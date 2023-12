Der US-Regierung geht endgültig das Geld aus

Ukraine-Hilfen

In Washington wurde mitgeteilt, dass der US-Regierung das Geld für Ukraine-Hilfen endgültig ausgeht. 97 Prozent der bereitgestellten Gelder seien ausgegeben.

Die US-Regierung versucht, die Republikaner davon zu überzeugen, dass sie doch wieder Milliarden für die Ukraine freigeben. Die US-Regierung hat mehrere Erklärungen abgegeben, die zeigen, dass sie kein Geld mehr für Kiew hat.

Etwa 97 Prozent der Mittel sind ausgeschöpft

Die US-Regierung nutzt jetzt die Reste der vom Kongress genehmigten Finanzhilfe für die Ukraine. Inzwischen seien etwa 97 Prozent dieser Mittel ausgeschöpft, erklärte der Leiter des Pressedienstes des US-Außenministeriums, Matthew Miller, bei einer regelmäßigen Pressekonferenz:

„Was die zusätzlichen Mittel [für Hilfe für Kiew] angeht, so sind wir sehr besorgt, dass die Mittel bereits ausgeschöpft sind. Wir stützen uns jetzt auf die restlichen Mittel (…), von denen bereits 97 Prozent aufgebraucht sind (…) Deshalb schließt sich der Außenminister dem Präsidenten und anderen Mitgliedern der Regierung an und fordert den Kongress auf, so schnell wie möglich zu handeln“

Miller betonte, dass die Finanzierungsfrage mit der Situation im Kriegsgebiet zusammenhängt. Die Lage auf dem Schlachtfeld sei „schwierig“, sagte er, versicherte aber, dass die ukrainischen Streitkräfte „Fortschritte machen“.

Zuvor hatte die Leiterin des Büros für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses, Shalanda Young, einen Brief an die Führung des US-Kongresses geschickt, in dem sie warnte, dass den USA bis zum Ende des Kalenderjahres die Mittel zur Unterstützung der Ukraine vollständig ausgehen würden, wenn die Abgeordneten den von der Regierung beantragten Finanzierungsentwurf nicht genehmigen.

Das Weiße Haus möchte, dass die Abgeordneten ein Nothilfepaket verabschieden, das mehr als 61 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine enthält. Die Republikaner wollen die Hilfe für Kiew an die Finanzierung der Sicherheit an der Grenze zu Mexiko koppeln. Die Gespräche zu diesem Thema haben noch zu keinen konkreten Ergebnissen geführt. Die Zeit drängt jedoch, da der Senat des Kongresses am 15. Dezember in die Weihnachtspause geht.

Das Weiße Haus stimmt in die Warnungen ein

Das Weiße Haus wird, wenn der US-Kongresses bis Ende dieses Jahres keine zusätzlichen Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine freigibt, kein Geld mehr für die Ukraine zur Verfügung haben, erklärte Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, bei einer Pressekonferenz:

„Wenn der Kongress nichts unternimmt, werden der Regierung bis Ende des Jahres die Mittel für den Kauf zusätzlicher Waffen und militärischer Ausrüstung für die Ukraine sowie für deren Zuteilung aus US-Depots, ohne dass unsere eigene Kampfbereitschaft beeinträchtigt wird, ausgehen“

Um die Republikaner zu überzeugen, fügte er hinzu, die Hilfe für die Ukraine habe „den militärisch-industriellen Komplex der USA gestärkt und zur Inbetriebnahme und Erweiterung von Produktionslinien geführt“.

Sullivan kommentierte auch den Brief, den Shalanda Young zuvor an die US-Abgeordneten geschickt hatte, in dem sie warnte, dass den USA bis Ende des Jahres die Mittel zur Unterstützung der Ukraine vollständig ausgehen würden, wenn die Abgeordneten den von der Regierung beantragten Finanzierungsentwurf nicht genehmigen würden. Auch Sullivan räumte ein, dass die US-Regierung keine zusätzlichen Mittel für die Ukraine hat und alle Hoffnung auf die Abgeordneten gerichtet ist:

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Entscheidung ziemlich einfach: Der Kongress muss aktiv werden und Mittel bereitstellen. Denn wenn das nicht geschieht, wird es, wie Direktor Young es ausdrückte, keine magische Geldquelle geben, die wir auftreiben können und die wir in einer Ecke versteckt haben (…) Wir hoffen, dass der Kongress auf parteiübergreifender Basis die richtige Entscheidung treffen wird“

Der Antrag auf Hilfe für Israel und die Ukraine

Die Regierung in Washington beantragte im Oktober beim Kongress zusätzliche umfangreiche Haushaltsmittel für das am 1. Oktober begonnene Haushaltsjahr 2024, vor allem zur Unterstützung Israels und der Ukraine sowie zur Bekämpfung Chinas und Russlands in der asiatisch-pazifischen Region. Insgesamt wollte die Biden-Regierung rund 106 Milliarden Dollar für diese Zwecke bekommen.

Das weitere Schicksal des Antrags und der alternativen Gesetzentwürfe ist unklar. Mehrere Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat des Kongresses haben sich öffentlich gegen eine weitere finanzielle Unterstützung Kiews ausgesprochen. Der Sprecher des Unterhauses, Mike Johnson, hat angekündigt, dass er eine weitere Unterstützung für die Ukraine mit strengeren Kontrollen an der Südgrenze der USA verknüpfen will.

Ob es vor der Weihnachtspause zu einer Einigung kommt, bei der auch friches Geld für Kiew bereitgestellt wird, ist offen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



