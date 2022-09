Russland erkennt Referenden an: Vereinigung mit den Gebieten am Freitag

Im Donbass lang ersehnt

Nun ist die Katze aus dem Sack: Anstatt, wie bisher gedacht, am 4. Oktober, wird Russland sich schon am 30. September mit den (ehemals) ukrainischen Gebieten Lugansk, Donezk, Saparoschje und Cherson vereinigen.

Es zeichnete sich aus Meldungen der letzten Tage bereits ab, dass Russland mit der Vereinigung mit den (ehemals) ukrainischen Gebieten Lugansk, Donezk, Saparoschje und Cherson nicht bis zum 4. Oktober warten würde, wie es offiziell zunächst hieß. Schon am 28. September sind die Leiter der Gebiete nach Moskau geflogen, um „finale Dokumente zur Vereinigung mit Russland zu unterzeichnen“ und am 29. September hat der Kreml bekannt gegeben, dass Putin die Vertreter der Gebiete am 30. September treffen würde. Etwas später wurde bekannt, dass für den 30. September ein großes Volksfest mit Konzerten auf dem Roten Platz stattfinden würde.

Damit war klar, dass man nur eins und eins zusammenzählen musste. Putin wird sich am 30. September um 15.00 Uhr Moskauer Zeit mit den Vertretern der Gebiete treffen. Dass dabei die Verträge über den Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation unterzeichnet werden, wurde inzwischen offiziell bekannt gegeben.

Da ich noch in Moskau bin, werde ich auf den Roten Platz gehen, um mir selbst ein Bild von der Stimmung zu machen.

Ich schreibe dies, weil Tacheles daher heute wieder ausfallen wird. Eigentlich wollten Robert Stein und ich die Sendung wie immer am Donnerstag aufnehmen. Da mir aber schon bekannt war, dass eine am Donnerstag aufgenommene Sendung am Freitagabend bereits komplett veraltet sein würde, haben wir darüber nachgedacht, die Sendung am Freitag live zu machen. Aber auch davon haben wir abgesehen, weil man nun erst einmal einige Tage abwarten sollte, um zu sehen, wie sich die aktuellen Ereignisse auf den Konflikt auswirken.

Daher werde ich mir heute das Konzert anschauen und am Samstag wieder normal arbeiten. Tacheles wird am nächsten Freitag wieder wie üblich erscheinen.

