemaligen Präsidenten des California Institute of Technology (Caltech) David Baltimore. Die Meinung dieses Mannes, dass in der Frage der Herkunft des Virus „unumstößliche Beweise“ („smoking gun“) gefunden wurden, „musste ernst genommen werden“, heißt es in der Veröffentlichung.

Ich werde später von diesem Beweis erzählen, aber hier möchte ich hinzufügen, dass ich mich an Wades Artikel von meiner eigenen Arbeit in New York in den frühen 1990er Jahren erinnere. Eine davon widmete sich zum Beispiel dem für uns damals wichtigen Thema Anthrax. Beeindruckt hat mich die Gründlichkeit und journalistische Professionalität dieser Recherche: Der Autor stellt keine haltlosen Behauptungen auf, sondern vergleicht bekannte Fakten und untermauert sie mit Quellenangaben und Einschätzungen von Behörden. Ich versuche selbst, auf diese Weise zu schreiben.

Der Geheimdienst spricht für sich selbst

Nun, natürlich war jeder aufgeregt und fasziniert von der Ende Mai, also drei Wochen nachdem Wades Artikel veröffentlicht wurde, gemachten Ankündigung des amtierenden Präsidenten Joe Biden, „den Ursprung von COVID-19 zu untersuchen“. Der Präsident erinnerte daran, dass er Anfang März die US-Geheimdienste angewiesen hatte, zu untersuchen und zu berichten, „ob [das Virus] durch menschlichen Kontakt mit einem infizierten Tier oder durch eine Art Unfall in einem Labor entstanden ist“. Es stellte sich jedoch heraus, dass „noch keine endgültige Schlussfolgerung diesbezüglich getroffen wurde“.

Die Meinungen der amerikanischen Geheimdienste gingen auseinander: zwei von ihnen „neigen zum ersten Szenario“ – über den natürlichen Ursprung der Infektion, und ein anderer – „zu letzterem“ – über eine von Menschen verursachte Infektion; der Rest enthält sich aufgrund des Mangels an Informationen eines Urteils. Und die, die eine der Versionen nennen, schätzen ihr Vertrauen in ihre Version als niedrig bis moderat ein.

Kurzum, die US-Geheimdienste haben nun weitere drei Monate Zeit, um zu versuchen, Klarheit zu schaffen. Gleichzeitig forderte Biden, dass China „an einer vollständigen, transparenten, auf Beweisen basierenden internationalen Untersuchung teilnimmt und Zugang zu allen relevanten Daten und Beweisen gewährt.“ Peking bestreitet jedoch kategorisch jede Verwicklung in die Entstehung der Pandemie und sieht diesbezügliche Einschätzungen als politisierte und böswillige Unterstellungen an.

„Es gibt keine direkten Beweise.“

Ich habe übrigens eine E-Mail an Wade geschickt und ihn gefragt, ob er der Meinung ist, dass nachrichtendienstliche Bemühungen die wissenschaftliche Natur der Kontroverse klären könnten. Er antwortete, er habe Zweifel, dass der Versuch „eine definitive Schlussfolgerung erreichen würde“, wies aber darauf hin, dass „eine gründliche Untersuchung wichtige Indizien liefern könnte.“

Wade schloss zum Beispiel nicht aus, dass „Satellitenfotos von Parkplätzen vor Krankenhäusern in Wuhan zeigen könnten, wann die Epidemie tatsächlich begann“ und dass „wichtige Hinweise“ in Telefongesprächen und anderer von der NSA abgefangenen Kommunikation gefunden werden könnten. „Die Logik der Situation läuft darauf hinaus, dass wir im Moment keine direkten Beweise haben, weder für den natürlichen Ursprung [des Virus] noch für ein Leck im Labor. Ich glaube nicht, dass die Geheimdienste darüber hinausgehen können. Aber sie könnten entscheiden, dass ein Szenario wahrscheinlicher ist als das andere.“, schrieb er mir.

Der Amerikaner spekuliert auch, dass die chinesischen Behörden in absehbarer Zeit plötzlich Beweise „entdecken“ könnten, die ihnen passen – „sagen wir, auf irgendeiner Nerzfarm bei Wuhan“. Einfach weil sie sie jetzt besonders brauchen…

Baricks Lektionen

Nun, wie üblich, beurteilen Menschen andere nach sich selbst. Wade selbst hat in seinem Originalartikel gezeigt, wie seine Landsleute zunächst eine Schlüsselrolle bei Experimenten am Wuhan Institute of Virology unter der Leitung der angesehenen chinesischen Forscherin Dr. Shi Zhengli spielten und dann fleißig und meist erfolgreich ihre Spuren verwischten.

Laut dem Autor ist Dr. Shi unter Virologen inoffiziell als „Lady Bat“ bekannt. Auf Feldexpeditionen zu den Yunnan-Höhlen in Südchina, wo riesige Fledermaus-Schwärme leben, sammelten sie und ihre Mitarbeiter Proben von „etwa hundert verschiedenen Maus-Coronaviren“.

Während ihrer Studie „arbeitete Dr. Shi mit Ralph Barick zusammen, einem prominenten Coronavirus-Forscher an der Universität von North Carolina in den USA“, heißt es in der Veröffentlichung. Die „hatte zuvor eine allgemeine Methode zum Engineering von Maus-Coronaviren entwickelt, die in der Lage sind, andere Spezies [Lebewesen] anzugreifen, was Dr. Shi darin geschult hat, sie zu benutzen.“ Konkret arbeiteten sie mit Laborkulturen menschlicher Zellen und Mäusen, die gentechnisch so verändert wurden, dass ihre Zellen eher wie menschliche Zellen aussehen. Der Artikel zitiert eine gemeinsame Arbeit dieser Art, an der eine Amerikanerin und eine Chinesin beteiligt waren und die 2015 in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde.

Das Ziel dieser und ähnlicher Arbeiten war es, wie Wade erklärt, für den Menschen immer gefährlichere Erreger zu schaffen (in der Wissenschaftssprache wird die erhöhte Ansteckungsgefahr Gain of Function, GOF, genannt) – unter dem Vorwand, dass sie im Voraus untersucht werden müssen, um besser auf eine mögliche Epidemie reagieren zu können, sollten sie in der freien Natur auftreten. Aber „aus der Perspektive des Jahres 2021 ist es zulässig zu sagen, dass der Wert solcher Studien zur Verhinderung einer SARS2-Epidemie gleich Null war, und das Risiko war katastrophal, falls das SARS2-Virus tatsächlich in einem GOF-Experiment erzeugt wurde“, so der Journalist.

„Outsourcing“ von Fauci

Letzteres ist, wie der Autor nicht müde wird zu betonen, noch nicht eindeutig bewiesen. Aber es ist bekannt, dass die Arbeit der Virologen aus Wuhan auf diesem Gebiet „vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das Teil der US National Institutes of Health ist, finanziert wurde. Die Arbeit der Virologen aus Wuhan auf diesem Gebiet „wurde vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanziert, das zu den US National Institutes of Health gehört. Diese Behörde, die zum amerikanischen Gesundheitsministerium gehört, wird von dem führenden amerikanischen Virologen Anthony Fauci geleitet.

Die Publikation enthält Links zu einer Reihe von Zuschüssen, die dies untermauern. Wade wurde durch die Erklärung des Forschungszwecks auf sie aufmerksam, und ich habe mir die Förderungen angesehen: 581.646 $ für 2018, 661.980 $ für 2019. Insgesamt beziffern andere Online-Quellen, darunter die britische Daily Mail und der Berliner Think Tank ISPSW, die Kosten des Projekts auf etwa 3,7 Millionen Dollar.

Das ISPSW, das sich auf Politik-, Wirtschafts- und Sicherheitsforschung konzentriert, erklärt übrigens, dass das Projekt „ausgerollt wurde, nachdem das Weiße Haus unter [Barack] Obama ein Verbot der Untersuchung von ‚Monsterkeimen‘ verhängt“ hatte. So „erklärte die US-Bundesregierung im Oktober 2014 ein Moratorium für die GOF-Forschung an Influenza-, MERS- und SARS-Viren als Waffen“. Daraufhin wurde die Forschung an das Wuhan Institute of Virology in China verlegt.

So funktioniert Outsourcing auf amerikanische Art. Übrigens hat The Australian jetzt alte Kommentare von Fauci ausgegraben, der bereits 2012 argumentierte, dass die GOF-Forschung „selbst unter der Bedrohung einer Pandemie“ aufgrund von Laborlecks nicht gestoppt werden sollte, weil, so heißt es, „eine natürliche Pandemie wahrscheinlicher ist“ und „der Nutzen des gewonnenen Wissens die Risiken überwiegt“.

Dass würde er jetzt, da weltweit mehr als 3,7 Millionen Menschen an der COVID-19-Pandemie gestorben sind, kaum wiederholen. Jedenfalls gab sein Kollege Francis Collins, Direktor der US National Institutes of Health, neulich eine Erklärung ab, in der er sagte, dass diese Organisationen „niemals Zuschüsse zur Unterstützung von GOF-Forschung an Coronaviren genehmigt haben, die die Infektiosität oder Letalität für Menschen erhöhen würden.“

„Der allgegenwärtige Daschak“

„Ihr Schuhe beim Gehen wechseln“ („Re-shoeing as we go“) müssen auch andere in diese ganze Geschichte verwickelte Amerikaner. Das offensichtlichste, wenn auch nicht das einzige Beispiel, ist ein gewisser Dr. Peter Daschak, Präsident der in New York ansässigen NGO EcoHealth Alliance, der als Vermittler zwischen der US-Regierung und chinesischen Virologen fungierte. Formal war er es, der Zuschüsse vom NIAID erhielt und diese an Dr. Shi in Wuhan als seinen Unterauftragnehmer weitergab.

Vor der Pandemie war er ganz offen stolz auf diese Zusammenarbeit. Wade zitiert Auszüge aus seinem Interview vom Dezember 2019, in dem er verriet, dass „in sechs bis sieben Jahren Arbeit mehr als 100 neue Coronaviren, die SARS sehr nahe kommen, gefunden wurden“, die „menschliche Zellen und humanisierte Testmäuse“ befallen können, gegen die „Impfungen unmöglich sind“, die aber in der Zukunft die Entwicklung von wirksamen Impfstoffen ermöglichen könnten.

„Man kann sich die Reaktion von Daschak nur vorstellen, als er ein paar Tage später von dem Ausbruch in Wuhan erfuhr“, schreibt der Autor. „Er wusste besser als jeder andere von der Tatsache, dass das Wuhan-Institut am Problem der Schaffung von Mäusen-Coronaviren, die für Menschen infektiös sind, arbeitete, und um die Schwäche des Schutzsystems des Instituts vor Ansteckung.“

Übrigens stellte sich laut der Veröffentlichung im Nachhinein heraus, dass dieses System nicht der strengsten vierten Stufe, sondern nur der zweiten Stufe entsprach. Der Molekularbiologe Richard Ebright von der Rutgers University, der von Wade als Biosicherheitsexperte rekrutiert wurde, sagte, die zweite Stufe sei Standard für „normale Zahnarztpraxen“ in den Vereinigten Staaten. „Es ist klar, dass diese Art von Arbeit niemals hätte finanziert oder durchgeführt werden dürfen“, sagte er.

Nachdem Beginn der Pandemie ging Daschak in die Defensive. Im Februar 2020, so stellte sich später heraus, war er es, der die Veröffentlichung eines gemeinsamen Briefes von Wissenschaftlern in der renommierten Zeitschrift Lancet orchestrierte, der die Schlussfolgerung unterstützte, dass das neue Virus nur natürlichen Ursprungs sein konnte. Ein Interessenkonflikt wurde in der Veröffentlichung nicht erwähnt. Im April erklärte er in einem anderen Interview kategorisch: „Die Idee, dass ein Virus aus dem Labor entwichen ist, ist Bullshit. Das ist einfach nicht so.“ Am Ende war der „allgegenwärtige Daschak“ auch Teil der WHO-Mission in China und half ihr, zu den gleichen Schlussfolgerungen zu kommen.

Gründe für Zweifel

Und Wade behauptet übrigens nicht, dass diese Schlussfolgerungen falsch sind. Er besteht einfach darauf, dass bei einer echten wissenschaftlichen Herangehensweise kein Szenario unüberlegt abgetan werden sollte, dass alle Fragen, verdächtigen Ungereimtheiten und Zufälle sorgfältig und leidenschaftslos geprüft werden sollten.

Er selbst sieht mindestens vier solcher Themen. Das erste ist geografisch: Die Metropole Wuhan ist 1.500 Kilometer von den Maushöhlen in Yunnan entfernt. Die Theorie, dass der Schwerpunkt der Ansteckung auf dem lokalen Markt für Meeresfrüchte gelegen habe, konnte nicht bestätigt werden. Wie Vanity Fair später feststellte, halten die Mäuse im Winter Winterschlaf und werden nicht auf dem Markt verkauft.

Es ist auch immer noch unklar, wie sich das Virus vom Tier auf den Menschen übertragen hat. Im normalen Verlauf sollte eine Spur in Form von Zwischenträgern und Mutationen des Erregers selbst zurückbleiben. Bei den SARS- und MERS-Fällen wurde eine solche Spur relativ schnell gefunden; jetzt gibt es sie trotz unerbittlicher Suche nicht. Befürworter der Labor-Theorie scherzen bitter, dass der Zwischenwirt bekannt ist, es sind die Labormäuse.

Mit der Akribie eines echten Analytikers erwähnt Wade übrigens auch, dass das Virus von Fledermäusen direkt auf den Menschen übertragen worden sein könnte. Seiner Meinung nach könnten auch in diesem Fall Virologen aus dem Team von Dr. Shi das Virus höchstwahrscheinlich von ihren Feldexpeditionen nach Wuhan gebracht haben.

Das dritte und vierte Thema sind technischer Natur, aus dem Bereich der Gentechnik. Die Essenz davon ist, dass es im Genom des Covid-Virus einen seltsamen „Einschnitt“ gibt, der den Erregern von Menschen und nicht von Tieren eigen ist, und der bei ähnlichen Maus-Coronaviren fehlt. Es ist nicht klar, woher der „Einschnitt“ durch natürliche Selektion gekommen sein könnte. Es war die erwähnte unbestreitbare Autorität, der Nobelpreisträger aus Baltimore, der das mit einer „smoking gun“ verglichen hat.

Keine schlafenden Hunde wecken

Für mich ist natürlich nicht das wissenschaftliche, sondern das politische „Engineering“ näher und verständlicher, aber es hat auch seine Tücken. Wade, das muss man zugeben, versucht ebenfalls, eine Erklärung dafür zu liefern. Seinem Werk nach zu urteilen, geht er davon aus, dass Daschak und Christian Andersen von der Scripps Institution, der Initiator einer weiteren ähnlichen Sammelpublikation, vor allem um ihre Geldquellen kämpfen. Beide erhielten im August 2020 reguläre Zuschüsse vom NIAID.

Ihre Kollegen könnten aus ähnlichen Gründen schweigen. „Jeder, der anfängt, das Boot zu schaukeln, indem er unangenehme politische Themen anspricht, läuft Gefahr, dass seine Stipendien nicht verlängert werden und seine Forschungskarriere endet“, erklärt der erfahrene Wissenschaftsjournalist.

Übrigens gilt das nicht nur für Wissenschaftler. Auch Regierungsvertreter wollen sich nicht „ins Knie schießen“. Im Zuge ihrer Untersuchung erhielt Vanity Fair insbesondere ein Memo von Thomas DiNanno, dem ehemaligen stellvertretenden Staatssekretär für Rüstungskontrolle, Verifikation und Compliance. Er berichtete, dass Experten aus seiner eigenen Einheit und aus dem Bureau of International Security and Nonproliferation die Administration „davor warnten“, die Herkunft von COVID-19 zu untersuchen, um „nicht eine Dose Würmer zu öffnen“ (open a can of worms).

Als Journalist war ich natürlich auch neugierig, warum Wade seine Arbeit nicht in der New York Times oder in den Mainstream-Wissenschaftspublikationen, für die er früher gearbeitet hat – Science oder Nature -, unterbringen konnte. Also warum die Zweifel, die für ihn offensichtlich sind, von der seriösen Presse nicht geäußert werden.

Darüber schrieb er selbst, ohne auf meine Fragen zu warten: Er sagte, erstens seien es Journalisten, die über Wissenschaft schreiben, nicht gewohnt, die Worte ihrer Quellen, der Wissenschaftler, zu hinterfragen, und wenn die eine Hypothese ablehnen, ist das richtig. Und zweitens ist diese maßgebliche Presse meist liberal, und die Version von einem menschengemachten Virus wurde ursprünglich als ein Hirngespinst von Trumps kranker Phantasie zusammen mit politischen „Verschwörungstheorien“ bezeichnet.

Im Kontext der neuen amerikanischen, sogar westlichen political Correctness kann man die letztgenannte Überlegung kaum zu hoch bewerten. In einem Artikel der New York Times zu diesem Thema wurde meine Aufmerksamkeit auf die Worte eines gewissen Nikolai Petrovsky, eines Medizinprofessors aus Australien, gelenkt: „Wenn du noch einen Schritt in Richtung der Behauptung machst, dass dies ein Laborleck ist, werden sie dich an den Marterpfahl nageln.“

Wer über wen richtet

Am Ende habe ich Wade einfach gefragt, was er seinem Text von vor einem Monat hinzufügen würde. Er schrieb, dass, obwohl der wahre Ursprung des Coronavirus immer noch relativ unbekannt ist, aber die öffentliche Meinung „fast über Nacht“ eine 180-Grad-Wendung genommen hat. Sowohl die Ergebnisse der WHO-Mission nach China, bei der „keine Beweise für die Theorie natürlicher Ursachen erbracht wurden“, als auch die Veröffentlichung einer E-Mail von Dr. Fauci, die enthüllte, dass Befürworter derselben Theorie „ursprünglich eine gegenteilige Ansicht vertreten hatten“, könnten dazu beigetragen haben, schlug er vor.

Auf die Frage, was er Daschak fragen würde, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, antwortete er, dass Shi, eine Chinesin, als Unterauftragnehmerin im Rahmen des NIAID-Zuschusses verpflichtet sei, über die Verwendung der Mittel zu berichten. Diese Berichte sind seiner Meinung nach das, was man von ihrem amerikanischen Vorgesetzten verlangen sollte.

Bisher hat niemand den „patriotischen Konsens“, wie er jenseits des Ozeans genannt wird, abgeschafft. Es ist verständlich, dass ein amerikanischer Journalist im Gespräch mit einem ausländischen Kollegen den „Spieß umdrehen“ will, und zwar gegen China und nicht gegen die USA.

Aber ob das in der Praxis funktioniert, ist die große Frage. Trump hat gerade gesagt, dass China bis zu 10 Billionen Dollar an „Reparationen“ für die Pandemie zahlen soll.

Allerdings wurde er von einer Menschenrechtsorganisation chinesischer Amerikaner auf 22,9 Millionen Dollar – ein Dollar für jeden Asiaten und Pazifikinsulaner, der in den Vereinigten Staaten lebt – verklagt, er solle aufhören, vom „chinesischen Virus“ zu sprechen.

Meine ganze obige Geschichte wirft meiner Meinung nach unwillkürlich mindestens eine weitere wichtige Frage auf. Es ist bekannt, dass US-amerikanische „Offshore“-Biolabore an verschiedenen Orten tätig sind, unter anderem in Georgien und der Ukraine. Ich würde sehr gerne, zumindest in groben Zügen, wissen, was genau – und auf welcher Stufe der Biosicherheit – sie dort machen.

Ende der Übersetzung



