„Die Deutschen tun mir einfach nur leid!“

Meinung in Russland

Es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen in Russland und Deutschland übereinander denken. Darüber will ich hier berichtet, weil meine russischen Freunde das Thema derzeit häufig ansprechen.

Wie die Menschen über ein anderes Land und die Menschen dort denken, wird vorwiegend von dem Bild bestimmt, dass die Medien in einem Land ihren Konsumenten zeigen. Ich habe oft darüber berichtet, dass dabei einen großen Unterschied zwischen den westlichen und russischen Medien gibt.

Das Deutschlandbild der Russen

Russische Medien, und auch Dokus und Geschichtsbücher, trennen immer klar zwischen der Regierung eines Landes und den Menschen in dem Land. Sogar im Zweiten Weltkrieg war die Formulierung nicht, dass man mit „den Deutschen“ im Krieg war, sondern es hieß immer, man führe Krieg gegen „das faschistische Deutschland“ – und diese Formulierung wird bis heute in Dokus und Geschichtsbüchern benutzt und die allermeisten Russen trennen strikt zwischen „den Deutschen“ und den Verbrechen der Nazis.

Daher gibt es in Russland auch keine anti-ukrainische Stimmung, sondern man hat in Russland Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine. Man sieht sich nicht mit „den Ukrainern“ im Krieg, sondern im Kampf gegen die Junta, die das Land regiert und die den Menschen im Donbass seit Jahren so großes Leid zugefügt hat und das eigene Volk hat verarmen lassen. Diese Sichtweise muss niemand teilen, ich erkläre lediglich, wie das in Russland empfunden wird.

Und so ist es auch den Deutschen gegenüber. Obwohl die deutsche Regierung seit vielen Jahren einen stramm anti-russischen Kurs fährt, gibt es in Russland keinen Hass gegen Deutsche. Im Gegenteil, trotz des Zweiten Weltkrieges und aller Anstrengungen der letzten deutschen Regierungen haben Deutsche in Russland einen guten Ruf, und wenn ich Menschen kennenlerne und sage, dass ich Deutscher bin, wird das in den allermeisten Fällen sehr positiv aufgenommen.

Außerdem gibt es natürlich Klischees über jedes Volk. In Deutschland gibt es das Klischee, die Russen würden viel Wodka trinken (was übrigens Unsinn ist) und über die Deutschen gibt es weltweit immer noch das Klischee, sie seien pünktlich, hochgebildet, ordentlich, gut organisiert und so weiter. All das sind positive Attribute, die das Deutschlandbild der Russen positiv beeinflussen.

„Was ist mit den Deutschen los?“

In letzter Zeit werde ich von Freunden sehr häufig gefragt, was mit den Deutschen los ist. Nicht nur russische Medien berichten über die Inflation in Europa, über die explodierenden Energiepreise und darüber, dass der nächste Winter in Europas Wohnungen kalt und ungemütlich werden dürfte. Viele Russen haben auch Freunde und Verwandte in Europa und hören aus erster Hand, wie sich die Lage dort täglich verschlechtert.

Meine russischen Freunde sagen mir in etwa folgendes: Die Deutschen sind doch intelligent und gebildet. Dass es ihnen egal war, wenn ihre Regierung eine anti-russische Politik macht, kann ich ja noch verstehen. Aber was ist jetzt los? Warum lassen sich die Deutschen von ihrer Regierung alles kaputt machen, was Jahrzehnten aufgebaut wurde?

Wenn ich dann antworte, dass viele Deutsche das gar nicht verstehen, weil die Medien es so darstellen, als sei Putin an allem Schuld, und nicht etwa die Entscheidungen der eigenen Regierungen und deren Sanktionen, dann ernte ich ungläubige Blicke. Das können die Russen nicht verstehen.

Das hat einen Grund: Die Russen haben in ihrer Geschichte gelernt, dass Medien interessengesteuert sind. Die Sowjetpropaganda hatte Interessen, in den 90er Jahren gehörten die Medien in Russland Oligarchen, die Interessen hatten. Die Russen sind in dem Punkt den „Ossis“ sehr ähnlich, denn sie haben ein Grundmisstrauen den Medien gegenüber, und nicht – wie die „Wessis“ – ein Grundvertrauen.

Daher können die Russen sich nicht vorstellen, dass die Menschen in Deutschland ihren Medien buchstäblich alles glauben, auch wenn die Fakten so offen auf dem Tisch liegen, dass jeder Grundschüler verstehen müsste, was die Gründe für die Misere in Europa sind. Nur ein Beispiel: Die Russen können nicht verstehen, dass die Deutschen keine Fragen stellen, wenn ihre Regierung Nord Stream 2 beerdigt hat, um dann über einen Mangel an Gas zu klagen, an dem Putin schuld sein soll.

Ich habe in letzter Zeit einige solcher Diskussionen geführt, aber die Russen schütteln trotz all meiner Erklärungsversuche nur ungläubig den Kopf und beenden wechseln das Thema irgendwann mit den Worten: „Die Deutschen tun mir einfach nur leid!“

Und das meinen sie ehrlich, nicht ironisch.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen