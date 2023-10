Die USA haben ATACMS-Raketen mit 300 Kilometer Reichweite an die Ukraine geliefert

Druck auf Scholz?

Russland und die Ukraine melden, dass die Ukraine ATACMS-Raketen beim Angriff auf einen russischen Flugplatz bei Berdjansk im Gebiet Saporoschje eingesetzt worden. Nun hat das Wall Street Journal bestätigt, dass Washington diese Raketen an Kiew geliefert hat.

Die Ukraine hat schon lange um ATACMS-Raketen aus den USA gebeten, die aus HIMARS-Mehrfachraketenwerfern abgefeuert werden. Die US-Regierung hat sich lange geziert, diese Raketen zu liefern, denn mit ihrer Reichweite von 300 Kilometern können sie tief ins russische Hinterland schießen, was Russland als Kriegsbeteiligung der USA ansehen könnte.

Nun wurde bekannt, dass die USA diese Raketen bereits geliefert haben, denn russische Quellen haben berichtet, dass Kiew mit diesen Raketen einen russischen Flugplatz bei Berdjansk angegriffen hat, was danach auch in Kiew bestätigt wurde. Daraufhin hat das Wall Street Journal gemeldet, die Raketen seien „geheim geliefert“ worden.

Die Meldung ist nicht nur deshalb brisant, weil sie eine weitere Eskalation der Kampfhandlungen bedeuten kann, ohne dass die ATACMS an der Lage auf dem Schlachtfeld etwas ändern könnten. Die US-Regierung riskiert eine weitere Eskalation, ohne im Gegenzug etwas gewinnen zu können.

Die Meldung könnte auch in Deutschland politische Brisanz haben, denn in den letzten Wochen wurde Druck auf die Bundesregierung gemacht, sie solle deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben, an Kiew liefern. Viele Beobachter haben Parallelen zur Entscheidung der Lieferung deutscher Leopard-Panzer gesehen, als Scholz erst grünes Licht für die Lieferung der Panzer gegeben hat, als auch die USA die Lieferung von Abrams-Panzern zugesagt haben. Daher wurde vermutet, dass Scholz die Lieferung der Taurus erst genehmigen würde, wenn die USA ATACMS-Raketen liefern.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass die Diskussion über die Taurus-Marschflugkörper, die Scholz mit seiner Ablehnung, sie zu liefern, beendet zu haben glaubte, nun erneut ausbricht.

