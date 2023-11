Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine der letzten drei Tage, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Beginn der Übersetzung:

Unstimmigkeiten zwischen Armee und Politikern, Müdigkeit des Westens und „24 Minuten“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky ist mit den Einschätzungen der Militärführung nicht einverstanden und außerdem hat die zivile Regierung den General bereits unter Umgehung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte entlassen. Dabei ist der Westen der ukrainischen Frage und der Hilfslieferungen an Kiew überdrüssig, wie die US-Medien berichten.

Gleichzeitig zeigt sich Selensky siegessicher und verspricht sogar, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump „in 24 Minuten“ davon zu überzeugen, dass er den Konflikt in der Ukraine nicht in 24 Stunden beenden kann.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Situation rund um die Ukraine während der drei freien Tage in der Russischen Föderation gesammelt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben ukrainische Angriffe erfolgreich abgewehrt, der Gegner verlor 375 Soldaten bei Kupjansk, 260 bei Krasnoliman, 595 bei Donezk, 305 südlich von Donezk, 235 bei Saporoschje und 250 bei Cherson.

Die Verluste der Streitkräfte der Ukraine an Ausrüstung betrugen 4 Panzer (darunter ein Leopard), 5 Schützenpanzer, 30 gepanzerte Fahrzeuge, 9 selbstfahrende Artilleriesysteme (darunter polnische Krab), 6 amerikanische M777 Artilleriesysteme, 10 Haubitzen, 5 Mehrfachraketenwerfer und ein amerikanisches Radarsystem.

In der Nähe von Priluk (Gebiet Tschernigow) wurde ein Arsenal mit Raketen und Munition getroffen, auf dem Flugplatz Dnipro (Gebiet Dnjeprpetrowsk) wurde ein Lager mit Flugabwehrgeräten zerstört, und auf dem Flugplatz Mirgorod (Gebiet Poltawa) wurde Flugzeugausrüstung vernichtet. Ebenfalls zerstört wurden Lagerplätze für Marinedrohnen.

Im Gebiet Cherson wurden fünf Landeversuche am linken Ufer des Dnjepr verhindert.

Die Luftabwehr fing 11 HIMARS-Granaten, 13 Storm Shadow- und Neptune-Raketen ab und schoss 83 Drohnen ab.

Die ukrainischen Streitkräfte ziehen alle ein

Ukrainische Kriegsgefangene berichten, dass die Ukraine jetzt Menschen mit schweren Krankheiten mobilisiert, darunter Probleme mit dem Sehvermögen, der geistigen Gesundheit, dem zentralen Nervensystem, dem Bewegungsapparat und Menschen mit Behinderungen.

Infolgedessen, so Alexander Sintschenko, ein Gefangener der 118. ukrainischen separaten mechanisierten Brigad , gegenüber der TASS, ergeben sich die ukrainischen Soldaten bei Saporoschje ohne zu zögern.

Die „garantierte Deckung des Bedarfs“ der Ukraine, auch an Soldaten, war der Kernpunkt des Konzepts der militärischen Personalpolitik bis 2028, das von Verteidigungsminister Rustem Umerow unterzeichnet wurde.

Der Westen wird der Lieferungen überdrüssig

Die Zeitung The Hill berichtet, dass immer mehr Amerikaner weitere Hilfe für Kiew ablehnen, weil sie kein klares Ziel und keine Aussicht auf eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sehen. Die Lage in der Ukraine hat sich im Laufe des Jahres sogar noch verschlechtert, und die USA müssen das erkennen, schreibt die Washington Post.

Der Westen versteht, dass ein Teil der Unterstützung für Kiew einfach nur geklaut wird und ist der ukrainischen Frage überdrüssig, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Der Westen habe die Ukraine benutzt und bald würde man sehen, wie sie „als nutzlos wegwerfen“ werde. „Benutzt und weggeworfen“, so der Ausdruck der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa.

Dabei wird die Müdigkeit des Westens in Kiew als inakzeptabel angesehen, wie der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Andrej Jermak scharf formulierte.

Zu Besuch in Kiew

Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, besuchte Kiew am 4. November im Vorfeld der für den 8. November geplanten Bekanntgabe der Entscheidung der EU-Kommission über die mögliche Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU. Von der Leyen sagte, sie sei gekommen, um über finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu sprechen.

Selensky erklärte, die Ukraine setze alle Empfehlungen aus Brüssel um, der Westen kritisierte unterdessen die ukrainische Staatsverwaltung.

Auf zu den Wahlen

Selensky hat sein Büro angewiesen, die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2024 vorzubereiten, so der Abgeordnete der Werchowna Rada, Alexej Gontscharenko.

Das ukrainischen Portal NV berichtete, die Werchowna Rada habe einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der die Durchführung der Präsidentschaftswahlen ermögliche. Dabei ist das Dokument so abgefasst, dass es der derzeitigen Regierung die Möglichkeit gibt, ganze Wahlkreise unter dem diesem oder jenem Vorwand von der Abstimmung auszuschließen.

Angriffe auf die Kirche

Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland wurde von der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine in Abwesenheit wegen Verletzung der territorialen Integrität des Landes angeklagt.

Der ukrainische Geheimdienst teilte mit, dass er seit Beginn der russischen Militäroperation 70 Strafverfahren gegen Geistliche der kanonischen Kirche eingeleitet hat, von denen 16 Metropoliten sind.

Sinkender Stern

Kommunale Dienste demontierten den goldenen Stern vom Obelisken „Kiew – Heldenstadt“, der 1982 auf dem Platz des Sieges aufgestellt wurde.

Die Inschriften in russischer Sprache wurden vom Denkmal entfernt und das Jahr des Beginns des Großen Vaterländischen Krieges (1941) durch das Jahr des Beginns des Zweiten Weltkriegs (1939) ersetzt.

24 Minuten Kontakt

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto betonte, dass Kontakte zwischen westlichen Ländern und Russland notwendig seien und dass nur dort eine Lösung des Konflikts in der Ukraine erreicht werden könne.

Selensky hingegen räumte ein, dass andere Länder über das Schicksal der Ukraine verhandeln können, er selbst sich aber nicht darauf einlasse.

Der ukrainische Präsident versprach außerdem, Trump innerhalb von 24 Minuten zu erklären, warum der Konflikt nicht innerhalb von 24 Stunden beendet werden könnte. Trump behauptete, er könne das tun.

