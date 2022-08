Tacheles fällt diese Woche leider aus

Tacheles

Da ich in dieser Woche so viel auf Reisen war und nun in Moskau noch andere Termine hatte, konnten Robert Stein und ich diese Woche keine Tacheles-Sendung aufzeichnen.

Ich war diese Woche viel unterwegs. Am Montag war ich in dem Biolabor in Rubezhnoe, am Mittwoch bin ich viele Stunden unterwegs gewesen, um aus Donezk nach Rostow am Don zu kommen, und am Donnerstag bin ich über tausend Kilometer mit dem Auto von Rostow nach Moskau gefahren. In Moskau angekommen, hatte ich am Freitag sofort eine Einladung in eine Fernsehsendung zum den Themen Donezk und vor allem zu den neuesten Veröffentlichungen des russischen Verteidigungsministeriums über die US-Biowaffen in der Ukraine.

Aus diesen Gründen bin ich diese Woche kaum zum Schreiben gekommen und ebenfalls aus diesem Grund haben Robert Stein und ich keinen Termin gefunden, an dem wir die vier Stunden Zeit gehabt hätten, die wir brauchen, um eine Tacheles-Sendung aufzuzeichnen. Auch eine Live-Sendung war keine Option, weil ich am Freitagabend ein Meeting habe.

Daher mussten wir Tacheles diese Woche verschieben. Ich bitte alle, die sich auf die Sendung gefreut haben, um Verständnis, wir haben bis zuletzt versucht, ein Zeitfenster zu finden, aber es hat nicht geklappt.

Am Wochenende werde ich hoffentlich Zeit haben, über all die Themen zu schreiben, für die ich diese Woche keine Zeit hatte.

Ich wünsche allen trotz der Tatsache, dass Tacheles heute ausfällt, ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen