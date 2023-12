Aufgrund der deutschen Berichterstattung geben die russischen Pranker eine Pressemeldung ab

Hat Habeck Geheimes ausgeplaudert?

Der Prank mit Robert Habeck macht Schlagzeilen in Deutschland, die bei den russischen Prankern auf Unverständnis stoßen. Da die deutschen Medien sich nicht mit Anfragen dazu an sie gewandt haben, haben sie mich gebeten, der deutschen Öffentlichkeit über ihre Pressemeldung zu informieren.

Ich habe den Telefonstreich, den die russischen Pranker Vovan und Lexus mit dem deutschen Wirtschaftsminister Habeck gemacht haben, bereits veröffentlicht. Da ich die beiden kenne und über den Prank schon seit einiger Zeit informiert war, war ich ziemlich überrascht über die Reaktion des Wirtschaftsministeriums. Vovan und Lexus waren ebenfalls überrascht.

Eigentlich müsste die deutsche Presse in so einem Fall beide Seiten befragen, aber die deutschen Medien berichten nur über die Reaktion des Wirtschaftsministeriums, bei den russischen Pranker, die problemlos für Presseanfragen erreichbar sind und diese auch gerne beantworten, hat sich hingegen kein Vertreter der deutschen Medien gemeldet.

Aufgrund der Berichterstattung in Deutschland haben sie mich gebeten, ihren Kommentar zu dem Prank mit Habeck zu veröffentlichen, was ich hiermit tue, damit die deutschen Leser die Reaktionen beider beteiligter Parteien kennen. Anschließend gebe ich noch weitere Erläuterungen dazu ab.

Beginn der Übersetzung:

Wir waren überrascht, als wir in der deutschen Presse lasen, dass unser Gespräch mit Habeck gescheitert sei und nur vier Minuten gedauert habe (was nicht ganz stimmt), aber interessanter ist, dass es demnach zusammengeschnitten wurde.

Erstens waren es aufgrund von Problemen auf Habecks eigener Telefonleitung mehrere Gespräche, denn das Gespräch wurde mehrmals unterbrochen.

Zweitens haben wir das bekommen, was wir wollten, nämlich seine Einschätzung der militärischen Aktionen in der Ukraine (die aus Qualitätsgründen nicht vollständig veröffentlicht wurde) und seiner geistigen Fähigkeiten, die unserer Meinung nach nicht besonders herausragend sind.

Erstens hat sich Habeck als Rüpel erwiesen, weil er nicht pünktlich zum Gespräch erschienen ist, und zweitens empfehlen wir seinem Team, sich ein normales Telefon zu kaufen, da auch seine anderen Gesprächspartner offenbar Probleme mit der Kommunikation mit ihm haben. Habeck selbst wünschen wir, eine fachliche Ausbildung zumindest auf dem Niveau eines Wirtschaftsstudenten im ersten Semester zu erhalten, damit er weiß, wie die weltweiten Lieferketten im Lebensmittelbereich aufgebaut sind.

Ende der Übersetzung

Von meiner Seite bleibt, dem als Disclaimer hinzuzufügen, dass ich von dem Prank im Voraus wusste. Ich war nicht in die Organisation eingebunden, aber als das Telefonat per Mail mit Habecks Büro abgesprochen und organisiert wurde, haben die Jungs mich einige Male gebeten, für sie schriftlich zu übersetzen, weil die Zeit drängte. Ich wusste daher, wann der Prank stattfindet und habe danach natürlich neugierig gefragt, wie es gelaufen ist.

Schon damals haben die Jungs mir gesagt, dass das Telefonat wegen technischer Probleme auf Seiten Habecks mehrmals unterbrochen wurde. Sie haben nun das veröffentlicht, was aufgrund der Qualität des Gespräches veröffentlicht werden konnte, haben sie mir mitgeteilt.

Was deutsche Medien berichten

Nun will ich anhand des Spiegel-Artikels über den Prank noch aufzeigen, wie peinich die Geschichte dem Wirtschaftsministerium offenbar ist, denn die Pressemeldung des Ministeriums, über die deutschen Medien berichten, lässt tief blicken.

Der Spiegel hat unter der Überschrift „Fake-Anruf beim Wirtschaftsminister – Russische Trolle legen Habeck rein“ darüber berichtet und Spiegel-Leser erfahren in dem Artikel:

„Sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen seien nicht Teil des Gesprächs gewesen. Dieses sei aufgrund technischer Probleme mit der Leitung mehrmals unterbrochen worden, sodass ein zusammenhängendes Gespräch nicht zustande gekommen sei. Eine vier Minuten lange Aufnahme, die die beiden Trolle auf Telegram veröffentlichten, ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers ein Zusammenschnitt. Weder das dargestellte Gesamtgespräch, noch die dort gestellten Fragen sowie die angefügten Antworten ließen sich bestätigen. Insbesondere deckten sich die Fragen weder im Tonfall, bezüglich des Akzents des Fragestellers noch im Inhalt mit den Erinnerungen an das Gespräch.“

Das nehmen wir einmal auseinander.

Erstens hat niemand behauptet, dass „sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen“ besprochen wurden, aber aus irgendwelchen Gründen scheint dem Ministerium dieser Hinweis wichtig zu sein. Nun, da kann ich das Ministerium beruhigen, denn ich habe die Pranker eben danach gefragt, immerhin wollten sie gemäß ihrer eigenen Erklärung Habecks „Einschätzung der militärischen Aktionen in der Ukraine“ erfahren.

Dazu hat Habeck sich nach deren Angaben tatsächlich geäußert, allerdings war die Qualität der Verbindung zu dem Zeitpunkt des Gespräches so schlecht, dass Habecks Antworten vollkommen unverständlich waren. Das Ministerium kann also beruhigt sein, Habeck hat sich zwar anscheinend verquatscht, aber zu seinem Glück war die Verbindung so schlecht, dass seine Aussagen unverständlich waren.

Zweitens bestreiten auch die Pranker nicht, dass es sich bei dem Video um einen Zusammenschnitt handelt. Sie veröffentlichen ihre Telefonate immer vollständig, aber die Leitung des deutschen Wirtschaftsministeriums war so schlecht, dass die Verbindung mehrmals abgebrochen ist und dass vieles schlicht unverständlich war. Daher mussten die Pranker das, was sie an verständlichen Teilen des Gespräches hatten, zwangsläufig zusammenschneiden.

Drittens ist es offenbar eine Lüge des Ministeriums, dass sich „die dort gestellten Fragen sowie die angefügten Antworten“ nicht bestätigen lassen. Alle offiziellen Gespräche von Regierungsmitgliedern werden routinemäßig aufgezeichnet, dokumentiert und archiviert. Dass das Ministerium behauptet, es könne nichts bestätigen, dürfte – so meine Spekulation – damit zu tun haben, dass Habeck vielleicht doch „sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen“ besprochen haben könnte und dass das Ministerium sich für den Fall absichern will, dass diese veröffentlicht werden. Es würde dann von einer Fälschung sprechen.

Aber ich wiederhole, dass ich das Ministerium beruhigen kann, denn ein großer Teil von Habecks Antworten war aufgrund der miesen Verbindung unverständlich.

Zum Schluss sei noch angemerkt, dass die Pranker heute auch ein sehr interessantes Telefonat mit dem norwegischen Ministerpräsidenten veröffentlicht haben. Darüber werde ich gegen Abend gesondert berichten.

Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit den beiden Pranker geführt, dass Sie bei Interesse hier finden.

