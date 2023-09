Die ganze Sinnlosigkeit der ukrainischen Offensive auf einem Bild

Bild der Woche

Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert und hat zehntausende Menschen das Leben gekostet. Wie sinnlos das war, zeigt das Titelbild dieses Artikels.

Das Titelbild dieses Artikels zeigt in blau, welche „Erfolge“ die ukrainische Armee bei ihrer nun drei Monate andauernden Offensive erzielt hat. Zur Erinnerung: Angekündigt wurde, dass die Ukraine mit der Sommeroffensive schnell bis zur Krim und nach Mariupol vorrücken und Russland einen entscheidenden Schlag versetzen würde.

Stattdessen sind nach russischen Angaben fast 70.000 ukrainische Soldaten sinnlos gestorben. Dabei ist es egal, ob diese Zahl stimmt, denn in jedem Fall sind zehntausende Menschen sinnlos geopfert worden, weil der Westen Russland unbedingt schwächen will. Selbst wenn man pro-ukrainisch eingestellt ist, muss man doch erkennen, dass das vollkommen sinnlos ist. Und gerade wenn man pro-ukrainisch eingestellt ist, muss man ein Ende des Wahnsinns fordern, bei dem vor allem ukrainische Soldaten sinnlos verheizt werden.

Dass westliche Politiker immer mehr Waffen fordern, zeigt, dass ihnen sowohl die Ukraine als auch die Ukrainer völlig egal sind. Nachdem die ukrainische Offensive so offensichtlich gescheitert ist, ist es auch klar, dass die Ukraine in Zukunft keine militärischen Erfolge haben wird. Der Ukraine gehen die wehrfähigen Männer aus, wie die letzten Meldungen über die Probleme bei der Mobilmachung zeigen und auch der Westen wird im nächsten Jahr nicht in dem Umfang Waffen liefern können, wie er es 2023 getan hat, weil die westlichen Arsenale leer sind und die westliche Waffenindustrie – zumindest in den nächsten ein oder zwei Jahren – nicht so viel produzieren kann, wie in der Ukraine verheizt wird.

Und es kommt noch etwas hinzu: Das Bild zeigt nur den südlichen Teil der Front bei Saporoschje, welches das einzige Gebiet ist, wo die Ukraine an wenigen Stellen ein paar Meter vorrücken konnte. Würde das Bild auch die nördlichen Frontabschnitte zeigen, dann würde dort zu sehen sein, dass die russische Armee vor allem Gebiet Charkow nicht weniger Boden gut gemacht hat.

Das Sterben ist vollkommen sinnlos und das Verhalten der westlichen Politiker, die angeblich für die Ukraine sind, zeigt, dass sie die Ukrainer nur als Kanonenfutter für den Kampf der USA gegen Russland ansehen. Ob man ihn mag oder nicht, aber Putin hatte von Anfang an Recht, als er gesagt hat, dass die USA bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen würden.

Das Traurige ist, dass so viele Ukrainer dem Westen glauben oder geglaubt haben. Dabei beweist alleine diese „Gegenoffensive“, die trotz ihres Scheiterns weitergetrieben wird, dass sich weder der Westen noch das Regime in Kiew auch nur einen Dreck um die einfachen Ukrainer scheren, die sie zu zehntausenden in den sinnlosen Tod treiben.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen