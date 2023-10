Die europäischen Falken spielen mit dem nuklearen Feuer

Kriegsgefahr

Der neue britische Verteidigungsminister Shapps und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, die Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann, haben am Wochenende in Interviews Forderungen gestellt, die einen Krieg der NATO mit Russland bedeuten würden.

Am Wochenende gab es Äußerungen europäischer Politiker, namentlich von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und vom neuen britischen Verteidigungsminister Grant Shapps, die – wenn man sie umsetzen würde – wohl den Beginn eines großen Krieges in Europa bedeuten würden.

Der britische Verteidigungsminister will in den Krieg

Die britische Zeitung Telegraph hat berichtet, dass der neue britische Verteidigungsminister Grant Shapps über die Entsendung von britischen Soldaten als Ausbilder in die Ukraine nachdenkt:

„Grant Shapps enthüllte, dass er Gespräche mit dem Armeekommando über die Verlegung des offiziellen, von Großbritannien geführten Ausbildungsprogramms ‚in die Ukraine‘ geführt habe, anstatt sich auf britische Stützpunkte und andere NATO-Mitglieder zu verlassen.“

Sogar die britische Zeitung Telegraph stellte dazu fest, dass die Entsendung britischer Truppen in die Ukraine eine deutliche Eskalation des britischen Engagements in dem Konflikt bedeuten würde, was eine sehr höfliche Umschreibung für „direkte Kriegsbeteiligung“ ist, denn dass Russland die Ausbildungszentren der ukrainischen Streitkräfte in der Ukraine als Ziele ansieht, die es bombardiert, wenn es ihre genaue Position erfährt, ist nichts Neues.

Daher stellen sich zwei Fragen. Erstens: Wären britische Ausbilder, also Soldaten, bereit, in die Ukraine zu gehen, wo sie zu legitimen Zielen der russischen Luftwaffe werden? Zweitens: Würde Großbritannien, wenn britische Ausbilder, die als offizielle britische Soldaten in der Ukraine sind, von einem russischen Luftangriff getötet werden, nach dem NATO-Verteidigungsfall rufen?

Die Entsendung britischer Soldaten in die Ukraine war aber nicht die einzige „geniale Idee“ von Grant Shapps, er hat auch vorgeschlagen, britische Kriegsschiffe ins Schwarze Meer zu entsenden, denn er sagte auch, dass Großbritannien prüfe, welche Rolle „seine Marine bei der Verteidigung“ von Handelsschiffen gegen Russland im Schwarzen Meer spielen könnte. Dazu sagte Shapps:

„Großbritannien ist eine Seemacht, also können wir helfen und beraten, zumal diese Gewässer internationale Gewässer sind.“

The Telegraph schreibt dazu:

„Unterstützung durch die Marine im Schwarzen Meer bereitzustellen, bedeutete die Beteiligung Großbritanniens am Konflikt.“

Nach Angaben des Ministers hat er diese Fragen während seiner jüngsten Reise nach Kiew vor einigen Tagen mit Wladimir Selensky erörtert. Selensky dürfte sich gefreut haben, denn die Ukraine versucht schon lange, die NATO in ihren Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Es steht zu vermuten, dass die russische Marine sich nach der Provokation mit der Grenzverletzung des britischen Zerstörers „Defender“ im Juni 2021 dieses Mal nicht mehr mit Warnschüssen auf britische Schiffe begnügen würde, wenn diese im Schwarzen Meer auftauchen und sich in den Konflikt einmischen.

Die deutsche Rüstungslobbyistin

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages und Rüstungslobbyistin ging sogar noch weiter. Bevor ich darauf eingehe, will ich kurz erklären, warum ich die Dame als Rüstungslobbyistin bezeichne, denn sie geht juristisch dagegen vor, wenn jemand diesen Vorwurf ausspricht.

Im Juni 2023 hat Strack-Zimmermann dem deutschen Journalisten Tilo Jung ein Interview gegeben, in dem er sie überzeugend damit konfrontiert hat, Rüstungslobbyistin zu sein, denn sie ist Mitglied in diversen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie. So ist sie Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Deutsches Heer, seit Mai 2022 ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und sie ist Mitglied des Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.

Im Juni 2023 begann ihr Wikipedia-Artikel noch wie folgt:

„Marie-Agnes Strack-Zimmermann (* 10. März 1958 in Düsseldorf als Marie-Agnes Jahn) ist eine deutsche Politikerin (FDP). Sie ist Mitglied des FDP-Präsidiums und des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion. Von 2008 bis 2014 war sie Erste Bürgermeisterin und damit Stellvertreterin des Oberbürgermeisters von Düsseldorf. Seit der Bundestagswahl 2017 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestags und dort seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Strack-Zimmermann ist zudem Mitglied in diversen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie.“

Strack-Zimmermann hat im Gespräch mit Tilo Jung jedoch bestritten, eine „Rüstungslobbyistin“ zu sein, denn sie setze sich schließlich „nicht für Produkte eines Unternehmens ein, das ich kenne. Das wäre ja Lobbyismus. Ich entscheide nur ob dieses Unternehmen den Auftrag erhält oder ein anderes, von dem ich nicht geschmiert werde.“

Nach dem Interview ist sie sofort in ihr Büro im Bundestag gefahren und hat ihren Wikipedia-Artikel umgehend geändert, indem sie den letzten Satz der Einleitung („Strack-Zimmermann ist zudem Mitglied in diversen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie“) gelöscht hat. Dass sie das war, ist kaum bestreitbar, denn es wurde von einer IP-Adresse des Bundestages getan, wie der Blog PHILOSOPHIA PERENNIS nachgewiesen hat, was auch jeder selbst überprüfen kann.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass Strack-Zimmermann in Deutschland zu den heftigsten Unterstützern von Waffenlieferungen für die Ukraine gehört und aktuell lauthals die Lieferung von Taurus-Raketen an Kiew fordert.

Meinungsfreiheit in Deutschland?

Strack-Zimmermann verklagt seitdem übrigens jeden, der sie als „Rüstungslobbyistin“ bezeichnet, was sogar deutsche Medienportale dazu bringt, Artikel über Strack-Zimmermann im Nachhinein komplett umzuschreiben. Während sie selbst besonders aktiv ist, wenn es darum geht, andere heftig anzugreifen, ist sie hochempfindlich, wenn jemand etwas gegen sie sagt. Schon im Mai 2023 haben deutsche Medien berichtet, dass sie extra einen Anwalt engagiert hat, der das Netz nach dem durchsucht, was sie als Beleidigung an ihre Person versteht:

„Um sich zu wehren, hat sie mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet, der das Internet systematisch nach juristisch relevanten Kommentaren über die Verteidigungsausschussvorsitzende scannt. Er legt ihr dann am Ende eines jeden Monats einen großen Stapel Akten vor, die sie signiert. Daraufhin wird Anzeige gestellt.“

Für Strack-Zimmermann ist das eine lukrative Einnahmequelle, wie man im Mai 2023 ebenfalls lesen konnte:

„1000 Anzeigen habe Strack-Zimmermann dieses Jahr schon gestellt. 250 Anzeigen pro Monat seien üblich, sagt Schulz. Einige Verfasser von Hassbotschaften würden daraufhin Unterlassungserklärungen abgeben und bis zu 1000 Euro zahlen. Manch einer würde erschrocken über die strafrechtliche Verfolgung angeben, er habe doch nur Spaß gemacht.“

Was sie von Meinungsfreiheit hält, konnte man damals auch lesen:

„Doch Spaß versteht die FDP-Politikerin, die bei vereinzelten Auftritten sogar Personenschützer zur Seite gestellt bekommt, bei derartigen Diffamierungen nicht. „Die Leute müssen, auch auf die harte Tour, lernen, dass man mit geistigem Dünnpfiff und drastischen Beleidigungen oder Drohungen nicht ungeschoren davon kommt“, sagt sie „Business Insider““

Während sie sich von ihren Kritikern bis zu 1.000 Euro bezahlen lässt, wenn sie der Meinung ist, die würden „geistigen Dünnpfiff“ absondern, darf sie ihren geistigen Dünnpfiff weiterhin öffentlich äußern und dabei sogar die Gefahr eines Atomkrieges in Europa herbeifabulieren.

Die kriegsgeile Deutsche

Strack-Zimmermann hat ihre Position, die Ukraine solle Russland mit aus Deutschland gelieferten Taurus-Raketen angreifen, erklärt. Darüber berichtete die Berliner Morgenpost in einem Artikel, der ursprünglich folgende Überschrift hatte:

„Strack-Zimmermann: Putin ist zu ängstlich für die Atombombe“

Die Überschrift war selbst deutschen Propaganda-Medien zu heftig, weshalb sie danach verändert wurde und nun lautet:

„Strack-Zimmermann entlarvt Putin: „Er hat panische Angst““

Dass deutsche Politiker dafür plädieren, Russland mit deutschen Raketen anzugreifen, ist ein erschreckendes Zeugnis von Geschichtsvergessenheit. Ob diese Frau bösartig ist, sei dahingestellt, aber ihre Motivation ist eindeutig. Dass die Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann die Firma MDBA, den Hersteller der Taurus-Raketen, der übrigens auch als Partner des US-Rüstungskonzerns Raytheon seit über 35 Jahren an den Patriot-Raketen verdient, am 25. August 2023 besucht hat, ist wahrscheinlich mal wieder reiner Zufall. Dass MDBA für die Lieferung der Taurus-Raketen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine ist, ist klar, denn die Bundeswehr wird diese Raketen ersetzen müssen und daher nach der Lieferung an Kiew eine neue Bestellung bei MDBA platzieren.

Übrigens stellt sich die Frage, wie das zu ihrer Aussage passt, mit der sie im Interview mit Thilo Jung bestritten hat, Rüstungslobbyistin zu sein. Zur Erinnerung, sie sagte, sie setze sich schließlich „nicht für Produkte eines Unternehmens ein, das ich kenne. Das wäre ja Lobbyismus. Ich entscheide nur ob dieses Unternehmen den Auftrag erhält oder ein anderes, von dem ich nicht geschmiert werde.“

Das ist gelogen, wie wir sehen, denn heute setzt sie sich ganz klar „für Produkte eines Unternehmens ein“, das sie kennt, die sie hat MDBA ja gerade erst besucht und sie ist in Deutschland die lautstärkste Befürworterin der Lieferung der Taurus, eines Produkte von MDBA, das sie definitiv kennt, denn sie war ja gerade erst dort zu Besuch.

Ich frage mich, was bei Leuten wie Strack-Zimmermann im Kopf vor sich geht. Sie mag ja eine Anti-Russin sein und sie soll auch gerne ihren befreundeten Rüstungskonzernen große Aufträge zuschieben, denn diese Form der als „Lobbyismus“ bezeichneten Korruption ist im Westen für Abgeordnete legal, aber dass diese Dame dabei einen offenen Krieg Deutschlands mit Russland riskiert, lässt an ihrem Verstand zweifeln. Glaubt sie wirklich, sie wäre im Falle eines großen Krieges in Europa sicher vor russischen (Atom-)Bomben? Oder versteht sie gar nicht, dass dies schon lange kein Spiel mehr ist und dass die Lage brandgefährlich ist?

Die russische Reaktion

Dmitri Medwedew, der Stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates, hat auf Telegram sehr deutlich auf die jüngsten „Geistesblitze“ aus London und Berlin reagiert:

„Die Zahl der Führungsschwachköpfe in den NATO-Ländern nimmt zu.

Ein neugebackener Kretin, der britische Verteidigungsminister, hat beschlossen, britische Ausbildungskurse für ukrainische Soldaten auf das Gebiet der Ukraine selbst zu verlegen. Das heißt, ihre Ausbilder sollen zu einem legalen Ziel für unsere Streitkräfte werden. Sie wissen sehr gut, dass sie rücksichtslos vernichtet werden würden. Und zwar nicht als Söldner, sondern als britische NATO-Spezialisten.

Eine andere dumme Nuss, die Chefin des deutschen Verteidigungsausschusses mit dem schwer auszusprechenden Nachnamen, fordert, den ukrainischen Banderasten sofort Taurus-Raketen zu liefern, damit das Kiewer Regime Angriffe auf russisches Territorium durchführen kann, um die Versorgung unserer Armee zu schwächen. Sie meint, das stehe im Einklang mit dem Völkerrecht. Nun, in diesem Fall wären Angriffe auf die deutschen Fabriken, in denen diese Raketen hergestellt werden, in vollem Einklang mit dem Völkerrecht.

Diese unterbelichteten Gestalten treiben uns aktiv in Richtung Dritter Weltkrieg…“

London rudert zurück

Das Problem im Westen ist, dass derart ungebildete, aber dafür transatlantisch radikalisierte Politiker in führende Positionen kommen, denn in Europa ist es für die politische Karriere nicht wichtig, etwas vom Fach zu verstehen, sondern das wichtigste ist, dass man der politischen Linie der Transatlantiker treu ergeben sein muss. Dabei kommen eben auch geistig unterbelichtete Radikale in Regierungspositionen, wie man an vielen Beispielen (Habeck, Baerbock, etc.) bestaunen kann.

Der heutige britische Verteidigungsminister hat sein Amt erst einen Monat inne und hatte vorher nie etwas mit militärischen Fragen zu tun. Und Strack-Zimmermann war bis 2017 Kommunalpolitikerin in Düsseldorf und hatte auch nichts mit militärischen Fragen zu tun. Aber heute dürfen diese Amateure Europa an den Rand des Atomkrieges bringen.

Gott sei dank sind die USA daran (zumindest bisher) nicht interessiert, sonst wären schon offizielle NATO-Truppen in der Ukraine. Die USA spielen mit ihrer Unterstützung der Ukraine durch Aufklärungsdaten, Hilfe bei der Planung ukrainischer militärischer Operationen und so weiter zwar ebenfalls mit dem Feuer, aber sie verhindern (zumindest bisher), dass es zu Zusammenstößen offizieller NATO-Soldaten mit russischen Truppen kommt.

Ob es ein Anruf aus Washington war, oder ob der britische Premierminister Sunak selbst intelligent genug ist, um zu verstehen, was sein Verteidigungsminister da für einen gefährlichen Quatsch geredet hat, weiß ich natürlich nicht. Fakt ist aber, dass Sunak seinem Minister im britischen Fernsehen umgehend widersprochen hat:

„Kein britischer Soldat wird in den aktuellen Konflikt geschickt“

Sunak stellte klar, dass sich die Äußerungen des britischen Verteidigungsministers Shapps über die Entsendung britischer Ausbilder in die Ukraine auf eine „langfristige Perspektive“ bezogen hätten:

„Der Verteidigungsminister meinte, dass es vielleicht eines Tages in der Zukunft sein wird“

Shapps hat zwar etwas ganz anderes gesagt, aber wenigstens wurde ihm nun gesagt, was er gemeint haben soll.

Wann knallt es wegen der Dummheit westlicher Politiker?

Wir müssen verstehen, dass die Dummheit der westlichen Politiker brandgefährlich ist. Dass eine deutsche Außenministerin mal eben sagt, die EU kämpfe „einen Krieg mit Russland“, war eine offizielle Kriegserklärung an Russland, denn ob Baerbock es weiß oder nicht, aber als deutsche Außenministerin verkündet sie die offizielle deutsche Außenpolitik. Das ist eine ernste Sache und kein Kindergarten, wo jeder mal eben plappern kann, was er will. Es ist das Glück der Europäer, dass die russische Regierung versteht, dass Baerbock zu dumm ist, sich der Bedeutung ihrer als Außenministerin geäußerten Erklärungen bewusst zu sein, was leider auch für viele andere europäische Politiker gilt

Ein Beispiel dafür war Liz Truss, die Gott sei dank nur sehr kurz britische Premierministerin spielen durfte, weil sie sogar den anglosächsischen Eliten zu dumm und gefährlich war, denn sie hat die Welt damals mit einer ihrer unbedachten Äußerungen an den Rand des Atomkrieges gebracht, auch wenn westliche Medien darüber nicht berichtet haben. Der russische Präsident Putin hat im Oktober 2022, kurz nach dem Rücktritt von Truss, erzählt, wie Truss fast einen atomaren Schlagtausch provoziert hätte, indem sie Russland einen atomaren Angriff angedroht hat:

„Frau Liz Truss, die eben noch britische Premierministerin war, sagte vor der Presse unverblümt: „Ja, Großbritannien ist eine Atommacht. Es liegt in der Verantwortung des Premierministers, die Möglichkeit ihres Einsatzes zu nutzen, und das werde ich tun.“ Das war nicht wortwörtlich, aber es kommt dem Text sehr nahe. Sie sagte: „Dazu bin ich bereit.“

Sehen Sie, und niemand hat in irgendeiner Weise reagiert. Nehmen wir an, ihr ist das herausgerutscht – das Mädchen ist ein bisschen durchgeknallt. Wie kann man so etwas in der Öffentlichkeit sagen? Sie hat es gesagt.

Hätte jemand sie korrigiert, hätte man in Washington öffentlich gesagt: Wir haben nichts damit zu tun, wir wissen nichts. Man hätte nicht böse sein brauchen, sondern sich einfach nur distanzieren müssen. Aber alle schweigen. Was sollen wir denken? Wir dachten, dass es sich um eine einvernehmliche Position handelte, dass man beginnt, uns zu erpressen.“

Man muss sich die Frage stellen, wann einer dieser Amateure, die in Europa in Regierungen sitzen dürfen, durch eine Erklärung oder sogar Anweisung, die nicht rechtzeitig richtiggestellt werden kann, einen großen Krieg in Europa auslöst…

