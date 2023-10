Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 2. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 2. Oktober.

Beginn der Überstzung:

Die EU verspricht Kiew Unterstützung, aber gibt erstmal kein Geld: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die EU konnte sich noch nicht auf die Zuteilung von fünf Milliarden Euro Militärhilfe für Kiew in diesem Jahr einigen, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister in Kiew.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock versprach der Ukraine jede erdenkliche Unterstützung auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft und verkündete, die europäische „Gemeinschaft der Freiheit“ werde sich bald „von Lissabon bis Lugansk“ erstrecken.

Großbritannien hat seine Meinung über die Entsendung seiner Schiffe zur Freigabe ukrainischer Getreideexporte ins Schwarze Meer geändert.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden sechs Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman und südlich von Donezk abgewehrt und haben weiterhin feindliche Stellungen bei Saporoschje, Kupjansk und Cherson angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 400 Soldaten.

Mehrere gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, darunter ein Schützenpanzer Bradley aus US-amerikanischer Produktion, sowie verschiedene Artilleriewaffen der Ukraine, darunter eine Haubitze M109 Paladin und zwei Artilleriesysteme M777 aus US-amerikanischer Produktion.

London hat seine Pläne geändert

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps hat erklärt, dass er „nicht erwartet, dass Schiffe der Royal Navy ins Schwarze Meer geschickt werden, um die ukrainischen Getreideexporte freizugeben“, so ein Journalist der Zeitung The Guardian.

Zuvor hatte Shapps in einem Interview mit der Zeitung The Sunday Telegraph die Möglichkeit eingeräumt, dass Schiffe der britischen Marine in Zukunft dabei helfen könnten, Getreideexporte aus der Ukraine auf dem Seeweg sicherzustellen.

Zu der Forderung des ehemaligen Verteidigungsministers Ben Wallace, der Regierung in Kiew zusätzliche 2,3 Milliarden Pfund (2,8 Milliarden Pfund Dollar) zur Verfügung zu stellen, sagte Shapps: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dem Haushaltsverfahren vorzugreifen“.

Hilfe für die Ukraine

Die EU werde die USA bitten, die Finanzierung der Ukraine fortzusetzen, sagte Borrell bei seiner Ankunft auf dem Treffen der Außenminister der Union in Kiew. Er fügte hinzu, der Ukraine-Konflikt sei eine „existenzielle Bedrohung“ für die Europäer.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani nannte es einen „Fehler“, den vorläufigen US-Haushalt ohne Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine zu verabschieden. „Ich denke, wir sollten uns in diesem Moment für die Ukraine einsetzen“, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Während eines Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky sagte Tajani, Italien sei bereit, der Ukraine im kommenden Winter beim Schutz ihrer Infrastruktur zu helfen und arbeite am achten Militärhilfepaket für Kiew. Er sicherte Roms Unterstützung „auf dem Weg Kiews zur EU-Mitgliedschaft“ zu.

Die Ukraine erwarte, dass die Hilfe der USA fortgesetzt werde und arbeite mit den amerikanischen Partnern im Kongress zusammen, um sicherzustellen, dass sie unter keinen Umständen eingestellt werde, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba vor dem Treffen der Außenminister. „Die Frage ist, was am vergangenen Wochenende im Kongress passiert ist: ist es ein Zwischenfall oder System. Ich glaube, es ist ein Zwischenfall. <…> Wir arbeiten jetzt mit beiden Seiten im Kongress zusammen, um sicherzustellen, dass sich so etwas unter keinen Umständen wiederholt“, sagte Kuleba.

Er hofft auch, dass die Ergebnisse der Parlamentswahlen in der Slowakei keine Auswirkungen auf die weitere Unterstützung der Ukraine haben werden.

Treffen in Kiew

Die EU hat sich noch nicht über die Zuteilung von fünf Milliarden Euro Militärhilfe für die Ukraine im Jahr 2024 geeinigt, aber Brüssel hofft, bis Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen, sagte Borrell nach dem Treffen der Außenminister. Er bezeichnete die Tatsache, dass dieses Treffen stattfand, als „die stärkste Geste der Unterstützung für die Ukraine“. „Wir sind uns völlig einig“, sagte Borrell auf eine Frage nach Meinungsverschiedenheiten der EU über die Lage in der Ukraine. Dabei sind 23 der 27 EU-Außenminister nach Kiew gereist. Polen, Ungarn, Schweden und Lettland waren durch Stellvertreter oder hochrangige Diplomaten vertreten.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock äußerte sich während des Treffens deutlich. „Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU, in dieser Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird bald von Lissabon bis Lugansk reichen“, verkündete sie.

Nach Ansicht des ukrainischen Außenministers bedeutet die Abhaltung dieses Treffens in Kiew, dass „die Ukraine Mitglied der EU wird, dieser Prozess findet gerade jetzt statt“.

Korruption in der Ukraine

Der ehemalige Vorsitzende der Werchowna Rada, der Abgeordnete Dmitri Rasumkow, hat der Regierung vorgeworfen, bei der Erstellung der englischsprachigen Ausgabe von The Gaze, die „niemand braucht“, Gelder zu verschwenden. „Das Büro des Präsidenten und die Regierung halten uns für dumm. Ein weiterer Beweis dafür sind 60 Millionen [Griwna] (1,63 Millionen Dollar – Anm. TASS) für The Gaze, ein englischsprachiges Medium, das niemand kennt oder braucht. Das Militär hat bereits nachgezählt: Das sind 60 neue Pickup-Trucks oder die gleiche Anzahl von 120-mm-Mörsern für die Armee“, schrieb er auf Facebook. Nach Ansicht von Rasumkow handelt es sich nicht nur um Verschwendung, sondern „um einen Plan zur dreisten Abschöpfung von Geld“.

Der ukrainische Geheimdienst erklärte in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage, er sehe „keine Anzeichen für kriminelle Handlungen“ kollaborativer Art bei den Aktivitäten von Unternehmen, die mit dem stellvertretenden Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Rostislaw Schurma, verbunden sind, berichtete der Parlamentarier Jaroslaw Scheleznjak in seinem Telegramm-Kanal. Zuvor hatten ukrainische Medien eine Untersuchung veröffentlicht, wonach mehrere Energieunternehmen, die Personen gehören, die Schurma nahe stehen, ungerechtfertigte Zahlungen aus dem Staatshaushalt erhalten haben, während sie in Gebieten tätig waren, die nicht unter der Kontrolle der Kiewer Regierung standen.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat die erste Entscheidung über die Zahlung einer Belohnung für die Meldung von Korruption erlassen. Die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung gab die Höhe der Belohnung mit 13,3 Millionen. Griwna (ca. 360.000 Dollar) an.

Beamte der Regierung von US-Präsident Joe Biden sind ernsthaft besorgt über das Ausmaß der Korruption in der Ukraine, weshalb westliche Länder Kiew möglicherweise die Unterstützung verweigern, berichtet die Zeitung Politico unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Regierungsdokument. Der Zeitung zufolge ist das Thema der ukrainischen Bestechung für US-Beamte bis hin zu Biden schon seit langem ein Thema, aber das Ausmaß des Problems wurde nach Beginn des Konflikts „heruntergespielt“.

Sauer auf Musk

Hochrangige ukrainische Politiker und Beamte haben Anstoß an Elon Musk, der sich über Selenskys ständige Bitten, Kiew zu finanzieren, lustig machte, genommen. Der Vorsitzende der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, und ein Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, Michail Podoljak, reagierten auf den Beitrag mit beleidigenden Kommentaren auf den Inhaber des sozialen Netzwerks X (früher Twitter).

Einige Zeit später veränderte Podoljak jedoch seine Rüge an „Medienpersönlichkeiten, die über die Ukraine ironisieren“, indem er den Verweis auf Musk entfernte.

Ende der Übersetzung

