Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Beginn der Übersetzung:

Russischer Angriff auf den Hafen von Reni und die Verhaftung von Kolomoisky: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Russische Drohnen haben in der Nacht zum Sonntag Treibstofflager im Hafen von Reni in der Region Odessa angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium Reportern mit.

Außerdem wurde bekannt, dass ein weiterer ukrainischer Angriff auf die Krim-Brücke abgewehrt wurde, dass Igor Kolomoisky verhaftet wurde und dass Washington beschlossen hat, erstmals Granaten mit abgereichertem Uran in ein Militärhilfepaket für Kiew aufzunehmen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Drohnen haben in der Nacht zum Sonntag Treibstofflager im Hafen von Reni in der Region Odessa angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerium Reportern mit. Wie das Ministerium mitteilte, wurden „alle bezeichneten Einrichtungen getroffen“.

Die ukrainischen Streitkräfte in der Region Saporoschje haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums innerhalb von zwei Tagen insgesamt 245 Personen und 25 Ausrüstungsgegenstände und Artilleriegeschütze, darunter 14 Haubitzen, verloren. Nach seinen Angaben wurden insgesamt sieben ukrainische Angriffe in der Nähe der Siedlungen Rabotino und Verbovoye abgewehrt.

Die Verluste Kiews südlich von Donezk und bei Donezk beliefen sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auf über 730 Personen und 40 Ausrüstungsgegenstände, darunter fünf Panzer und fünf selbstfahrende Artilleriegeschütze sowie ein Fahrzeug des Flugabwehrraketensystems Strela-10. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, hat das russische Militär in der Nähe von Kleshcheevka in der Donezker Volksrepublik „die Position entlang der Frontlinie verbessert“.

Bei Krasnoliman verlor die Ukraine nach Schätzungen des russischen Militärs etwa 110 Menschen und 8 Ausrüstungseinheiten, in bei Kupjansk bis zu 80 bzw. 11. Bei Cherson beliefen sich die Verluste Kiews durch die russischen Angriffe in zwei Tagen auf etwa 90 Personen und 9 Fahrzeuge und Geschütze, wie aus den Berichten des russischen Verteidigungsministeriums hervorgeht.

Darüber hinaus meldete das Ministerium die Zerstörung mehrerer Munitionsdepots und Drohnenkontrollpunkte, unter anderem in den Regionen Dnjeprpetrowsk und Cherson.

Wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, schoss die russische Luftwaffe einen ukrainischen MiG-29-Kampfjet bei Bekarowka in der Region Saporoschje ab.

Angriffe auf russische Regionen

Kiew hat weiter russische Regionen angegriffen, unter anderem mit Drohnen und Raketen. In der Nacht zum Samstag wurde versucht, die Krim-Brücke mit unbemannten Booten anzugreifen, wobei insgesamt drei Seedrohnen im Schwarzen Meer zerstört wurden.

In der Region Belgorod wurde ein Mann getötet und zwei weitere Personen wurden durch Beschuss in der Siedlung Urazovo verletzt, wie der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkow am Samstag mitteilte. Mehr als 30 Häuser wurden durch den Beschuss in der Siedlung beschädigt.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in den vergangenen zwei Tagen insgesamt fünf ukrainische Drohnen über dem Gebiet Belgorod zerstört. Vier von ihnen wurden am Samstag abgeschossen, eine weitere am Sonntag.

Darüber hinaus meldeten die Behörden Angriffe auf das Gebiet der Regionen Brjansk und Kursk, bei denen eine Frau verletzt wurde. In der Volksrepublik Donezk wurden durch den Beschuss eine Person getötet und neun weitere verletzt, in der Region Saporoschje wurden bei einem Raketenangriff auf das Dorf Konskije Rasdory zwei Menschen getötet und fünf verwundet, und in der Region Cherson wurde ein Bewohner des Dorfes Maslowka bei einem Drohnenangriff verletzt.

US-Granaten mit abgereichertem Uran für Kiew

Die USA werden erstmals panzerbrechende Granaten mit abgereichertem Uran in das nächste Militärhilfepaket für Kiew aufnehmen, berichtete Reuters unter Berufung auf Quellen und Dokumente. Die Munition sei für Abrams-Panzer bestimmt, die in den kommenden Wochen in der Ukraine eintreffen werden, hieß es.

Bisher hat nur Großbritannien die Ukraine mit Granaten mit abgereichertem Uran beliefert. Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich dazu und erklärte, Moskau verfüge über hunderttausende Stück dieser Munition, setze sie aber noch nicht ein.

Die Verhaftung von Kolomoisky

Am Samstagmorgen erhob der SBU wegen Betrugs und Geldwäsche Anklage gegen Igor Kolomoisky. Der Geschäftsmann wurde für zwei Monate unter Arrest gestellt, mit der Möglichkeit, gegen eine Kaution von 509 Millionen Griwna (etwa 13,8 Millionen Dollar) freigelassen zu werden, aber er weigerte sich, eine Kaution zu stellen.

Laut Oleg Soskin, einem ehemaligen Berater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma, stehen die Anschuldigungen gegen Kolomoisky im Zusammenhang mit Versuchen des derzeitigen Staatschefs Wladimir Selensky, vor seinem USA-Besuchs den Anschein zu erwecken, die Korruption zu bekämpfen.

Rund um das Getreideabkommen

Es ist unwahrscheinlich, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei seinen geplanten Gesprächen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Montag die Wiederherstellung des Getreideabkommens im bisherigen Format erreichen wird, so eine Quelle in türkischen politischen Kreisen gegenüber der TASS. Ihm zufolge würde Erdogan bei den Gesprächen „gerne einige Trümpfe in die Hand bekommen“, bevor er zur UN-Generalversammlung reist, aber „es ist unwahrscheinlich, dass er echte Zusicherungen von der russischen Seite erhält, solange die Situation mit dem Getreideabkommen praktisch zum Stillstand gekommen ist.“

In türkischen Medien werden im Vorfeld des Treffens der Präsidenten aktiv neue Vorschläge der UNO zur Wiederherstellung des Getreideabkommens diskutiert. Nach Angaben der staatlichen Agentur Anadolu schlägt die Weltorganisation vor, die europäische Tochtergesellschaft der Rosselkhozbank an SWIFT anzuschließen und die Guthaben der russischen Düngemittelproduzenten in Europa freizugeben. Nach Angaben der Zeitung Sabah schlägt die UNO außerdem vor, Verhandlungen über die Freigabe der Lebensmittelproduzenten aufzunehmen und Inspektionen der Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa zu beginnen, die Anfang Juni gesprengt wurde.

Die neuen Vorschläge der UNO „enthalten noch keine einzige Garantie“, betonte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan am 31. August. Bei dem Treffen wurde unter anderem die alternative Initiative Putins erörtert, der Türkei bis zu 2 Millionen Tonnen Getreide zu einem Vorzugspreis zu liefern, das dann verarbeitet und an bedürftige Länder weitergeleitet werden soll.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



