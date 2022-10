Die EU gegen den Rest der Welt: Die Ergebnisse des EU-Außenminister-Treffens

Konfrontation

Die EU-Außenminister haben auf ihrem Treffen beschlossen, ihren Konfrontationskurs mit dem Rest der Welt weiter zu verschärfen.

Die EU stellt sich inzwischen gegen einen Großteil der Welt. Die Konfrontation mit Russland ist bekannt, die Konfrontation mit China wird verstärkt und auch mit anderen Ländern verschlechtert die EU ihre Beziehungen. Eine besondere Rolle spielt derzeit der Iran, wo die westlichen Medien mal wieder Unruhen anfeuern, denn der Iran hat sich nach dem Betrug des Westens bei dem iranischen Atomabkommen eindeutig Russland und China zugewandt.

Am 17. Oktober haben sich die EU-Außenminister getroffen und über den weiteren Konfrontationskurs der EU entschieden. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Ergebnisse des Treffens zusammengefasst und ich habe den Bericht der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sanktionen gegen den Iran und 500 Mio. Euro für die Ukraine: Die Ergebnisse des EU-Außenminister-Treffens

Die europäischen Minister genehmigten auch die Ausbildungsmission für die ukrainische Armee, die im November ihre Arbeit aufnehmen soll.

Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten der EU haben zum Abschluss ihres Treffens in Luxemburg die Bereitstellung einer weiteren Tranche von 500 Millionen Euro Militärhilfe für die Ukraine im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität beschlossen. Die Außenminister genehmigten auch die Ausbildungsmission für die ukrainische Armee, die ab November auf dem Gebiet der EU beginnen soll.

Die europäischen Minister haben noch eine – zivile – Mission eingesetzt, die sich mit den Problemen an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan befassen soll. Nach Angaben des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell wird sie umgehend entsandt.

Die Außenminister haben wegen der Repression im Iran auch individuelle Sanktionen gegen das Land, insbesondere gegen die iranische Sittenpolizei und ihren Chef, verhängt.

Schließlich erörterten die Minister den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine. Laut Borrell sammelt die EU derzeit Beweise und ist bereit, Maßnahmen zu ergreifen, wenn deren Einsatz bestätigt wird.

Die Brüsseler Chinapolitik stand auch auf der Tagesordnung des EU-Rates, aber es wurden keine Beschlüsse oder Ergebnisdokumente gefasst. Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder das Thema auf dem Gipfel am 20. und 21. Oktober erörtern werden.

Eine sechste Tranche von 500 Millionen Euro für die Ukraine

„Der EU-Rat hat heute zusätzliche Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität (EPF, Anm. TASS) beschlossen, um das Potenzial und die Widerstandskraft der ukrainischen Streitkräfte weiter zu unterstützen. Mit der sechsten Tranche von 500 Millionen Euro beläuft sich der EU-Beitrag im Rahmen der EPF für die Ukraine nun auf insgesamt 3,1 Milliarden Euro“, so der EU-Rat in einer Erklärung.

In der Erklärung wurde betont, dass „der Umfang der im Rahmen des neuen Unterstützungspakets bereitzustellenden Ausrüstungen mit den aktuellen Prioritäten der ukrainischen Regierung übereinstimmt. In diesem Zusammenhang umfassen die Unterstützungsmaßnahmen 490 Millionen Euro für militärische Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, tödliche Gewalt zu Verteidigungszwecken anzuwenden, sowie 10 Millionen Euro zur Deckung der Kosten für die Bereitstellung von Ausrüstungen und Hilfsgütern wie persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Kits und Treibstoff“, heißt es in der Erklärung.

Die EU-Ausbildungsmission

Die Außenminister haben auch die Ausbildungsmission für die Ukraine beschlossen. „Heute hat der Rat die Einrichtung einer militärischen Unterstützungsmission zur Unterstützung der Ukraine (EUMAM Ukraine, Anm. TASS) beschlossen. Ziel der Mission ist es, die Kampffähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte zu verbessern, um militärische Operationen wirksam durchzuführen, damit die Ukraine ihre territoriale Integrität innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen verteidigen, ihre Souveränität wirksam ausüben und die Zivilbevölkerung schützen kann“, heißt es in dem Dokument.

Außerdem heißt es: „Als Antwort auf das Ersuchen der Ukraine um militärische Unterstützung wird die Mission individuelle, kollektive und spezialisierte Ausbildung für die Streitkräfte der Ukraine, einschließlich ihrer territorialen Verteidigungskräfte, sowie die Koordinierung und Synchronisierung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten, die die Ausbildung unterstützen, bereitstellen. EUMAM Ukraine wird im Gebiet der EU-Mitgliedstaaten tätig sein und ihr operatives Hauptquartier in Brüssel haben, um die Gesamtkoordination auf strategischer Ebene zu gewährleisten. Der Befehlshaber der Mission wird Vizeadmiral Hervé Blejean, Direktor für militärische Planung und Durchführung im außenpolitischen Dienst der EU“, so der Rat weiter.

Das Mandat der Mission wird zunächst zwei Jahre dauern und die Mittel für diesen Zeitraum belaufen sich auf rund 107 Millionen Euro. „Die Mission wird die Koordinierung der bilateralen Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Ukraine sowie mit anderen gleichgesinnten internationalen Partnern sicherstellen und wird für die Teilnahme von Drittstaaten offen sein“, so der EU-Rat in der Erklärung.

Laut Borrell plant die EU, im Rahmen der Mission mindestens 15.000 ukrainische Soldaten auszubilden.

Sanktionen gegen den Iran

Die EU hat außerdem Sanktionen gegen elf iranische Einzelpersonen und vier Organisationen verhängt, darunter die iranische Sittenpolizei, die nach Ansicht der EU für die Repressionen im Land verantwortlich ist. „Im Einklang mit der Verpflichtung der EU, alle Bedenken hinsichtlich des Irans, einschließlich der Menschenrechtslage, auszuräumen, werden elf Personen und vier Organisationen in die Liste der Personen, Organisationen und Behörden, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen“, so der EU-Rat.

Auf der schwarzen Liste stehen unter anderem die iranische Sittenpolizei, ihr Leiter sowie weitere Personen, die Führungspositionen bei der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden des Landes innehaben. Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen die Basij-Miliz, das Cyber-Sicherheitskommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC, Irans Elitestreitkräfte) und die Faraj-Sicherheitskräfte verhängt.

Die Unruhen im Iran fanden nach der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa Amini statt. Nach der offiziellen Version wurde das kurdische Mädchen von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß trug. Als sie befragt wurde, erlitt sie einen Herzanfall, an dem sie starb. In sozialen Medien wurde jedoch berichtet, dass Amini von Polizeibeamten verprügelt wurde. Randalierer griffen Polizisten und Mitglieder der Basij-Miliz an, entweihten den Koran, setzten Moscheen und Regierungsgebäude in Brand, griffen Frauen an, die einen Hidschab trugen, und setzten Krankenwagen und Tankstellen in Brand. In verschiedenen Städten Irans wurden Teilnehmer verhaftet.

Iranische Drohnen

Laut Borrell sammelt die EU derzeit Beweise für den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland in der Ukraine und wird reagieren, wenn das bewiesen ist. „Wir verfolgen das Geschehen aufmerksam, sammeln Beweise und sind bereit zu reagieren“, sagte er.

Laut Borrell nahm der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba per Videoschalte an der EU-Ratssitzung teil und sagte, Russland habe iranische Drohnen eingesetzt. Wie der EU-Chefdiplomat betonte, bestreitet die iranische Regierung nachdrücklich, Moskau mit Drohnen für den Einsatz in der Ukraine beliefert zu haben. „Die EU-Mitgliedstaaten haben Einigkeit gezeigt. Sie haben alle um Beweise gebeten. Wenn alle zusammengetragen ist, und es gibt schon eine ganze Menge, wird es kein Problem sein, weitere Schritte zu unternehmen“, so Borrell.

Im August veröffentlichte die Washington Post einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass der Iran Russland mit seinen Drohnen beliefert. In der Folge wurden ähnliche Anschuldigungen von Offiziellen der US-Regierung erhoben. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bestritt die Berichte.

Ende der Übersetzung



