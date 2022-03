Wegen einer weiteren Reise: Noch eine Woche mit wenigen Artikeln auf dem Anti-Spiegel

In eigener Sache

Derzeit veröffentliche ich weniger Artikel als sonst. Hier möchte ich erklären, warum das so ist, wann es wieder "normal" wird und noch einiges anderes.

Dass ich derzeit weniger Artikel veröffentliche als sonst, ist den Stammlesern aufgefallen. Und der Grund ist auch bekannt, denn letzte Woche war ich in der Süd-Ukraine unterwegs, was sehr zeitaufwändig war. Zum einen ist der Luftraum in Süd-Russland gesperrt, weshalb wir mit dem Auto dahin fahren mussten, was für Hin- und Rückfahrt jeweils zwei Tage gekostet hat. Und auch die Fahrten in die Süd-Ukraine selbst haben jedes Mal einen ganzen Tag gekostet. Diese Zeit fehlt natürlich beim Schreiben.

Das wird wohl noch eine Woche so bleiben, denn mir wurde noch eine weitere Fahrt in das Konfliktgebiet angeboten. Das Angebot habe ich angenommen, weshalb ich – kaum wieder zurück in Moskau – wieder eine längere Autoreise unternehmen werde. Dieses Mal wird es in ein Gebiet gehen, in dem gekämpft wurde. In der Süd-Ukraine haben wir keine Kriegsschäden gesehen, das wird dieses Mal anders sein. Dabei interessiert mich natürlich vor allem, wie die Menschen dort darüber denken, denn es ist zu erwarten, dass die Stimmung in Gebieten, die gelitten haben, anders ist, als dort, wo wir waren, und wo fast kein Schuss gefallen ist und wo es keine Zerstörungen gab.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen: Stammleser sind es gewöhnt, hier am Montag viele Übersetzungen aus dem wöchentlichen russischen Nachrichtenrückblick zu finden. Derzeit erscheinen hier aber weit weniger solcher Artikel, als sonst. Der Grund liegt darin, dass die Seite des russischen Fernsehens wegen der Zensurmaßnahmen in Deutschland nur noch schwer zu erreichen ist, die derzeitigen Beiträge aber ohne die dazugehörigen Bilder kaum verständlich sind.

Natürlich beherrscht die Militäroperation derzeit auch diese Sendung, aber als reine Texte, ohne die Bilder, sind die Beiträge kaum verständlich. Ich habe angefangen, einige Beiträge zu übersetzen, dabei aber gemerkt, dass das sinnlos ist, wenn der Leser nicht auch die Bilder sehen kann. Das ist schade, denn ich vermute, dass es viele interessiert, wie in Russland darüber berichtet wird. Aber das Ergebnis ist leider den Zeitaufwand nicht wert, denn Zeit ist das, wovon ich momentan viel zu wenig habe.

Sobald ich genaueres über die anstehende Reise weiß, werde ich berichten.



