Die deutsche Migrations-Hypothek

Flüchtlinge

Als 2015 die Masseneinwanderung nach Deutschland stattfand, haben die deutschen Politiker allen Ernstes behauptet, die Flüchtlinge würden Deutschland nützen. Heute, neun Jahre später, zeigt sich, was Experten schon damals wussten: Das Gegenteil ist der Fall.

Der Spiegel hat über die Integration der Flüchtlinge berichtet, die ab 2015 zu Millionen nach Deutschland geströmt sind. Der Spiegel hält unbeirrt daran fest, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, dabei zeigt schon die Überschrift des Spiegel-Artikels das Gegenteil: „Integration – Jeder zweite Geflüchtete von 2015 hat einen Job“. Mit anderen Worten bedeutet das, dass die Arbeitslosigkeit unter den seit neun Jahren in Deutschland lebenden Flüchtlingen beeindruckende 50 Prozent beträgt.

Der Spiegel formuliert diese Katastrophe, die den deutschen Steuerzahler nach offiziellen Angaben etwa 30 Milliarden Euro pro Jahr kostet, jedoch positiv. Die Einleitung des Artikels lautet:

„»Wir schaffen das«, sagte Ex-Kanzlerin Merkel, als 2015 Millionen Menschen nach Deutschland flüchteten. Laut einer neuen Studie ist von denen, die geblieben sind, inzwischen mehr als die Hälfte erwerbstätig.“

Bei seinen Angaben beruft der Spiegel sich auf eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die die Misere ebenfalls durchaus positiv verkauft.

Das Bildungsniveau der Flüchtlinge

Zur Erinnerung sei gesagt, dass die deutsche Bundesregierung damals behauptet hat (und übrigens bis heute behauptet), dass die Flüchtlinge bei der Behebung des Fachkräftemangels helfen würden. Tatsächlich kamen jedoch zu einem beträchtlichen Teil Analphabeten aus afrikanischen Ländern.

Das erfahren wir zwischen den Zeilen auch in dem Spiegel-Artikel, wo das allerdings wieder positiv formuliert wird:

„Das Bildungsniveau der Zugewanderten von 2015 ist laut IAB ebenfalls gestiegen. 33 Prozent der erwachsenen Geflüchteten haben demnach inzwischen Schulen und Hochschulen besucht oder Ausbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen absolviert.“

Das klingt gut, 33 Prozent haben sich weitergebildet, sogar in Hochschulen. Also alles doch nicht so schlimm?

Entscheiden Sie selbst, denn in der Studie erfahren wir, dass sich die 33 Prozent wie folgt zusammensetzen: von den Flüchtlingen, die seit sechs Jahren in Deutschland sind, haben 12 Prozent eine allgemeinbildende Schule besucht (also Lesen und Schreiben gelernt), 18 Prozent haben eine Berufsausbildung gemacht und jeweils nur fünf Prozent haben eine berufliche Weiterbildung gemacht oder eine Hochschulen besucht.

Das gilt für die Flüchtlinge, die seit sechs Jahren in Deutschland sind, für die, die kürzer in Deutschland sind, sind die Zahlen schlechter. Das gilt übrigens auch für die Flüchtlinge, die sieben oder mehr Jahre in Deutschland sind, denn von denen haben sich nur 21 Prozent weiterbildet. Die 21 Prozent setzen sich wie folgt zusammen: 10 Prozent haben eine allgemeinbildende Schule besucht, 15 Prozent haben eine Berufsausbildung gemacht, drei Prozent haben eine berufliche Weiterbildung gemacht und ganze zwei Prozent haben Hochschulen besucht.

Damit die Spiegel-Leser die Katastrophe nicht allzu deutlich zu sehen bekommen, hat der Spiegel die Zahlen aus der Studie zitiert, die das beste Bild zeigen und seinen Lesern den Eindruck vermittelt, das gelte im Durchschnitt für alle Flüchtlinge. Die anderen Angaben hat der Spiegel lieber verschwiegen.

Flüchtlinge leben in Armut

Der Mindestlohn in Deutschland beträgt derzeit 12 Euro pro Stunde, was bei einen Acht-Stundentag und 22 Arbeitstagen pro Monat ein Bruttoeinkommen von 2.112 Euro monatlich ausmacht, was wegen der hohen Lebenshaltungskosten (vor allem Miete und Wohnnebenkosten) in Deutschland kaum zum Leben reicht. Über die Löhne der Flüchtlinge, die Arbeit haben, schreibt der Spiegel:

„Das mittlere Bruttomonatsentgelt der Geflüchteten in Vollzeit ist bis 2021 auf 2037 Euro gestiegen. 2015, im Jahr ihrer Ankunft, hatte es noch 1660 Euro betragen.“

Die Flüchtlinge verdienen im Durchschnitt also weniger als den Mindestlohn, was sich natürlich auch dadurch erklärt, dass viele Flüchtlinge nur Teilzeit arbeiten. Die Löhne der Flüchtlinge liegen weit unter dem, was Deutsche im Durchschnitt verdienen, wie auch der Spiegel anmerkt.

Die Bundesregierung hat gelogen

Die Zahlen zeigen, dass die Versprechungen der deutschen Bundesregierung nicht der Wahrheit entsprochen haben. Die Flüchtlinge kosten den Steuerzahler immer noch zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr, nur die Hälfte von ihnen arbeitet und auch die verdienen so wenig, dass sie zum deutschen Sozialsystem weit weniger beitragen als sie von ihm in Form von medizinischer Behandlung und anderen Sozialleistungen bekommen.

Man kann natürlich argumentieren, dass man den Flüchtlingen helfen muss und daher nicht auf die Kosten achten darf. Wer das meint, der soll so argumentieren, aber mir geht es darum, dass die Regierung seinerzeit erzählt hat, der deutsche Staat und die deutschen Sozialsysteme würden von den Flüchtlingen profitieren. Das ist definitiv nicht der Fall, und das war jedem klar, der nicht die politisch korrekte Brille der Spinner in der Bundesregierung getragen hat.

Und dass die Flüchtlingswelle Fachkräfte nach Deutschland gebracht hätte, ist ebenfalls Unsinn, denn Fachkräfte müssen nicht erst Lesen und Schreiben lernen, bevor sie sich einen Job suchen können. Das bedeutet nicht, dass es unter den Flüchtlingen keine Fachkräfte oder gar Ärzte gegeben hat, nur zeigen die Zahlen des Durchschnittsverdienstes der Flüchtlinge, dass das eher die Ausnahme gewesen ist, während ein großer Teil der Flüchtlinge als Hilfskräfte arbeiten.

Das bestätigt auch die Studie, über die der Spiegel berichtet, denn demnach sind 41 Prozent der Flüchtlinge als Hilfskräfte tätig, während das nur für neun Prozent der Deutschen gilt.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen