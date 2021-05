Hinter den Kulissen der letzten Tacheles-Sendung

Tacheles

Hier ist ein etwas weniger ernster Beitrag. Bei der Aufzeichnung der letzten Tacheles-Sendung wurde Robert Stein gefilmt und daher gibt es hier mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

Als wir am Donnerstag die letzte Tacheles-Sendung aufgezeichnet haben, war Robert ausnahmsweise mal nicht zu Hause, sondern bei NuoViso in Leipzig. Und da hat einer der Kameramänner einfach mal gefilmt, wie wir die Sendung aufnehmen.

Wir machen die Sendung immer spontan, das heißt wir schauen uns die Ereignisse der letzten zwei Wochen an, entscheiden, welche Themen wir in der Sendung besprechen wollen, ordnen sie in einer Reihenfolge und dann geht es ohne weitere Vorbereitung los. Die Sendungen sind also tatsächlich ohne Skript und vollkommen spontan.

In dem Video von NuoViso kann man sehen, wie wir anfangen und was dabei normalerweise nicht in die Sendung kommt, und wie wir aufhören und was Zuschauer dabei auch nicht sehen. Ansonsten hat der Kameramann einfach „draufgehalten“ und wer die letzte Tacheles-Sendung nicht gesehen hat, kann sie nun einfach mal aus einer anderen Perspektive anschauen.

TACHELES IS MORE

Dieses Video auf YouTube ansehen

Die komplette Sendung finden Sie hier.

Tacheles #59

Dieses Video auf YouTube ansehen



