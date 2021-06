Was ist die Aufgabe der Tagesschau-Moderatoren?

Nachrichten bei der ARD

Es wird allgemein angenommen, dass die Moderatoren der Nachrichtensendungen journalistische und redaktionelle Arbeit machen. Aber ist das auch so, oder sind sie reine Sprechpuppen?

Kürzlich machte eine Episode aus der Tagesschau-Redaktion ein paar Schlagzeilen, die man eigentlich in den Bereich der Regenbogenpresse schieben könnte. Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers hat in einer Talkshow zugegeben, in einer Tagesschau-Sendung die Nachrichten „leicht angeschickert“ verlesen zu haben.

Was vorgefallen ist

Einige Medien, unter anderem der Stern, haben darüber berichtet. Im Stern heißt es:

„“Ich war leicht angeschickert“, sagte Rakers in der Personality-Show „Ringlstetter“ von Kabarettist Hannes Ringlstetter im Bayerischen Rundfunk. Der Moderator hatte die Nachrichtensprecherin gezielt auf das Gerücht angesprochen: „Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du angetrunken eine ‚Tagesschau‘ moderiert hast.“ Rakers gab den Fauxpas zu. „Es war ein Versehen“, erklärte die gebürtige Paderbornerin. „Ich hatte mich im Tag vertan“, sagte sie. Dabei hätte sie eigentlich Nachtschicht gehabt.

Sie sei mit einer Freundin beim Italiener gewesen und habe „süße Plörre“ getrunken, als ein aufgeregter Anruf aus der Redaktion der „Tagesschau“ kam. Sie habe zuerst an ein Versehen gedacht. Doch sie war es, die sich geirrt hatte. „In neun Minuten ist die Sendung“, sagte ihr Kollege. Normalerweise falle es früher auf, wenn jemand fehle. Doch es sei eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen. Es drohte also, keine Nachrichtensprecherin im „Nachtmagazin“ da zu sein.“

Das ist eine lustige Geschichte, könnte man meinen. Aber sie zeigt ungewollt auf, wie die Nachrichtensendungen bei der ARD anscheinend heute gemacht werden.

Was bedeutet das?

Die Zuschauer haben den Eindruck (und früher wurde das auch in Interviews gesagt), dass die Nachrichtensprecher als Teil der Redaktion an der Auswahl der Meldungen der Sendung beteiligt sind. Wenn Rakers aber an dem Tag nicht da war und dann im Studio nur die Nachrichten abgelesen hat, die andere vorbereitet haben, dann scheint es so zu sein, dass die Moderatoren nur Sprechpuppen sind, die das ablesen, was andere ihnen vorlegen.

Das ist ein wichtiges Detail, denn immerhin werden die Moderatoren der Nachrichtensendungen immer wieder mit Preisen für ihre journalistische Arbeit ausgezeichnet. Aber von was für einer journalistischen Arbeit kann man reden, wenn sie nur vom Blatt ablesen? Das würde bedeuten, dass ihre wichtigste Qualifikation ist, eine gute Lesestimme zu haben, und nicht etwa herausragende Journalisten zu sein.

Manche sind gleicher…

In dem Stern-Artikel konnte man weiter erfahren:

„Sie sei dann ins Auto gestiegen, über mehrere Ampeln gefahren und stürmte ins Studio des NDR. Die Kollegen hatten den Nachrichtenblock ganz nach hinten geschoben.“

Politik und Medien sprechen immer von der Vorbildfunktion, die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ausüben sollten. Wer sich als Sportler mal politisch ungeschickt äußert, erntet einen Shitstorm. Wer wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist, darf sich danach wochenlang in den Medien öffentlich geißeln. Die Medien nutzen solche privaten Verfehlungen gerne, um unliebsame Menschen an den medialen Pranger zu stellen.

Judith Rakers gibt offen zu, nachts durch betrunken durch Hamburg gerast zu sein und mehrere rote Ampeln überfahren zu haben. Dass sie sich dabei an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat, ist eher unwahrscheinlich. Ich frage mich, wo hier die mediale Aufregung, ist die anderen Menschen, die sich im Straßenverkehr so verhalten, entgegenschlägt.

Ich will niemanden in Schutz nehmen und auch Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung nicht bagatellisieren, aber vor zehn Jahren wurde Bischöfin Käßmann von der Polizei erwischt, wie sie betrunken über rote Ampeln gefahren ist. Das hat lange Schlagzeilen gemacht. Aber im Falle von Judith Rakers, die ein solches Verhalten im Straßenverkehr öffentlich zugegeben hat, schweigt die Presse. Und die wenigen Medien, die darüber berichten, stellen es als lustige Anekdote aus der Tagesschau-Redaktion dar, aber kritische Fragen haben sie keine.

Und auch die Polizei hat sich offenbar nicht bei Rakers gemeldet und ihren Führerschein gefordert. Man kann zwar den Alkoholgehalt im Nachhinein nicht mehr feststellen, aber die überfahrenen roten Ampeln reichen normalerweise für den Entzug des Führerscheins aus. Aber auch die Behörden scheinen kein Problem mit dem Verhalten der wichtigen Moderatoren des staatlichen Fernsehens (das in Deutschland „öffentlich-rechtlich“ genannt wird) zu haben.

Sind hier einige Menschen gleicher als andere?



