Pressefreiheit

Ich berichte immer wieder über die Beschwerden des russischen Außenministeriums über die Behandlung von Journalisten, die in den USA für russische Medien arbeiten. Die USA beantworten die Beschwerden des russischen Außenministeriums nicht einmal, so die Sprecherin.

Der Anti-Spiegel hat immer wieder berichtet, wie russische Medien und ihre Journalisten im Westen bei der Arbeit behindert werden. In den USA geht das so weit, dass sie teilweise während ihrer Berichterstattung von der Polizei angegriffen werden und dass ihre Strafanzeigen ignoriert werden. Man stelle sich einmal vor, die russische Polizei würde (westliche) Journalisten vor laufender Kamera misshandeln oder gar mit Gummigeschossen verletzen – der Aufschrei der westlichen Medien wäre ungeheuerlich. Wenn das aber in den USA geschieht, dann wird wohlwollend geschwiegen.

Am 25. Oktober hat das russische Außenministerium erneut auf die Situation aufmerksam gemacht und das russische Fernsehen hat berichtet. Ich habe den Artikel des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Druck auf russische Medienvertreter in den USA nimmt zu, aber das US-Außenministerium antwortet nicht auf die Noten der russischen Botschaft, so das russische Außenministerium.

Journalisten, Korrespondenten und Kameraleute wurden bei der Berichterstattung über verschiedene Ereignisse in den USA wiederholt von den Strafverfolgungsbehörden hart angefasst. Die Polizei zeigte Desinteresse und Gleichgültigkeit, als zwei Medienvertreter ausgeraubt wurden, so der Bericht des Außenministeriums „Über die Situation der Verherrlichung des Nazismus, der Verbreitung des Neonazismus und anderer Praktiken, die zur Eskalation zeitgenössischer Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz beitragen“. Darüber hinaus haben die Provokationen durch US-Geheimdienste zugenommen. Appelle, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, blieben unbeantwortet.

In Minneapolis wurde Mikhail Turgiev (RIA Novosti) im Jahr 2020 von Polizeibeamten mit Pfefferspray besprüht, als er seinen Presseausweis zeigte. In Washington wurde Nicole Roussel (Sputnik) vor dem Weißen Haus mit Gummigeschossen beschossen. Giorgi Olisashvili und Maxim Kataev (Kanal 1) wurden in Philadelphia angegriffen, Kataev erlitt eine Gehirnerschütterung, aber die Polizei unternahm nichts.

Moskau hat wiederholt seine Besorgnis darüber geäußert, dass russische Journalisten in den Vereinigten Staaten nicht vor Angriffen geschützt werden, was laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, aus Prinzip nicht geschieht.

Ende der Übersetzung



