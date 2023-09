Korruption

Das russische Außenministerium hat sich in einer Erklärung zu dem Covid-Impfstoff von BionTech-Pfizer geäußert und darauf hingewiesen, dass der "Impfstoff" laut neuen Studien gesundheitsschädlich ist und in der EU nur dank "Schmiergeldern" an die EU-Kommission zugelassen wurde.

Dass man in Russland anders auf Covid-19 blickt, als im Westen, habe ich oft berichtet. Das russische Verteidigungsministerium hält Covid-19 für eine US-Biowaffe und auch die gesundheitlichen Risiken, die mit Impfungen mit dem Impfstoff von BionTech-Pfizer verbunden sind, werden in Russland thematisiert. Darüber habe ich auch in meinem Interview mit Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Aussenministers Laworw, in unserem langen Interview gesprochen. Dabei hat Frau Sacharowa auf die offensichtliche Korruption von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hingewiesen, die die Zulassung des Präparates durchgedrückt und dann für über 70 Milliarden Euro Impfstoffe bestellt hat.

Nun hat Frau Sacharowa zu dem Thema eine offizielle russische Erklärung abgegeben, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wir sind auf die Ergebnisse einer am 29. August dieses Jahres in der maßgeblichen amerikanischen medizinischen Fachzeitschrift „Frontiers in immunology“ veröffentlichten Studie über die Auswirkungen des amerikanisch-deutschen Impfstoffs von Pfizer-BioNTech gegen COVID-19 auf die Immunität von Kindern wurden aufmerksam geworden.

Ein Team australischer Wissenschaftler analysierte drei Dutzend Proben und bestätigte frühere Erkenntnisse, dass Pfizer im Vergleich zu anderen Impfstoffen weit weniger neutralisierende Antikörper gegen das Coronavirus produziert. Am Ende der aktuellen Studie stellten die Wissenschaftler fest: Das Medikament führt bei Kindern zu einer Schwächung des Immunsystems und begünstigt die Entwicklung von HIV. Es besteht ein hohes Risiko einer Infektion mit anderen Infektionskrankheiten wie Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Tuberkulose, Lungenentzündung, Hepatitis B und auch COVID-19. Es wurden auch Fälle von Schädigungen des Hirngewebes festgestellt. Es wurde ein Rückgang des kindlichen Organismus gegenüber Immunstimulanzien festgestellt.

Dem Bericht zufolge – ich betone, er ist von westlichen Wissenschaftlern – hielt die verschlechternde Wirkung während des gesamten Studienzeitraums an, ganze sechs Monate lang. Die Wissenschaftler schließen eine lebenslange Zerstörung der Immunität bei geimpften Kindern nicht aus.

Wir erinnern daran, dass schon früher, im Jahr 2021, enttäuschende Ergebnisse einer Studie über die Auswirkungen des Pfizer-Impfstoffs auf ältere Menschen veröffentlicht wurden. Damals wurde festgestellt, dass sechs Monate nach der Impfung mit dem Medikament weniger als ein Drittel der untersuchten älteren Menschen eine vollständige Immunität gegen den neuen Typ des Coronavirus behielt. Nur 50 Prozent der Personen, die eine Einzeldosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatten, verfügten über messbare Antikörper gegen die Alpha- und Beta-Varianten von COVID-19. Bei älteren Menschen mit einem schwächeren Immunsystem sah es noch schlechter aus. Die Forscher stellten fest, dass sie noch weniger Antikörper produzierten als diejenigen, die überhaupt nicht geimpft worden waren. Folglich führte das zu einem noch schwächeren Immunsystem bei den älteren Empfängern des Medikaments.

Bemerkenswert sind auch die im April dieses Jahres vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation veröffentlichten Daten. Wie bereits erwähnt, lagen Pfizer zum Zeitpunkt der Zulassung des Impfstoffs Beweise vor, die ein erhöhtes Risiko für schwere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems nach der Impfung bestätigten.

All dies deutet darauf hin, dass der Coronavirus-Impfstoff von Pfizer aufgrund von Absprachen zwischen Herstellern und Regierungen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen freigegeben wurde. Dabei waren die Schwächen des Impfstoffs, die aus irgendeinem Grund nie angesprochen wurden, in der amerikanischen Ärzteschaft wohl bekannt. Seltsamerweise konnte der Berater des Weißen Hauses für das Coronavirus-Problem, der Immunologe und große Pfizer-Propagandist Anthony Fauci, die Vorteile der Impfung gegenüber der natürlichen Immunität überhaupt nicht nachweisen. Die kommerziellen Interessen der westlichen Eliten hatten jedoch einmal mehr Vorrang vor den Belangen der öffentlichen Gesundheit.

Wir haben bereits über die astronomischen Gewinne von Pfizer und die hohen „Schmiergelder“ gesprochen, die der Konzern an die Führung der EU-Kommission gezahlt hat, um „grünes Licht“ für die Massenimpfung der Bevölkerung in den Ländern der EU zu erhalten, sowie über milliardenschwere Käufe von amerikanischen Impfstoffen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



