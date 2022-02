Wie in Russland über das gemeinsame Manöver mit Weißrussland berichtet wird

Kriegsgefahr

Derzeit findet ein gemeinsames russisch-weißrussisches Großmanöver in Weißrussland statt, über das auch westliche Medien berichten. Daher zeige ich hier, wie in Russland darüber berichtet wird.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntag über das gemeinsame Manöver von Russland und Weißrussland berichtet und ich habe den russischen Beitrag übersetzt. Bevor wir dazu kommen, will ich noch ein Ereignis erwähnen, über das westliche Medien beharrlich schweigen.

Vor einigen Tagen hat eine ukrainische Aufklärungsdrohne den weißrussischen Luftraum nicht nur verletzt, sie ist 40 Kilometer tief in ihn eingedrungen und hat Bilder vom Manövergebiet gemacht, bevor sie von weißrussischen Spezialisten „gelandet“ wurde. So konnten ihre Bilder ausgewertet werden.

Die westlichen „Qualitätsmedien“ haben den Vorfall verschwiegen, oder haben Sie davon gehört? Glauben Sie, dass die westlichen Medien auch so konsequent schweigen würden, wenn es umgekehrt gewesen und eine weißrussische Spionagedrohne 40 Kilometer in den ukrainischen Luftraum eingedrungen wäre?

Damit genug der Vorrede, kommen wir zur Übersetzung des Beitrages des russischen Fernsehens, in dem die Drohne übrigens gezeigt wird.

Beginn der Übersetzung:

Die erste Phase der russisch-weißrussischen Übung „Union Resolute“ („Entschlossenheit der Union„) steht in Weißrussland kurz vor dem Abschluss. Eine beeindruckende Gruppierung von Truppen mitsamt Kampfausrüstung wurde schnell aus russischen Regionen auf Übungsgelände in Weißrussland verlegt. In der zweiten Phase, vom 10. bis 20. Februar, werden die Streitkräfte des Unionsstaates Aggressionen von außen und terroristische Bedrohungen abwehren. Die russischen und weißrussischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Viktor Khrenin beaufsichtigen die Ausbildungs- und Kampfeinsätze.

Ein Bericht von unserer Korrespondentin.

Die Kornet, eine vielseitige Waffe der russischen Armee, wird im Manöver für den Einsatz vorbereitet. Die Panzerabwehrrakete Kornet ist ein absolut universelles System. Sie ist mobil und tragbar, was eine maximale Effizienz gewährleistet. Sie ist in weniger als einer Minute einsatzbereit, was bedeutet, dass sie fast sofort einsatzbereit ist, und sie gilt als die beste der Welt für eine Reihe von Kampfeigenschaften. Zum Beispiel hat sie weltweit keine Konkurrenten in Bezug auf Panzerungsdurchdringung und Schussweite. Trotz ihres Gewichts – allein das Stativ wiegt 35 kg – ist sie leicht und einfach zu handhaben. Die Ausbildung ist innerhalb weniger Tage abgeschlossen.

„Genauigkeit, Unkompliziertheit, Schnelligkeit in der Umsetzung und Positionierung. Waffen können auch zickig sein. Diese Waffe ist optimal für den Einsatz unter Kampfbedingungen geeignet“, so Danil Gaifulin, Kommandeur des zweiten Panzerabwehrzuges.

Er sieht alles: Mit seinem Zielfernrohr kann er ein Ziel in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern erkennen. Der Bediener muss nur noch zielen und schießen. „Die Kornet richtet die Rakete im Gegensatz zu ihren Kollegen, die mit Drähten gesteuert werden, mit einem Laserstrahl auf das Ziel aus.“

„Alles ist praktisch, alles ist zur Hand, wenn man sie mit dem Fagot-Werfer vergleicht, horizontales und vertikales Zielen, direktes Zielen: Ziel auswählen, einstellen, einrasten. In dem Moment, in dem die Rakete gestartet wird, kann man ihren Flug mit diesen Hebeln steuern“, erklärt Dmitrij Dobrodejew, der Bediener der Panzerabwehrrakete.

Es handelt sich um die modernste Modifikation, die Kornet D. Sie ist seit drei Jahren im Dienst der russischen Armee. Es gibt fast keine unerreichbaren Ziele für sie. Die gesamte Palette moderner Kampffahrzeuge, Befestigungen und, was besonders ungewöhnlich ist, auch Luftziele – Hubschrauber und Kampfflugzeuge. Der Panzerabwehrpanzer ist wie eine Flugabwehr.

„Ich werde nicht alle Fähigkeiten der Lenkmunition verraten, aber eines ist sicher: Ihre Panzerungsdurchdringung ermöglicht es, die Zerstörung aller im Einsatz befindlichen gepanzerten Fahrzeuge zu gewährleisten und gleichzeitig lange Zeit außerhalb der Reichweite von Waffen wie der Javelin zu bleiben“, so Oleg Schmelev, stellvertretender Kommandeur der Luftlandeeinheit.

Massenlieferungen der Javelin an die Ukraine und ein beispielloser Medienrummel haben die veralteten US-Systeme plötzlich wieder aufleben lassen. Zwar halten ihre Geräte selbst einem Vergleich mit der vorherigen Generation von Kornets nicht stand, aber was soll man über die aufgerüsteten Geräte sagen?

In Bezug auf die Feuergeschwindigkeit ist die Kornet ein Drittel schneller als die Javelin, auch bei der Panzerungsdurchdringung ist sie mindestens ein Drittel effektiver. Ihre Reichweite ist überhaupt konkurrenzlos: Das russische System hat mit zehn Kilometern eine fast vier Mal so große Reichweite, wie die Javelin mit drei Kilometern. Der Javelin ist dabei zehn Mal teurer. Abgesehen davon, dass sie vor mehr als 20 Jahren entwickelt wurde und diese amerikanischen Veteranen Fehlzündungen haben: Vor anderthalb Jahren hat Präsident Selensky sie nie in Aktion gesehen – bei den Übungen, die er beobachtet hat, startete die Rakete nicht.

„Die Javelin braucht etwa 30 Sekunden, bevor sie gestartet werden kann. Wie unsere ausländischen Kunden sagten, sind unsere Waffen für den Krieg bestimmt, und ihre sehen schick aus und sind schön für Paraden“, sagte Michail Andrejew, Chefkonstrukteur der Raketensysteme.

Das Forschungsinstitut Selenograd, das Pantsir-S, Hermes und Arkan ausrüstet, war für die Füllung der Kornets verantwortlich. Die besten Wissenschaftler des Landes. Das Tula-Institut entwickelte die Panzerabwehrrakete. Die kaiserliche Waffenfabrik nahm die Massenproduktion auf und das Konstruktionsbüro wurde modernisiert. Sie kann jede Panzerung durchbrechen. Auf einem gepanzerten Fahrzeug vom Typ Typhoon montiert ist sie ein komplettes Verteidigungssystem, das einen Panzerangriff abwehren kann. Zwei Raketen können gleichzeitig abgeschossen werden, eine zur Täuschung der dynamischen Abwehr und die andere zur Bekämpfung des Ziels.

Und das sind die Ziele der benachbarten Ukraine: Ihre Spionagedrohne hat nach Angaben der weißrussischen Behörden illegal die Grenze überflogen und ist mehr als 40 Kilometer weit geflogen. Medien veröffentlichten die Route aus ihrem Speicher: Sie flog vom Bezirk Kovel aus, machte alle 15 Sekunden Fotos und nahm 228 Bilder des weißrussischen Territoriums auf, insbesondere Details des Schießplatzes von Brest vor dem Manöver. Der ukrainische Botschafter wurde ins weißrussische Außenministerium einbestellt.

Das illegale Fluggerät wurde vom weißrussischen Militär abgefangen und gelandet – die Luftverteidigungseinheit hat funktioniert. Ein gemeinsamer regionaler Flugabwehrverband ist ebenfalls eines der wichtigsten Glieder bei der Überprüfung der Eingreiftruppe. Hier sind neue Aufnahmen von gemeinsamen Patrouillen im russischen und weißrussischen Luftraum zu sehen. 1.800 Kilometer entlang der Grenze des Unionsstaates: Sie üben das Abfangen von Eindringlingen und Elemente des Luftkampfes. Sie üben das auch in gemeinsamen Ausbildungszentren. Weißrussland ist bereit, neue zu schaffen und an den neuesten Waffen ausgebildet zu werden.

Alexander Lukaschenko hat sich mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu getroffen. „Der Grundgedanke war, dass dies ein gemeinsames Zentrum sein sollte, um gemeinsam zu fliegen, die Grenzen und den Luftraum gemeinsam zu schützen. Dieses Luftverteidigungssystem wurde im Rahmen des Unionsstaates entwickelt, damit es täglich seine tatsächlichen Fähigkeiten üben und seine Wirksamkeit unter Beweis stellen kann“, sagte Schoigu.

„Es ist für uns sehr wichtig, dass unsere Soldaten diese Ausrüstung nicht nur auf einem Bild sehen, sondern auch fühlen, damit sie zusammen mit ihren russischen Brüdern lernen können, diese Ausrüstung zu benutzen. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir praktisch diese gesamte Ausrüstung in diesem und im nächsten Jahr bei Ihnen kaufen werden,“ betonte Lukaschenko.

Vom Treffen direkt zum Schießplatz: Raketenwerfer vom Typ „Grad“ haben in der Nähe von Brest geschossen. Bei dem Gegenangriff der Truppen des Unionsstaates wurde im Manöver eine angenommene Gruppe Terroristen vernichtet. Eine Etappe, wie die Militärs sagen, die Harmonisierung der Reaktionskräfte: Weißrussische Fallschirmjäger bewachen den Startbereich, die russische Panzerfahrzeuge mit Panzerabwehrraketen „Arkan“ führen das Kampftraining durch.

Eine mobile Kampfeinheit – zwei Kanonen und ein Maschinengewehr. Es ist zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit: Es verfügt über eine Wärmebildkamera und ein Nachtsichtgerät. Das Panoramavisier hält bis zu 8 Ziele auf einmal fest und kann zwei auf einmal treffen. Sogar in entgegengesetzten Richtungen. Ein Computer berechnet automatisch die Entfernung und nimmt Korrekturen für Temperatur, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit vor.

„Alles geschieht augenblicklich: Man sieht das Ziel, fixiert es, drückt auf ‚Zerstören‘, und dann zerstört die Maschine es, so dass der Kommandeur keine Zeit verliert“, sagt Alexander Ponomarev, stellvertretender Kommandeur der fünften Fallschirmjägerkompanie.

Diese modernsten amphibischen Angriffsfahrzeuge wurden erst vor einem halben Jahr an die Militäreinheit geliefert. Bereits am 10. Februar werden die russischen und weißrussischen Soldaten die „Entschlossenheit der Union“ demonstrieren und zeigen, was sie können.

Ende der Übersetzung



