In diesem Tagen liegt Donezker Wohngebiete unter schwerem ukrainischem Beschuss. Gleichzeitig werden ukrainische Kriegsverbrecher in Gefangenschaft mit ihren Opfern konfrontiert.

Donezk wird seit letzter Woche so stark beschossen, wie seit 2014 nicht mehr. Täglich schlagen hunderte ukrainische Raketen und Granaten in Donezker Wohngebieten ein, worüber ich bereits berichtet habe. Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick eine Reportage aus Donezk gebracht, in der auch gezeigt wurde, wie ein ukrainischer Kriegsgefangener mit einem seiner Opfer konfrontiert wurde, einem ehemaligen russischen Kriegsgefangenen, den der Ukrainer meinte, in der Gefangenschaft zu Tode misshandelt zu haben.

Ich habe den russischen Bericht übersetzt und empfehle Ihnen, sich den Beitrag – wenn möglich – anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

So etwas hat es in Donezk schon lange nicht mehr gegeben. Rauch von explodierenden Granaten steigt Stadtzentrum auf, was man in den Stadtteilen Kalynskyi und Woroschilowskij seit 2014 nicht mehr gesehen hat. Wohngebäude, eine Schule und ein Gymnasium wurden beschossen. Glücklicherweise arbeiten die Bildungseinrichtungen jetzt mit im Distanzunterricht; was passiert wäre, wenn die Schüler zum Zeitpunkt des Beschusses in ihren Klassenzimmern gesessen hätten, mag man sich nicht vorstellen.

Eine Schülerin erzählt vom Beschuss ihres Hauses: „Ich saß am Computer, wir hatten Unterricht. Ein Knall und ich spürte, wie der Rahmen mir auf den Rücken fällt. Ich rannte in Flur und habe gesehen, dass ich voller Blut war.“

Der Beschuss hat um ein Vielfaches zugenommen. In dieser Woche haben ukrainische Verbände im Durchschnitt 500 Granaten pro Tag auf das Gebiet der DNR abgefeuert, darunter auch vom Westen gelieferte Waffen, wie den amerikanischen Haubitzen M777, die eine größere Reichweite haben. Jetzt explodieren die Granaten an Stellen, die die ukrainischen Geschütze vorher einfach nicht erreichen konnten. Die Nationalisten schießen wahllos, sogar auf ihre eigenen Leute. Hier ist ein Krater vor dem Krankenhaus, in dem verwundete ukrainische Gefangene behandelt werden.

„Ich bin 61, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Mir wäre fast das Herz stehengeblieben, als das während unseres Gesprächs passiert ist“, erzählt einer von ihnen.

Das derzeitige Regime in Kiew braucht die Verwundeten, die nicht jung und keine Anhänger der nationalistischen Ideen sind, einfach nicht. Der Beschuss der medizinischen Einrichtung, in der sie jetzt von Donezker Ärzten behandelt werden, ist ein anschaulicher Beweis dafür.

„Schauen Sie sich die Verwundungen an, die er in ukrainischer Kriegsgefangenschaft erhalten hat. Schläge auf den Kopf und den Brustkorb und auch Stiche mit dem Messer“, erklärt der Arzt die Verletzungen von Viktor, einem Soldaten der DNR. Dass er das überlebt hat, ist für die Ärzte ein Wunder: „Hier sind gleich drei Schädelbrüche.“

Die Verletzungen an seinem Kopf haben ihm ukrainische Soldaten zugefügt, konkret dieses Subjekt: Dmitri Ewgan, Kampfname Sahib, ein am ganzen Körper mit Nazi-Symbolen tätowierter Marineinfanterist aus der 36 Brigade der ukrainischen Armee. Er erzählt: „Da kam ein Kamerad, der sagte ‚Komm, lass uns Kriegsgefangene platt machen‘. Ich bin hingegangen und habe ihm sechs Messerstiche zugefügt und bin wieder gegangen.“

„Was hast Du dabei empfunden, als Du ihn abgestochen hast?“, wird er gefragt.

„Kann ich nicht sagen. Am nächsten Tag, also einen Tag später, haben die Ärzte ihn weggetragen und gesagt er sei tot.“

„Schau nach rechts“, sagt man ihm, denn unbemerkt hat Viktor, das Opfer von Sahib, den Raum betreten. Sahib dreht sich um, sieht Viktor und verliert die Fassung.

„Erinnerst Du Dich?“ fragt Viktor.

„Ich erinnere mich.“

„Gott ist Dein Richter, verstanden?“

„Ja.“

„Hast Du ihn abgestochen?“, wird Sahib gefragt.

„Ja“, antwortet er mit brechender Stimme. Dann dreht er sich vollständig zu Viktor um und spricht ihn an: „Erlauben Sie mir, um Verzeihung zu bitten. Nur für mich selbst. Vor Gott bitte ich um Verzeihung, darf ich?“

„Ich brauche Deine Entschuldigung nicht.“

„Ja, ich verstehe Sie“, sagt er und bricht in Tränen aus.

Das Weinen wird ihm nicht helfen. Ihn erwartet das Tribunal und eine lange Haftstrafe, im besten Fall. Die Strafe für ihre Taten erwartet auch alle ukrainischen Nationalisten, die die Städte des Donbass zerstört haben.

Ein paar D-20-Haubitzen haben gerade Stellungen der ukrainischen Nationalisten beschossen. Das bedeutet, dass es hier in wenigen Sekunden eine Stellung der Kämpfer des Kiewer Regimes weniger geben wird. Während eine Granate zu ihrem Ziel fliegt, wird die nächste vorbereitet. Der Abstand zwischen den Salven beträgt 20 Sekunden.

Bei Donezk kommt der Artillerie nun fast die wichtigste Rolle zu. Seit acht Jahren haben sich die ukrainischen Verbände hier so stark verschanzt, dass sie nur mit den größten Kalibern aus ihren Stellungen vertrieben werden können.

Diese Artilleriebatterie der Volksmiliz der DNR besteht ausschließlich aus D-20-Geschützen. Und jedes dieser Geschütze ist erbeutet. Die ukrainischen Nationalisten zogen sich hier so schnell aus ihren Stellungen zurück, dass sie ihre eigene Artillerie in einwandfreiem Zustand auf dem Schlachtfeld zurückließen. Jetzt werden unsere Kämpfer den Feind hier mit seinen eigenen Waffen schlagen.

An Zielen mangelt es nicht. Die ukrainischen Nationalisten haben mehrere Hochburgen in dieser Gegend, die größten in Awdejewka und Marinka. Die Aufgabe besteht darin, die feindlichen Befestigungen zu zerstören, was wiederum einen Brückenkopf für unsere Truppen öffnen wird, um die ukrainischen Verbände einzukesseln. Diese Zangentaktik, also ein flankierendes Vorgehen, zeigt bereits Wirkung.

Den verbündeten Streitkräften gelang es auch, einen Abschnitt der strategisch wichtigen Straße Awdejewka-Kostjantyniwka unter ihre Kontrolle zu bringen und damit den dort konzentrierten ukrainischen Einheiten eine ihrer beiden Versorgungsrouten zu nehmen. Eine der vordringlichsten Aufgaben ist jetzt die Bekämpfung von Batterien. Denn anders als unsere beschießt die gegnerische Artillerie überwiegend nicht-militärische Ziele – zivile Städte im Donbass.

Die Spuren der Verbrechen des Kiewer Regimes sind inzwischen überall zu sehen. In Mariupol sind 60 Prozent des Wohngebäude Ruinen. Russland hilft, wie auch im übrigen Donbass, beim Wiederaufbau der Stadt. In dieser Woche unterzeichneten der Gouverneur von St. Petersburg und der Leiter der Stadtverwaltung von Mariupol eine Städtepartnerschaft. Beide Städte verfügen über ein starkes industrielles Potenzial und eine gute Hafeninfrastruktur. In Mariupol ist sie zwar noch nicht voll ausgelastet, aber sie funktioniert bereits.

Für die Küstenstadt ist der Hafen das wichtigste Hub für den Handel, dessen Wiedereröffnung den Wiederaufbau der von den ukrainischen Nationalisten zerstörten Infrastruktur in allen befreiten Gebieten der DNR erheblich beschleunigen wird. Nach und nach sollen hier alle 18 Liegeplätze in Betrieb genommen werden, damit der Strom der humanitären Hilfe und der Baumaterialien, die hier jetzt dringend benötigt werden, durch das Tor zum Meer des Donbass fließen kann.

Ende der Übersetzung



