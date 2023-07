Konfrontation

Die Beziehungen zwischen Finnland und Russland waren traditionell gut, sind jetzt aber aufgrund der anti-russischen Politik der finnischen Regierung auf einem Tiefpunkt angelangt.

Finnland hatte traditionell gute Beziehungen zu Russland. Das war schon zu Zeiten der Sowjetunion so, als Finnland als neutrales Land von den guten Beziehungen zu Ost und West profitierte. Allerdings haben die finnischen Regierungen die Beziehungen zu Russland in den letzten Jahren systematisch verschlechtert, was schon lange vor der Eskalation in der Ukraine begonnen hat.

Es gab früher einen Vertrag zwischen Finnland und Russland über eine vereinfachte Erteilung von Visa, die für Finnen und für Russen aus dem nordöstlichen Teil Russlands galt. Als Ergebnis hat Finnland davon profitiert, dass viele Russen aus St. Petersburg in Finnland eingekauft und Urlaub gemacht haben. Viele Petersburger haben sogar Wochenendhäuser in Finnland gekauft.

Aus Petersburg gab es täglich viele Busse, die zu einem extra dafür aus dem Boden gestampften Einkaufszentrum hinter der finnischen Grenze gefahren sind. Wenn man bedenkt, dass alleine die russische Großstadt St. Petersburg mehr Einwohner hat, als ganz Finnland, kann man sich vorstellen, dass die Russen, die zum Shopping nach Finnland gefahren sind, ein nicht unwichtiger Teil des finnischen BIP waren.

All das ist vorbei, seit Finnland seine Grenzen im letzten Jahr für Russen faktisch geschlossen hat.

Der diplomatische Konflikt

Finnland hat am 6. Juni die Ausweisung von neun russischen Diplomaten angeordnet und Russland hat darauf einen Monat später reagiert. Am 6. Juli teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums mit, dass der finnische Botschafter in Russland ins Außenministerium einbestellt worden sei, wo ihm wegen der anti-russischen Politik Helsinkis eine scharfe Protestnote überreicht wurde. Das russische Außenministerium teilte in einer offiziellen Erklärung mit, dass Russland als Reaktion auf die von der finnischen Regierung verfolgte anti-russische Politik zum 1. Oktober seine Zustimmung zum Betrieb des finnischen Generalkonsulats in St. Petersburg zurückgezogen habe und neun finnische Diplomaten ausgewiesen werde.

Der finnische Ministerpräsident sprach darauf hin davon, dass er auf einen Umsturz in Russland hoffe:

„Es ist kristallklar, dass diese Entscheidung die Beziehungen zwischen Finnland und Russland verschlechtern wird (…) Aber wir haben uns für eine Seite entschieden: Wir sind auf der Seite der Ukraine und wir sind der NATO beigetreten. Eines Tages, wenn der Krieg vorbei ist und es eine neue Ordnung in Russland gibt, könnten wir die diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen.“

Am gleichen Tag verkündete Finnland, die Einreisebeschränkungen für Russen auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Gleichzeitig wurde auch eine Ausweitung der Einreisebeschränkungen verkündet, ab sofort werden auch russische Studenten, Geschäftsleute und sogar Immobilienbesitzer, also die, die bisher ihren Sommerurlaub in ihren finnischen Wochenendhäusern verbracht haben, praktisch nicht mehr ins Land gelassen.

Auch die finnische Regierung ist bereit, für die Interessen der USA ihre eigene Wirtschaft zu schwächen und letztlich den eigenen Bürgern zu schaden. Den Russen zeigt das einmal mehr, dass der Westen tatsächlich einen Feldzug gegen die Russen selbst und nicht etwa gegen die russische Regierung führt.

