Taliban, al-Qaida und Heroin

Der Abzug der US-geführten Nato-Truppen aus Afghanistan ist immer wieder Thema im russischen Fernsehen und da klingt das immer völlig anders, als die Berichte im Westen. So auch an diesem Sonntag.

Der Afghanistan-Krieg war ein Fiasko, aber irgendwie fehlt die Selbstkritik im Westen. Man wollte Mädchen den Schulunterricht ermöglichen, man wollte das Land wieder aufbauen. Und vor allem wollte man die Taliban besiegen, die nun den größten Teil des Landes beherrschen und sicher bald wieder ganz Afghanistan beherrschen werden. Die einzige Erfolgsgeschichte des Afghanistan-Kriegs betrifft die Produktion von Schlafmohn für die Heroin-Produktion. Aber von all dem ist in den Berichten der westlichen „Qualitätsmedien“ nicht die Rede, wenn es um den Abzug aus Afghanistan geht und kritische Fragen stellen die westlichen Journalisten ihren Regierungen nicht.

Da ist es erfrischend, dass wenigstens im russischen Fernsehen diese Themen offen angesprochen werden. Daher habe ich den Beitrag aus der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“ vom Sonntag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In Syrien wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten. Der aktuelle Staatschef Bashar al-Assad errang im ersten Wahlgang mit einem Ergebnis von 95 Prozent der Stimmen einen überzeugenden Sieg. Mehr als 14 Millionen syrische Bürger kamen zu den Wahllokalen, darunter auch im Ausland lebende. Die Wahlbeteiligung lag bei 80 Prozent.

Der russische Präsident Wladimir Putin schickte ein Glückwunschtelegramm an Baschar al-Assad: „Die Ergebnisse der Abstimmung bestätigten voll und ganz Ihre hohe politische Autorität, das Vertrauen der Bürger in die unter Ihrer Führung verfolgte Politik zur schnellen Stabilisierung der Lage in Syrien und zur Stärkung seiner staatlichen Institutionen“.

Die Wahlergebnisse bestätigen, dass Syrien zum Frieden zurückkehrt, das Land sich erholt und entwickelt. Syrien ist bereit, gemeinsam mit seinem Präsidenten Bashar al-Assad voranzugehen, weil sie mit ihm das Unmögliche geschafft haben: die schreckliche Geißel des internationalen Terrorismus zu bewältigen, der aus dem benachbarten, von den Amerikanern zerstörten Irak nach Syrien gekommen ist. Tausende von Halsabschneidern wurden vertrieben und Syrien bewahrte seine Staatlichkeit und territoriale Integrität. Ohne die militärische Unterstützung Russlands wäre das nicht möglich gewesen.

In seinem Glückwunschtelegramm an Baschar Assad betonte Wladimir Putin, „dass die russische Seite beabsichtigt, ihren syrischen Partnern weiterhin jede mögliche Unterstützung im Kampf gegen die Kräfte des Terrorismus und Extremismus zu gewähren und auch den Prozess der politischen Lösung und des Wiederaufbaus des Landes nach dem Konflikt voranzutreiben.“

Doch das Ergebnis der Wahlen in Syrien löste eine Welle des Hasses in den USA und der Europäischen Union aus. Sie haben diese Wahlen im Vorfeld für illegitim erklärt und sich geweigert, die Ergebnisse anzuerkennen. Es klingt nach banalem Neid, denn egal, wo die USA und die NATO-Staaten mit ihrer Militärmaschine eingegriffen haben, im Irak, in Libyen oder in Afghanistan, sie hinterließen nur Verwüstung und handlungsunfähige, um Jahrzehnte zurückgeworfene Staaten. Andererseits haben weder die Vereinigten Staaten noch die Europäer jemals Fragen zur Demokratie und Transparenz der Wahlen in diesen Ländern gehabt.

Und nun Afghanistan, aus dem die Amerikaner jetzt, nach 20 Jahren, weglaufen. Die transatlantischen „Demokratisierer“ lassen das Land in Trümmern zurück. Ein Bericht von Denis Davydov.

Es spielt das Militärorchester zum Abschluss der West Point Academy. Diese jungen Leutnants werden im amerikanischen Marsch direkt aus West Point dorthin gehen, wo das Vaterland sie hinschickt. Die Mütter müssen sich keine Sorgen machen, nach Afghanistan werden sie nicht geschickt. Die USA haben genug von dem Krieg dort.

„Sie sehen nun, wie der längste Krieg in der amerikanischen Geschichte zu Ende geht. Der längste und umstrittenste Krieg.“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin.

20 Jahre, dieser Krieg ist älter als einige der Soldaten, die dort noch dienen. Das Pentagon berichtet: Der Abzug ist dem Zeitplan voraus. Es fühlt sich so an, als würden die Amerikaner fliehen, statt Afghanistan zu verlassen.

Die Müllberge um die Luftwaffenstützpunkte Bagram und Kandahar wachsen schnell. Dort wird abgeladen, was sie nicht mit nach Hause nehmen wollen.

„Helfen sie etwa Afghanistan? All diese Ausrüstung wurde von den Amerikanern zerstört, obwohl sie dem afghanischen Volk noch viele Jahre lang hätte dienen können.“, sagen die Menschen dort.

Die Soldaten eines der reichsten Länder verschrotten ihr unerwünschtes Eigentum vor den Augen der Bewohner eines der ärmsten Länder. Alles, vom SUV bis zum Schuh, kommt in die Presse.

„Offensichtlich trauen die Amerikaner den Afghanen nicht, wenn sie nicht wollen, dass diese Dinge bei uns bleiben. Man hat uns verraten.“, glauben die Einheimischen.

Der einzige Grund, warum die Amerikaner die Second-Hand-Ware nicht da lssen, ist, dass sie in die Hände der Taliban fallen könnten. Die Militanten werden sie entweder beschlagnahmen, oder die korrupten Beamten werden sie verkaufen. Das heißt, die ungebetenen Gäste haben dem Land 20 Jahre lang nicht geholfen, seine größten Probleme zu lösen.

„Die Entscheidung des Präsidenten, die Truppen abzuziehen, ist kurzsichtig. Wunschdenken wird in gefährlicher Weise mit der Realität verwechselt. Es gibt keinen kohärenten Plan, um die geopolitischen und humanitären Risiken unseres Rückzugs abzumildern. Unsere Positionen aufzugeben, wenn der Feind noch auf dem Schlachtfeld ist, ist kein strategischer Schachzug.“, sagte Mitch McConnell, Führer der Republikaner im US-Senat.

Eine Quelle aus dem Weißen Haus sagte Reportern, dass Biden nicht die Absicht hat, sich weiter der Situation in Afghanistan unterwerfen will, wie es die USA in den 20 Jahren getan haben, sonst müssten die Truppen dort für immer bleiben.

„Wir haben immer noch 35.000 Soldaten in Südkorea. 50.000 Soldaten sind in Europa. Das Belassen von 2.000 bis 3.000 Soldaten in Afghanistan würde verhindern, dass die Terroristen wiedergeboren werden und uns erneut angreifen. Es wäre eine Gelegenheit, Druck auf die Taliban auszuüben, eine politische Lösung zu finden, und unser Abzug könnte die afghanischen Sicherheitskräfte einfach zerstören.“, sagte James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa.

Die Regierungstruppen sind den Aufständischen zahlenmäßig vier zu eins überlegen, aber der US-Verteidigungsminister gibt zu, dass es für die afghanischen Soldaten nicht einfach sein wird, den Taliban gegenüberzutreten, obwohl sie von den Amerikanern ausgebildet wurden. Jetzt berichtet der US-Geheimdienst, dass die reguläre Armee täglich 100 Mal von den Taliban angegriffen wird.

Je weniger Koalitionstruppen im Land bleiben, desto aktiver werden die Taliban. Anfang dieser Woche begannen die Militanten mit einem massiven Beschuss der Vororte von Kabul. Hunderte von Verwundeten, Tausende von Flüchtlingen.

Blutverschmierte Schulbücher und scharlachrote Rosen am Eingang: die Taliban, die gegen Bildung für Mädchen sind, haben eine Schule für Mädchen ins Visier genommen. Eine Autobombe explodierte, als der Unterricht endete und die Kinder nach draußen gingen. 50 Tote. Hinter den Tischen, an denen sie saßen, stehen jetzt Blumen.

Die Regierungstruppen halten nur noch ein Drittel des Landes besetzt. Davon, die Kontrolle über andere Bezirke zu übernehmen, kann nicht die Rede sein. Dies gilt umso mehr, als wenig Vertrauen in das Versprechen der Taliban besteht, sich nicht der al-Qaida anzunähern, deren im Nahen Osten unterlegene Kämpfer nach Afghanistan eingewandert sind.

„Es ist an der Zeit, dass die Taliban zeigen, ob sie Frieden oder Zerstörung wollen. Die Taliban haben eine Vereinbarung mit den Amerikanern getroffen, die nun abziehen. Aber ein Abkommen mit dem afghanischen Volk wird dauerhaften Frieden und Würde für alle bringen.“, sagte Ashraf Ghani, Präsident von Afghanistan.

Die afghanischen Offiziellen sind durch die Kontakte Washingtons mit den Taliban verärgert. Letztere haben ihre Botschaft in Katar nicht ohne Beteiligung Washingtons eröffnet. Die Verbindungen der Amerikaner zu den Militanten sind so alt, dass sie sich ihrer nicht schämen.

„Die Leute, die wir heute bekämpfen, haben wir selbst vor 20 Jahren geschaffen, weil wir gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Moskau ist in Afghanistan einmarschiert, und wir wollten nicht, dass sie Zentralasien kontrollieren, also haben wir uns an die Arbeit gemacht und Mudschahedin in Pakistan und Saudi-Arabien rekrutiert und den wahhabitischen Islam importiert. Es war eine gute Investition, die Russen haben am Ende verloren, aber wir sollten vorsichtig sein, was wir säen, denn wir sind diejenigen, die ernten werden.“, betonte Hillary Clinton vor vielen Jahren.

Zufälligerweise ist auch die Schlafmohnernte unter den Amerikanern angestiegen. In Afghanistan hat die Produktion von Heroin über die Jahre explosionsartig zugenommen: um 1.400 Prozent. Die Kriminalität ist aufgeblüht. Es gibt Hunderte von hochkarätigen Kriegsverbrechen. Zwölf US-Soldaten haben ein Team zusammengestellt, das zum Spaß afghanische Zivilisten getötet hat. Die den Opfern abgeschnittenen Finger haben sie gesammelt.

„Wir sind in Gefahr, die Taliban rufen uns an und sagen: ‚Eure Stiefbrüder sind dabei, das Land zu verlassen, und wir werden euch alle töten, alle, die mit den amerikanischen Truppen zusammengearbeitet haben'“, sagte der Übersetzer Mohammed Falizada.

Indem er ausländischen Medien Interviews gibt, will Mohammed die US-Behörden erreichen. Sein Englisch ist ausgezeichnet, er war Dolmetscher für US-Soldaten. Es gibt 17.000 Menschen wie ihn. Ihnen allen wurde Asyl in den Staaten versprochen, aber genau wie die Ausrüstung, die sie benutzt haben, nehmen sie auch die Afghanen nicht mit.

Chris ist ein Amerikaner, der der Armee beitrat, als er am 11. September 2001 sah, wie Flugzeuge in die Zwillingstürme stürzten. Er hat sowohl im Irak als auch in Afghanistan gedient.

„Ich habe viel mehr Kameraden zu Hause verloren, als sie aus Afghanistan in die USA zurückkamen. Sie waren auf den Krieg vorbereitet, aber sie waren nicht darauf vorbereitet, nach dem Krieg nach Hause zu kommen. Es waren Selbstmorde. Zweiundzwanzig amerikanische Veteranen sterben jeden Tag. Und es sind keine alten Leute, es sind Leute in meinem Alter. Als ich aus Afghanistan nach Hause kam, war es anfangs hart. Mir war nicht klar, was auf mich zukam. Eins begann sich an das andere zu reihen. Saufgelage, irgendwann kam die Scheidung.“, seufzt Chris.

Morgen ist in den Vereinigten Staaten der Memorial Day. Der Tag, an dem das Land der Soldaten gedenkt, die in militärischen Konflikten gestorben sind. Die Kameraden werden einander anrufen, es wird Treffen auf Friedhöfen geben, und wieder einmal werden Veteranen die Behörden bitten, ein Denkmal für den Afghanistan-Krieg zu errichten.

In den USA dauert es normalerweise mindestens 10 Jahre nach Kriegsende, bis der Gesetzgeber grünes Licht für die Errichtung von Denkmälern gibt. So entstand zum Beispiel das Denkmal zu Ehren der Helden des Zweiten Weltkriegs in Washington erst 60 Jahre nach dem Sieg. Es trägt die Worte: „Die Amerikaner kamen, um zu befreien, nicht um zu erobern, um die Freiheit wiederherzustellen und die Tyrannei zu beenden.“ Worte für eine Gedenkstätte, die dem längsten Krieg in der Geschichte des Landes gewidmet ist, wären viel schwieriger zu finden.

Ende der Übersetzung



