Ein neues Projekt: Anti-Spiegel-TV startet am Sonntag um 19.30 Uhr

In eigener Sache

Ab Sonntag wird es ein neues Projekt geben, denn Anti-Spiegel-TV wird zum ersten Mal ausgestrahlt.

Ich habe schon oft berichtet, dass ich Kontakt zu RT-Deutsch habe. Ich kenne viele aus der Redaktion und werde sowohl von RT-Deutsch als auch von RT-International immer wieder als Experte in Nachrichtensendungen befragt. Außerdem veröffentlicht RT-Deutsch immer wieder Artikel von mir, wenn sie der Redaktion interessant erscheinen, was ich RT schon vor einiger Zeit erlaubt habe.

Die Vorgeschichte von Anti-Spiegel-TV

Das Management von RT-Deutsch hat mich schon vor einem Jahr angesprochen und mir vorgeschlagen, ein gemeinsames Projekt zu machen. Allerdings habe ich das immer abgelehnt, weil ich kein Mitarbeiter von RT werden möchte, nicht einmal freier Mitarbeiter. Meine Freiheit, sowohl was meine Arbeitszeit als auch was die Auswahl der Themen, über die ich berichte, angeht, ist mir zu wertvoll. Meine Freiheit, selbst zu entscheiden worüber ich schreibe und was ich schreibe, genieße ich jeden Tag. Auch wenn ich von Journalisten von RT weiß, dass ihnen die Redaktion praktisch keine Vorgaben macht, will ich mir meine Freiheit nicht einschränken lassen.

Anfang diesen Jahres hat RT mir schließlich einen Vorschlag gemacht, den ich interessant fand. Er lautete, ich könne eine Sendung produzieren, wobei ich selbst entscheide, worüber ich was berichte. RT würde diese Sendung dann von mir kaufen.

Da es dank der Sanktionen inzwischen immer schwieriger wird, Geld aus Deutschland nach Russland, wo ich wohne, zu überweisen, war ich sowieso am Überlegen, wie ich in Russland Geld verdienen könnte, denn von irgendwas muss auch ich meine Rechnungen bezahlen. Aus diesem Grund habe ich übrigens den PayPal-Button von der Seite entfernt. Daher möchte ich an dieser Stelle allen, die mir per Dauerauftrag Geld über PayPal überweisen, mitteilen, dass das Geld nicht „weg“ ist und ich es sicherlich irgendwann bekommen werde, aber ich eben nicht weiß, wann und wie das sein wird.

Daher habe ich vor einigen Wochen meine russische Seite rupor-news.ru gestartet, auf der ich viele meiner Artikel auf Russisch veröffentliche. Auf Sicht hoffe ich, dass ich so in Russland genug Spenden bekommen kann, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Aber die Eröffnung der Seite kostet Geld, denn ich musste dafür eine Übersetzerin engagieren, die Vollzeit für mich arbeitet. Auch die IT-Unterstützung ist nicht umsonst. Daher kam die Idee von RT zum richtigen Zeitpunkt, denn die Einnahmen, die ich mit Anti-Spiegel-TV generiere, decken die Kosten, die mir durch den Start von rupor-news entstehen.

Niemand weiß, wie lange wir Anti-Spiegel-TV machen werden, denn erstens muss RT das Projekt dauerhaft gefallen, zweitens muss es mir auf Dauer Spaß machen. Und drittens, das ist das Wichtigste, muss Anti-Spiegel-TV auch den Zuschauern gefallen. Aber in jedem Fall sollte ich damit die Anschubfinanzierung von rupor-news decken können, auch wenn das Projekt nicht lange laufen sollte.

Natürlich wird das Wasser auf die Mühlen all derer sein, die der Meinung sind, ich würde vom Kreml bezahlt und Putin persönlich würde mich jeden Morgen anrufen, um mir zu sagen, was ich schreiben soll. Aber gegen diese Verleumdungen kann ich nichts machen, sie sind mir egal.

Mir ist wichtig, dass mir niemand vorschreiben kann, welche Themen ich „anfassen“ und was ich dazu sagen soll. Solange ich bei Anti-Spiegel-TV diese Freiheit habe, selbst zu entscheiden, was ich in der Sendung behandle und was ich dazu sage, mache ich das Projekt mit RT.

Ich sage es immer wieder: Ich rede mit jedem und ich würde auch für ARD und ZDF eine Sendung machen, wenn die mir die gleiche Freiheit einräumen würden, wie RT es getan hat. Aber daran ist natürlich nicht zu denken.

Fernsehen ist schwieriger als gedacht…

Allerdings ist es weitaus schwieriger als ich dachte, eine Fernsehsendung zu machen. Ich rede immer frei und spontan und bei Tacheles zum Beispiel ist es egal, ob die Sendung zwei oder zweieinhalb Stunden dauert. Wir reden mit Robert Stein in der Sendung, wie uns der Schnabel gewachsen ist und schauen nicht auf die Uhr.

Beim Fernsehen ist das anders. Die Sendung muss zwischen 26 und 28 Minuten dauern, sie darf nicht länger und nicht kürzer sein. Daher muss man ein Skript schreiben, das man mehr oder weniger vom Teleprompter ablesen muss. Das ursprüngliche Konzept von Anti-Spiegel hat vorgesehen, dass ich alleine im Studio über Themen meiner Wahl spreche, wozu natürlich Einspieler und so weiter gezeigt werden.

Wir haben wohl über zehn Versuche gemacht, so eine Sendung in den Kasten zu bekommen, bevor wir eine Version hatten, die man vorzeigen könnte. Das war ehrlich gesagt richtig nervig und ich bekam schon fast Zweifel an dem Projekt.

Als die Sendung dann fertig war, fanden wir alle sie allerdings besch…en und langweilig. Meine Stärke vor der Kamera ist meine Spontanität und von der war nichts zu sehen.

Also haben wir neu nachgedacht und sind auf die Idee gekommen, Anti-Spiegel-TV mit einem Ko-Moderator zu machen. Dominik Reichert, ein junger Nachrichtensprecher von RT, fand das Projekt so interessant, dass er sich angeboten hat, die Sendung mit mir zu machen.

Letzte Woche haben wir das zum ersten Mal geprobt und es funktionierte auf Anhieb. Wir haben uns vor der Sendung auf Themen geeinigt und nur grob abgesprochen, worauf ich hinweisen möchte und was mir bei dem jeweiligen Thema wichtig ist. Statt ein Skript zu schreiben, haben wir uns geeinigt, wie viele Minuten wir für das jeweilige Thema nehmen wollten und weil in Fernsehstudios überall Uhren sind, können wir auf diese Weise steuern, wann wir mit dem nächsten Thema beginnen wollen.

Gleich unser erster Versuch gefiel allen, denn nun war die Spontanität wieder da, die eine Sendung mit mir für die Zuschauer interessant macht. Und auch für Dominik ist das eine interessante Erfahrung, denn er kann auch spontan sein, was eine völlig andere Arbeitsweise ist, als er sie aus dem Nachrichtenstudio kennt.

Am heutigen Sonntag wird die erste Folge von Anti-Spiegel-TV um 19.30 bei RT-DE-TV ausgestrahlt, den Link zur Sendung ohne VPN finden Sie hier.

Was gibt es bei Anti-Spiegel-TV?

Anti-Spiegel-TV soll kein Ersatz für Tacheles sein und kann das aufgrund der Kürze der Sendung auch gar nicht sein. Anti-Spiegel-TV ist eher wie ein Überraschungsei, bei dem jedes Mal etwas anderes kommen kann. Natürlich werden die meisten Sendungen so sein, dass Dominik und ich uns drei oder vier Themen vornehmen und sie besprechen. Mal werden wir etwas analysieren, mal wird es lustig. Wir werden mit der Zeit Rubriken einführen, wie zum Beispiel vielleicht den „Baerbock der Woche“, einen „Scholzometer“ zur Messung von Vergesslichkeit oder eine Habeck-Skala zur Einstufung von Inkompetenz oder Vetternwirtschaft.

Mal sehen, Ideen haben wir viele, denn mit Dominik verstehen wir uns gut und nur die Zeit wird zeigen, wie sich Anti-Spiegel-TV entwickeln wird.

Aber ich will in der Sendung auch Russland zeigen. Wenn ich im Donbass bin, kann es sein, dass ich mein Videomaterial von dort an Dominik schicke und er mit der Redaktion daraus eine oder mehrere Reportagen macht, die er im Studio alleine anmoderiert, weil ich gar nicht in Moskau bin.

Ich möchte auch den russischen Alltag zeigen, zum Beispiel, wie Menschen „in der russischen Provinz“ leben, weil viele in Deutschland das Vorurteil haben, in den Metropolen Moskau und Petersburg sei das Leben vielleicht ganz OK, aber in der russischen Provinz herrsche bittere Armut.

Außerdem will ich auch Interviews mit interessanten Gästen machen. Das können deutsche Gäste sein, aber auch russische. Wir werden sehen, wer sich dafür anbietet.

Ich will mich mit Anti-Spiegel-TV also ein wenig „austoben“ und das in Bildern zeigen, worüber ich auf dem Anti-Spiegel schreibe. Für mich ist das ein faszinierendes Projekt, bei dem ich eine Menge lerne und viele neue Erfahrungen mache.

Für die Zuschauer bedeutet das, dass sie vorher meist nicht wissen, was sie bei der nächsten Sendung erwartet. Das macht den Fernsehleuten Kopfschmerzen, weil „so macht man kein Fernsehen“, aber da sie sich bereit erklärt haben, meine Sendung zu kaufen, müssen damit leben, dass ich diese Sendung so mache, wie ich will.

Am Ende entscheiden die Zuschauer, also Sie, ob ihnen die Sendung gefällt oder nicht…

