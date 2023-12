EU und Ukraine

Nach langen Tauziehen musste die abgewählte nationalistische polnische Regierung nun abtreten und den Weg frei machen für den pro-EU-Politiker Donald Tusk. Was wird sich nun an der polnischen Politik ändern?

Donald Tusk und sein Oppositionsbündnis haben im Oktober die Wahlen gewonnen, aber die Vorgängerregierung hat die Machtübergabe so lange wie möglich herausgezögert. Nun wurde Tusk wieder polnische Regierungschef. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat analysiert, was das für den Kurs der polnischen Politik bedeuten dürfte und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzer:

Polen zum Anführer der EU machen und „Milliarden Euro zurückholen“: Was will Donald Tusk?

Donald Tusk, der dieses Amt bereits zweimal innehatte, ist in Polen Ministerpräsident geworden. Der Wechsel an der Spitze der polnischen Regierung fand vor dem Hintergrund der sich rapide verschlechternden Beziehungen zwischen Warschau und Kiew sowie Brüssel statt. Wie es mit dem Dialog zwischen Polen und der Ukraine weitergeht und ob sich mit dem neuen Ministerpräsidenten etwas für die EU ändert, beantwortet der Artikel der TASS.

An die Macht gekommen und Streitigkeiten mit der PiS

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am 13. Dezember die neue Regierung unter der Leitung von Donald Tusk eingesetzt, der bereits von 2007 bis 2014 Ministerpräsident war. Der polnische Staatschef erklärte sich zur Zusammenarbeit mit der neuen Regierung bereit und versicherte, dass es „keine Meinungsverschiedenheiten“ zwischen ihm und dem Ministerpräsidenten über die Verteilung der Befugnisse gebe.

Die Mitglieder des polnischen Sejm (Unterhaus) stimmten am 12. Dezember beim Vertrauensvotum für die Regierung Tusk, am Tag zuvor hatte er die Regierung des ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki nicht unterstützt. Morawieckis Kabinett wurde von den Abgeordneten der Oppositionskoalition abgelehnt, die nach den Wahlen vom 15. Oktober über die parlamentarische Mehrheit im Sejm verfügt.

Daraufhin nominierte die vereinigte Opposition Donald Tusk, den Vorsitzenden der größten Oppositionsgruppe Bürgerkoalition, als ihren Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten.

„Ich möchte den polnischen Frauen und Männern danken. Danke, Polen, das ist wirklich ein großartiger Tag. Nicht für mich, sondern für alle, die viele Jahre lang fest daran geglaubt haben, dass alles noch besser wird und dass wir die Dunkelheit und das Böse vertreiben werden. Das ist dank Ihnen geschehen“, so Tusk.

Sein Amtsantritt wurde von einem heftigen Streit mit der ehemaligen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) begleitet. Während Tusks Rede stürmte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski laut Medienberichten auf das Podium und nannte den Politiker einen „deutschen Agenten“.

Tusk selbst warf der ehemaligen Regierungspartei schon vor seinem Amtsantritt vor, den Staat zu zerstören und Geld zu verschwenden. „Die PiS hat beschlossen, die letzten Wochen zu nutzen, um den polnischen Staat zu zerstören, um das Geld haufenweise an die eigenen Leute zu verteilen“, sagte er nach einem Arbeitstreffen mit Kandidaten der Opposition für Ministerämter.

Unmittelbar nach Tusks Amtsantritt als Ministerpräsident wurde bekannt, dass er einer parlamentarischen Sonderkommission den Rücktritt der Leiter der fünf Geheimdienste des Landes vorgeschlagen hat: des Nachrichtendienstes, des Amtes für innere Sicherheit, des Militärischen Nachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des Zentralen Antikorruptionsbüros. Medienberichten zufolge hat die Kommission „eine positive Stellungnahme zu der Angelegenheit abgegeben“. Die Entscheidung muss vom Präsidenten des Landes und einem Regierungsgremium genehmigt werden.

Wie geht es mit der Hilfe für die Ukraine weiter?

Eine der wichtigsten außenpolitischen Fragen für Polen ist die Hilfe für die Ukraine. Sie steht in Warschau schon seit vielen Monaten auf der Tagesordnung. Tusk sagte in seiner Grundsatzrede am 12. Dezember, dass Polens neue Regierung von den westlichen Partnern starke Unterstützung für die Ukraine fordern werde. Er zeigte sich verärgert über Äußerungen einiger Politiker, die von einer „Ermüdung“ in Bezug auf den Konflikt in der Nachbarrepublik sprachen. Tusk versprach, die Staats- und Regierungschefs der EU davon zu überzeugen, die Ukraine auf dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember entschieden zu unterstützen.

Gleichzeitig versicherte er, dass er beim Aufbau der Beziehungen zur Ukraine die Interessen der polnischen Wirtschaft, insbesondere der Agrarwirtschaft, schützen werde.

Seine Position in dieser Frage hat sich seit Juni letzten Jahres nicht geändert, als er sagte, dass die polnischen Politiker den Wunsch hätten, der Ukraine zu helfen, man das aber so organisieren müsse, dass diese Hilfe für die polnischen Landwirte keine sehr empfindlichen Verluste mit sich bringe. Schon damals meldete er die ersten Signale der Besorgnis über die wachsende Konkurrenz.

„Die Regierung muss dieses unerwartete Problem beachten. Wir wollen helfen, aber wir müssen uns auch um unsere Leute kümmern“, sagte Tusk.

Die Beziehungen zwischen Warschau und Kiew haben sich in letzter Zeit verschlechtert, weil Polen das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide verlängert hat. Polen hat diese Entscheidung getroffen, um die Interessen seiner Landwirte zu schützen, die unter dem Zustrom von Getreide aus der Ukraine leiden. Seit Ende März dieses Jahres werden Versuche unternommen, dieses Problem zu lösen. Damals appellierten fünf an die Ukraine angrenzende EU-Länder (Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien und die Slowakei) an die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in der Krise zu intervenieren. Um den osteuropäischen Ländern zu helfen, erließ die EU vorübergehend einen Einfuhrstopp, um logistische Schwierigkeiten zu beseitigen. So durften Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne ukrainischen Ursprungs in alle EU-Länder, mit Ausnahme der fünf angrenzenden Staaten, in den freien Verkehr gebracht werden. Diese Länder verpflichteten sich ihrerseits, ihre einseitigen Maßnahmen gegen von Kiew gelieferte landwirtschaftliche Erzeugnisse aufzuheben.

Diese Einschränkungen seitens der EU traten am 2. Mai in Kraft, im Juni wurden sie bis zum 15. September verlängert, doch die EU-Kommission weigerte sich, sie weiter zu verlängern.

Daraufhin verbot Polen ab dem 16. September die Einfuhr von Getreide aus der Nachbarrepublik für unbestimmte Zeit. Auch Produkte, die bei der Verarbeitung von Getreide und Saatgut anfallen, dürfen nicht in das Land eingeführt werden. Dabei handelt es sich um Kuchen und Rapsschrot, Kleie und Weizenmehl. Gleichzeitig wurde der Transit ukrainischer Agrarprodukte nicht verboten, sofern die Route entweder in den polnischen Seehäfen oder außerhalb der Grenzen endet.

In dieser Situation gaben die polnische und die ukrainische Seite alles andere als freundliche Erklärungen gegenüber der jeweils anderen Seite ab. Die Ukraine beschuldigte Polen bei einem Treffen der Koordinierungsplattform für ukrainische Exporte in Brüssel, den Getreidetransit absichtlich zu behindern, berichtete der Radiosender RMF FM unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Diplomaten, der bei dem Treffen anwesend war.

Auch der polnische Präsident Andrzej Duda äußerte sich recht scharf zu den Vorgängen. „Es wäre gut für die Ukraine, sich daran zu erinnern, dass sie von uns Hilfe erhält und dass wir auch ein Transitland für die Ukraine sind“, sagte Duda am 19. September in New York, nachdem er vor der UN-Generalversammlung gesprochen hatte.

Die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine haben sich vor kurzem erneut verschlechtert, als polnische Spediteure, zu denen später auch Landwirte stießen, Grenzkontrollpunkte zwischen den beiden Ländern blockierten. Sie forderten, dass Lizenzen für Unternehmen, die sich nach Februar 2022 in der Ukraine niedergelassen haben, ausgesetzt werden, dass sie kontrolliert werden, dass die Warteschlangen von leeren und beladenen Fahrzeugen getrennt werden und dass das zuvor abgeschaffte Genehmigungssystem für ukrainische Spediteure wieder eingeführt wird. Die Streikenden wiesen darauf hin, dass es sich bei den Ausnahmen um humanitäre Hilfe und Nachschub für die ukrainischen Truppen handelt. An der Grenze stehen heute riesige LKW-Schlangen.

Nur eine ernsthafte Wiederherstellung der Beziehungen wird helfen, weitere Unstimmigkeiten zu vermeiden, und in dieser Situation könnte die Wahl der neuen polnischen Regierung eine Gelegenheit für einen Neuanfang sein, schreibt Politico.

„Die Bedeutung dieser Annäherung geht über beide Länder hinaus. Genauso wie es ohne die deutsch-französische Versöhnung keine europäische Integration geben würde, sind starke bilaterale polnisch-ukrainische Beziehungen notwendig, um eine reibungslose Zukunft für die wachsende EU zu gewährleisten“, so die Zeitung.

In jedem Fall sollte Moskau nicht erwarten, dass die polnische Position in der Ukraine-Frage mit dem Amtsantritt von Tusk weicher wird, warnte der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew. Wie der Diplomat anmerkte, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Moskau und Warschau bereits 2014 nach dem Staatsstreich in der Ukraine und den Ereignissen auf der Krim. „Die Position von Tusks Partei war damals festgelegt und wenn man sich ansieht, was er heute [im Sejm] in seiner Rede gesagt hat, ändert sich auch hier nichts an unseren Beziehungen“, so Andrejew.

Was wird aus den Beziehungen zur EU?

Nicht weniger wichtig für Polen ist die Frage der Kommunikation innerhalb der EU, die in den letzten Jahren durch die Positionen Warschaus und Brüssels zu Themen von der Unabhängigkeit der Justiz bis hin zu LGBT-Rechten erheblich erschwert wurde.

Eines der Hauptprobleme war die Weigerung Polens, den Grundsatz der europäischen Rechtsstaatlichkeit zu respektieren. Das Verfahren zu diesem Thema läuft bereits seit mehreren Jahren. Bereits im Dezember 2017 leitete die EU-Kommission ein Verfahren gegen Warschau zur Beseitigung von Verstößen gegen europäisches Recht ein.

Im Jahr 2021 eskalierte die Situation: Der Europäische Gerichtshof erklärte, dass die nächste Reform des polnischen Justizsystems, die den Nationalen Justizrat betrifft, möglicherweise gegen EU-Recht verstößt. Das polnische Verfassungsgericht bestätigte seinerseits, dass die Vorschrift, europäisches Recht stehe über polnischem Recht, mit der polnischen Verfassung unvereinbar sei.

Daraufhin setzte die EU-Kommission die Zuweisung von Mitteln an Polen aus, da die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ein entscheidendes Kriterium bei der Zuweisung von Haushaltsmitteln an die EU-Mitglieder ist. Es handelt sich um alle Fonds der Union, einschließlich des Fonds für den Wiederaufbau der EU-Länder nach der COVID-19-Pandemie.

Polen kritisierte die EU-Kommission für die Entscheidung und bezeichnete sie als rechtswidrig, aber das Problem wurde seitdem nicht gelöst.

Die Situation könnte sich mit dem Amtsantritt von Tusk ändern, der eine pro-europäische Vision für den Kurs des Landes skizzierte. Er sagte, Polen werde ein treuer Verbündeter der USA und ein engagiertes NATO-Mitglied sein, und zeigte sich entschlossen, die Beziehungen Warschaus zu Brüssel nach Jahren der Feindseligkeit wieder zu verbessern, schrieb Reuters.

„Polen wird seine führende Position in der EU wiederherstellen … Polen wird seine Stärke ausbauen und die Position einnehmen, die es verdient“, sagte Tusk. Er zeigte sich überzeugt, dass er in der Lage sein werde, „Milliarden Euro“ aus Brüssel zurückzuholen.

Gleichzeitig sagte Tusk, er werde sich jeder Änderung der EU-Verträge widersetzen, die Polen benachteiligen würde. „Jeder Versuch, die Verträge so zu ändern, dass sie unseren Interessen widersprechen, steht außer Frage … niemand in der EU wird mich austricksen“, sagte Tusk.

Offenbar bringt seine Rückkehr an die Macht in Polen tatsächlich die gewünschten Ergebnisse. Bereits Ende November beschloss Brüssel, Warschau die erste Tranche von Finanzhilfen in Höhe von 5,1 Milliarden Dollar aus den zuvor eingefrorenen Mitteln zu gewähren. Wie die Financial Times schrieb, wurde die Zahlung gerade „im Vorgriff auf die erwartete Amtsrückkehr von Ministerpräsident Donald Tusk“ genehmigt. Bereits Ende Oktober hatte er in Brüssel mit Ursula von der Leyen Gespräche über die Freigabe der „polnischen Gelder“ geführt.

Wenn die für Polen vorgesehenen EU-Gelder freigegeben werden, könnte Polen rund 60 Milliarden Euro erhalten. Der Großteil dieser Zuschüsse und Darlehen könnte Warschau erst dann gewährt werden, wenn es die Justizreform rückgängig macht, die nach Ansicht der EU die Unabhängigkeit der Richter einschränkt. Regelmäßige Tranchen der EU-Finanzierung werden erst dann ausgezahlt, wenn diese Probleme vollständig beseitigt sind“, sagte Valdis Dombrovskis, der erste stellvertretende Leiter der EU-Kommission.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen