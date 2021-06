Was in Russland über die Covid-19-Variante Delta-Plus berichtet wird

Covid-19

Im offiziellen Russland herrscht wegen der Delta-Mutation von Covid-19 Besorgnis und bekanntermaßen greifen einige russische Regionen derzeit zu drastischen Maßnahmen. Nun wird bereits über Delta-Plus gesprochen.

Stammleser der Anti-Spiegel wissen, dass ich die russische Nachrichtenagentur TASS sehr schätze, weil sie in ihren Meldungen vollkommen sachlich bleibt, anstatt – wie alle anderen Nachrichtenagenturen, die ich kenne – bereits durch suggestive Formulierungen ihre Narrative weitergeben zu wollen. Daher übersetze ich immer wieder Meldungen der TASS, wofür Sie viele Beispiele finden, wenn Sie das Wort „TASS“ in die Suchfunktion des Anti-Spiegel eingeben.

Die TASS hat nun eine kurze und trockene Zusammenstellung der bekannten Fakten über die Delta-Plus-Variante von Covid-19 veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

„Delta Plus“ weckt immer mehr Sorgen. Was wissen wir über diesen Stamm des Coronavirus?

In den Medien wird zunehmend über die Verbreitung eines neuen Coronavirus-Stammes, Delta Plus, berichtet, der angeblich ansteckender und resistenter gegen Impfstoffe ist. Wissenschaftler und Experten haben unterschiedliche Ansichten über die Gefahren dieser Variante und fordern, das Ende der Forschungen abzuwarten. Wir haben die wichtigsten Informationen, die wir über Delta Plus und seine Ursprünge kennen, zusammengestellt.

Was ist passiert?

Letzte Woche bezeichneten die indischen Behörden die Variante des Delta Plus Coronavirus-Stammes (B.1.617.2.1 oder AY.1) als „besorgniserregend“. Sie gilt als infektiöser, verbindet sich leichter mit Lungenzellrezeptoren und ist resistent gegen monoklonale Antikörper, die intravenös verabreicht werden, um das Virus zu neutralisieren.

Delta Plus wurde zuerst von der Gesundheitsbehörde Public Health England in ihrem Bericht vom 11. Juni gemeldet. Mehrere frühe Fälle von AY.1-Infektionen in Großbritannien wurden bei Menschen gefunden, die nach Nepal und in die Türkei gereist waren. Inzwischen haben Untersuchungen ergeben, dass sich in Indien bereits Ende April Menschen damit infiziert haben.

Es gibt auch „andere Varianten von Delta Plus mit anderen Mutationen“, sagten indische Behörden am Mittwoch und fügten hinzu, dass AY.1 die bekannteste ist.

Was ist Delta Plus?

„Delta plus“ ist eine Unterlinie des sogenannten Delta-Stammes (indischer Stamm), der im Oktober 2020 erstmals in Indien gefunden wurde.

Die WHO schätzt den indischen Stamm als doppelt so infektiös ein wie das ursprüngliche Coronavirus. Dabei kann seine neue Variante „Delta Plus“ nach Meinung von Experten sogar tödlicher sein.

Im Gegensatz zum indischen Stamm hat Delta Plus eine K417N-Mutation im Spike-Protein (also im Spitzenprotein des Virus), die dem Virus hilft, sich schneller an menschliche Lungenzellen zu binden. Es wird angenommen, dass K417N dem Virus auch hilft, neutralisierende Antikörper zu umgehen.

Eine ähnliche Mutation findet sich in der Beta-Variante, die in Südafrika gefunden wurde, und in der brasilianischen Gamma-Variante. Einige Wissenschaftler befürchten, dass Delta plus in Kombination mit anderen Merkmalen von Delta die neue Variante besonders infektiös und gefährlich machen könnte.

Wie schnell breitet sich dieser Stamm aus?

Laut dem Chief Scientific Officer der WHO, Soumya Swaminathan, wurden weltweit nur „sehr wenige Fälle“ von Delta Plus-Infektionen – nur „ein paar Dutzend“ – festgestellt. Dabei erreichte die Zahl der mit Delta Plus infizierten Personen in Indien am Freitag, den 25. Juni, mindestens 48.

Auch in Russland wurde ein Fall einer Infektion mit diesem Stamm festgestellt; der Patient litt an einer milden Form.

CNN, Reuters und verschiedene andere Medien meldeten gleichzeitig, dass es weltweit etwa 200 Fälle von Delta Plus-Infektionen gibt. Diesen Medien zufolge ist der neue Stamm bereits in 11 Ländern gefunden worden. Am weitesten verbreitet ist er in den USA, wo laut Public Health England 83 Fälle von AY.1-Infektionen festgestellt wurden (Stand: 16. Juni).

Währenddessen verbreitet sich die normale Delta-Variante (B.1.617.2) rasant auf der ganzen Welt. Sie wurde bereits in Dutzenden von Ländern gemeldet. Experten zufolge ist es der indische Stamm, der sich in Russland aufgrund seiner hohen Ansteckungsfähigkeit durchsetzt.

Ist die Variante resistent gegen Impfstoffe?

Experten befürchten nicht nur, dass die Delta-Plus-Variante ansteckender ist, sondern auch, dass sie resistenter gegen Impfstoffe sein könnte. Sollten sich diese Befürchtungen bestätigen, beginnt die Pandemie tatsächlich von vorne.

Im Moment versuchen Wissenschaftler auf der ganzen Welt herauszufinden, wie wirksam bestehende Impfstoffe gegen die neue Variante sind.

Wie Professor Julian Tang von der University of Leicester, zitiert von CNN, bemerkt, könnte die Mutation „die Resistenz des Virus gegen Impfstoffe ernsthaft erhöhen. Es ist wahrscheinlich, dass die K417N-Mutation zusammen mit der L452R-Mutation, die in allen indischen Varianten vorhanden sind, Delta Plus besser gegen Impfstoffe schützen könnte.“

Gleichzeitig sagte Dr. Chandrakant Laharia, ein indischer Spezialist, der in Neu-Delhi arbeitet, gegenüber CNBC, dass die Spezialisten keinen signifikanten Grund haben, sich über die neue Variante Sorgen zu machen. Er sagte, im Moment sei nur sicher, dass Delta Plus immer noch eine Variante von Delta sei, aber mit einer zusätzlichen Mutation.

„Der einzige klinische Unterschied, den wir kennen, ist, dass Delta plus eine gewisse Resistenz gegen die Kombinationstherapie mit monoklonalen Antikörpern aufweist. Aber das ist kein signifikanter Unterschied, denn die Therapie selbst ist experimentell und wird nur wenigen Patienten verschrieben.“

Ende letzter Woche sagte Rinat Maksyutov, Generaldirektor des russischen Forschungszentrums Vektor, dass der russische Impfstoff Epivakkorona gegen alle gefährlichen Coronavirus-Mutationen wirksam ist, einschließlich der Delta- und Delta-Plus-Stämme. (Anm. d. Übers.: Epivakkorona war der zweite russische Impfstoff gegen Corona nach dem bekannteren Sputnik-V. Inzwischen hat Russland vier eigene Impfstoffe.)

Die WHO erklärte, dass sie die neue Variante als Teil der Forschung über Delta und andere gefährliche Varianten mit Mutationen beobachtet.

Ende der Übersetzung



