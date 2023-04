Die Financial Times titelt: Dollar :-(

Finanzsystem

Über die Frage, wie es dem Dollar als weltweite Reservewährung ergehen wird, wird viel spekuliert. Nun hat die Financial Times einen lesenswerten Artikel darüber veröffentlicht.

Darüber, dass der US-Dollar immer mehr an Boden verliert und daher seine Rolle als weltweite Reservewährung in Gefahr gerät, habe ich oft berichtet. Für die USA wäre das sehr gefährlich, denn nur solange der Dollar weltweite Reservewährung ist, können die USA ihr Militär trotz ihrer negativen Handelsbilanz finanzieren. Auch die meisten US-Sanktionen würden wirkungslos werden, wenn die Macht des Dollar fällt.

Alleine in den letzten Tagen gab es zwei Meldungen, die diese Gefahr bestätigen. Der brasilianische Präsident hat bei seinem Chinabesuch die Frage aufgeworfen, warum der Dollar überhaupt im weltweiten Handel genutzt werden soll und sich mit China auf den Handel in den nationalen Währungen geeinigt. Und Indien forciert in seiner Außenhandelspolitik ebenfalls die Abkehr vom Dollar.

Die Streitfrage ist, wie schnell der Dollar seine dominante Rolle verlieren wird. Dazu hat die Financial Times eine interessante Analyse verfasst, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der Dollar könnte nun weniger als die Hälfte der weltweiten Reserven ausmachen

Wir neigen dazu, dem „RIP DOLLAR!!!“-Geschwätz skeptisch gegenüberzustehen, da die US-Währung von der Mutter aller Netzwerkeffekte profitiert. Aber Stephen Jens jüngste Notiz wirft einige interessante Punkte auf.

Jen ist ein sehr bekannter Währungsanalyst. Bei Morgan Stanley prägte er die berühmte „Dollar Smile“-Theorie, die besagt, dass die US-Währung dazu neigt, sich gut zu entwickeln, wenn die Wirtschaft brummt oder brummt. Heute ist er bei Eurizon SLJ für Geldangelegenheiten zuständig und veröffentlicht gelegentlich immer noch faszinierende Studien über die Welt der Devisen.

In seinem jüngsten Briefing-Vermerk argumentiert er, dass der US-Dollar als Reservewährung einen „atemberaubenden Zusammenbruch“ erlitten hat, der sich nach der Entscheidung Washingtons, seine Kontrolle über das auf dem Dollar basierende internationale Finanzsystem gegen Russland auszuüben, offenbar beschleunigt hat.

Jen schätzt, dass der Anteil des Dollars an den offiziellen globalen Reservewährungen von etwa 73 Prozent im Jahr 2001 auf etwa 55 Prozent im Jahr 2021 gesunken ist, wenn man die Preisänderungen berücksichtigt.

Im vergangenen Jahr fiel er dann auf 47 Prozent der gesamten globalen Reserven.

Hervorhebung durch FT Alphaville unten:

„Der US-Dollar verliert seinen Marktanteil als Reservewährung viel schneller, als allgemein geglaubt wurde. Nachdem sein globaler Marktanteil in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken war, verlor der Dollar im Jahr 2022 zehnmal so schnell an Marktanteil. Analysten haben diese große Veränderung nicht erkannt, weil sie den Nominalwert der Dollarbestände der Zentralbanken der Welt berechnen, ohne die Preisänderungen des Dollars zu berücksichtigen. Bereinigt um diese Preisänderungen hat der Dollar nach unseren Berechnungen seit 2016 etwa 11 Prozent seines Marktanteils verloren und seit 2008 doppelt so viel.

Diese Erosion des Reservewährungsstatus des US-Dollar hat sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine rasant beschleunigt. Die außergewöhnlichen Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland haben große Reserveländer aufgeschreckt, von denen die meisten aus dem globalen Süden stammen.

… Ohne dass wir in dieser Debatte über die Ukraine Partei ergreifen müssen, scheint es vernünftig, darüber zu spekulieren, dass der Hauptgrund für den Einbruch des Reservestatus des US-Dollar im Jahr 2022 eine panische Reaktion auf die Gefährdung von Eigentumsrechten gewesen sein könnte. Was wir 2022 erlebt haben, war eine Art ‚Defund-the-Global-Police‘-Moment, bei dem viele Reservemanager in der Welt mit dem Verhalten sowohl Russlands als auch der USA nicht einverstanden waren.“

Bevor man jedoch vorschnell darüber twittert, dass die USA Bitcoin annehmen müssen, um relevant zu bleiben, sollte man einige wichtige Nuancen berücksichtigen.

Zunächst einmal wird das Narrativ über den Dollar als Waffe durch die Tatsache getrübt, dass die Hauptnutznießer der Yen und der Euro waren – deren preisbereinigter Marktanteil an den Währungsreserven 2022 um fünf Prozent gestiegen ist. Diese Länder haben sich offensichtlich an den Russland-Sanktionen beteiligt.

Vielleicht profitiert der Euro davon, dass Europa sich nicht ganz so sicher ist, ob es in diesen Fragen immer dem amerikanischen Kurs folgen würde (was es bei den Iran-Sanktionen unter Trump nicht getan hat). Immerhin ist China der weltweit größte Inhaber von Währungsreserven und Macrons jüngster diplomatischer Zug könnte Peking dazu bringen, sich in Euro etwas sicherer zu fühlen.

Aber wenn man eine Zentralbank ist, die anderswo über hohe Reserven verfügt, ist das nicht gerade ein großer Trost. Würden Sie sich außerdem in, sagen wir, dem Renminbi wirklich wohler fühlen? Selbst wenn er vollständig konvertierbar und liquide wäre, würden Sie sich dann wirklich sicherer fühlen, dass Peking sich gesetzeskonform verhält als Washington? Der Dollar sieht immer noch wie das sprichwörtliche am wenigsten schmutzige Hemd im Schrank aus.

Außerdem gibt es, wie Jen betont, eigentlich zwei Säulen, die den US-Dollar so mächtig machen: seine Rolle als bevorzugte Reservewährung und seine dominante Verwendung im globalen Finanzwesen und Handel. „Die Anleger sollten sich von diesen beiden unterschiedlichen Konzepten nicht verwirren lassen“, argumentiert er.

„Der globale Süden scheint zwar nicht gewillt zu sein, weiterhin Dollar-Anlagen zu halten, doch scheint er nicht in der Lage zu sein, sich vom US-Dollar als internationaler Währung zu trennen, insbesondere bei Finanztransaktionen. Wir vermuten, dass es sehr schwierig sein wird, die starken Netzwerkeffekte zu überwinden, die dem Dollar seinen Status als internationale Währung eingebracht haben.

Der Schlüssel zum Sturz des Dollars als internationale Währung liegt in der relativen Entwicklung und Stabilität auf den verschiedenen Finanzmärkten. Wenn die Finanzmärkte außerhalb der USA florieren (sie wachsen und werden immer dynamischer, ohne instabil zu sein) und in den USA das Gegenteil passiert, könnte der Dollar sehr wohl seinen Untergang erleben. Dies ist unserer Meinung nach jedoch kein unmittelbares Risiko, auch wenn die Trends in diese Richtung gehen.“

Um das etwas zu konkretisieren: Die jüngste dreijährliche Devisenumfrage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zeigt, dass der Anteil des US-Dollars am gesamten Währungsumsatz von 85 Prozent im Jahr 2010 auf 88 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen ist. Im globalen Finanzwesen ist er ähnlich dominant.

In der Tat würde FTAV argumentieren, dass die Denominierung der Zentralbankreserven bei weitem die kleinere der beiden Säulen ist, die den US-Dollar stützen – und in Wirklichkeit eher die Tatsache widerspiegelt, dass die US-Währung den globalen Handel sowohl mit realen Gütern als auch mit Finanztiteln so sehr dominiert. Es ist natürlich klug, den größten Teil seiner Reserven für schlechte Zeiten in der Währung zu halten, in der man die meisten Kredite aufnimmt oder Käufe tätigt.

Jen meint jedoch, dass sich die USA nichts vormachen sollten, die Dinge könnten sich ändern, und zwar schneller, als es Washington lieb sein kann.

„Die vorherrschende Ansicht, dass der US-Dollar als Reservewährung nichts zu erwarten hat, scheint zu harmlos und selbstgefällig. Dennoch genießt der Dollar als internationale Währung nach wie vor erhebliche Netzwerkvorteile, vor allem aufgrund seiner großen, liquiden und einigermaßen gut funktionierenden Finanzmärkte. Das Fortbestehen dieser Voraussetzungen ist jedoch nicht vorprogrammiert. Wenn die USA weitere politische Fehler begehen und die Kultur der Selbstprüfung aufgeben, wird wahrscheinlich eine Zeit kommen, in der ein Großteil der übrigen Welt die Verwendung des Dollars aktiv vermeiden wird. Schließlich müssen die Anleger erkennen, dass der globale Süden zwar nicht völlig auf den Dollar verzichten kann, dass aber ein großer Teil von ihm bereits nicht mehr bereit ist, dies zu tun.“

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



