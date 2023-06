Die weltfremde Energiepolitik der deutschen Regierung

Stromimporte explodieren

Der Spiegel meldet erfreut, dass die Importe von Ökostrom nach Deutschland steigen. Dabei verschweigt er allerdings, was das wirklich bedeutet.

Dass die grüne Energiepolitik der deutschen Bundesregierung selbstmörderisch ist, ist allgemein bekannt. Wer auf erneuerbare Energien setzt, der gefährdet die Stromversorgung, denn woher soll die Energie kommen, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, zum Beispiel in einer windstillen Nacht? Und wenn zukünftig auch die von der Bundesregierung geförderten Elektroautos geladen werden, der Stromverbrauch nachts also steigt, wird das besonders lustig.

Die Bundesregierung hat sich vom billigen russischen Gas verabschiedet und versucht, es durch teureres amerikanisches Frackinggas zu ersetzen. Außerdem hat die Regierung nun die deutschen AKWs abgeschaltet, die 2021 ca. 35 Terrawatt oder etwa sieben Prozent des deutschen Strommixes ausgemacht haben.

Für den Spiegel ist das ein Grund zum Jubeln, wie die Überschrift „Deutschlands Ausstieg aus der Kernenergie – Ökostromimporte schließen großen Teil der AKW-Lücke“ eines Spiegel-Artikels dazu zeigt. Der erste Absatz des Spiegel-Artikels lautet:

„Nach der Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke wehrt sich die Bundesnetzagentur gegen Vorwürfe, die Bundesrepublik würde nun vor allem Atom- und Kohlestrom aus dem Ausland einkaufen. »Es kann günstiger sein, Strom zu importieren als ihn teurer bei uns zu produzieren«, sagt Behördenpräsident Klaus Müller. Im Außenhandel komme es allerdings darauf an, welche Kraftwerke zur jeweiligen Stunde am preiswertesten liefern können. »Und das sind fast immer die Erneuerbaren«, so Müller. »Auch aus Frankreich, von wo zuletzt unter anderem billiger Solarstrom zu uns kommt.« Die Importe würden somit die Großhandelspreise in Deutschland senken.“

Der Spiegel fokussiert seine Leser darauf, wie toll der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland funktioniert hat und dass nun noch mehr umweltfreundlicher Ökostrom nach Deutschland kommt, der dazu auch noch billiger ist. Der Spiegel-Leser, der die grünen Hirngespinste der Energiewende glaubt und sie ganz toll findet, ist begeistert. Aber was bedeutet das tatsächlich?

Zunächst einmal verschweigt der Spiegel, dass Ökostrom in Wahrheit teuer ist, denn er war immer teurer als zum Beispiel Strom aus russischem Gas. Dass der Ökostrom heute teilweise billiger ist als andere Energiequellen, liegt nur an den stark gestiegenen Energiepreisen und an der staatlichen Förderung all der Windräder und Solarpanele.

Dass aus Frankreich derzeit „billiger“ Solarstrom nach Deutschland kommt, mag sein. Aber was ist im Winter, wenn auch in Frankreich die Sonne weit weniger scheint als jetzt im Sommer? Danach fragt der Spiegel nicht.

Noch interessanter ist jedoch der zweite Absatz des Spiegel-Artikels:

„Der Netzagentur zufolge hat Deutschland im Mai netto gut 3,5 Terawattstunden Strom aus dem Ausland bezogen; das ist die Summe der Importe abzüglich der Exporte. Damit hat die Bundesrepublik im selben Monat unter dem Strich gut neun Prozent ihres Stromverbrauchs mit ausländischer Hilfe gedeckt. Der Importsaldo lag damit deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Auch in der ersten Junihälfte blieben die Importe auf hohem Niveau.“

Zunächst einmal bedeutet das, dass praktisch der gesamte Strom, den Deutschland bisher in AKWs produziert hat, nun aus dem Ausland importiert wird, denn durch die Abschaltung der deutschen AKWs sind etwa 35 Terrawatt pro Jahr weggefallen. Wenn Deutschland nun 3,5 Terrawatt pro Monat importiert, dann sind auf das Jahr gesehen wahrscheinlich etwa 42 Terrawatt.

Zur Erinnerung: Deutschland war früher, bevor der grüne Wahnsinn in Deutschland radikal umgesetzt wurde, ein Exporteur von Strom. Heute ist Deutschland ein Importeur.

Das zeigt, wie weltfremd die deutschen „Experten“ sind, die uns erzählen, wie toll die Energiewende angeblich funktioniert. Sie führt vor allem zu einem, nämlich dazu, dass Deutschland seinen Strombedarf nicht mehr selbst decken kann. Und das wiederum bedeutet, dass die deutsche Energiewende nur deshalb so toll funktioniert, weil Deutschlands Nachbarstaaten den Quatsch nicht mitmachen.

Würden die deutschen Nachbarstaaten genauso einen Unsinn verzapfen, wie die deutschen Regierungen unter Merkel und nun unter Scholz, dann würden in der EU die Lichter ausgehen, weil der Strom nicht reichen würde.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

