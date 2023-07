Ein dementer und korrupter Präsident und Umzüge von „Perversen“

USA

Bidens Korruption wird immer offensichtlicher, aber die den Demokraten treu ergebenen Medien tun so, als gäbe es nichts zu hinterfragen. Das russische Fernsehen hat hingegen viele Fragen, und zwar nicht nur zu Bidens Korruption.

Die USA werden mehr und zu einem Zirkus. Der Präsident ist so dement, dass er den Weg von Rednertribünen nicht mehr ohne Hilfe findet. Nun hat er ein Fernsehinterview ohne Grund und Kommentar mitten in dem Interview verlassen. Die Liste der Absurditäten in den USA wird immer länger.

Während deutsche Medien das herunterspielen, wenn sie überhaupt darüber berichten, ist das russische Fernsehen informativer. Daher habe ich auch diese Woche den Bericht des USA-Korrespondenten aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der amerikanische Präsident Biden sendet zunehmend beängstigende Signale aus. Signale der Unfähigkeit, sich zu beherrschen, der Gebrechlichkeit und Schwäche, unsinnige Rechtfertigungen und unerklärlichen Handlungen. Das Land wird zur Geisel des „Patienten“. Wie lange kann das so weitergehen und wie wird das für Amerika und die Welt enden? Darum geht es in dem Bericht unseres Korrespondenten.

Sie sind wieder zusammen, der 80-jährige Vater und sein 53-jähriger Sohn fliegen zusammen in ein weiteres Wochenende. Die Kameras sind keinem von ihnen peinlich. Die PR-Leute haben ihm geraten, sich von dem eigensinnigen Hunter zu distanzieren, doch Biden Senior lehnte ab. Der Präsident, so erfuhren die Reporter, verlangte von den PR-Leuten, die Finger von seiner Familie zu lassen: „Für Biden bedeutet die Nähe zu seinem Sohn, einem genesenden Junkie, dass er für dessen Sicherheit sorgen muss. Wenn er die Kontrolle über seinen Sohn verliert, wer oder was wird ihn dann ersetzen und zu welchem Zweck? Es hat ihn verzehrt, sagte eine dem Präsidenten nahestehende Person. Biden ist empört, dass man vorschlägt, er solle sich von seinem Sohn distanzieren.“

Sie haben nicht nur familiäre, sondern auch geschäftliche Verbindungen. Ein Finanzbeamter brachte Ausdrucke von Hunter Bidens E-Mails in den Kongress. Vor sechs Jahren schrieb er chinesischen Geschäftsleuten und handelte dabei mit den familiären Beziehungen. Er drohte damit, dass der Vater alle seine Beziehungen nutzen würde, wenn kein Geld auf ihre Konten fließe.

„Je mehr wir herausfinden, desto schlimmer wird die Situation. Es ist schrecklich, es ist einfach ekelhaft. Ich glaube, das ist der größte Korruptionsskandal in der amerikanischen Geschichte“, sagt die Kongressabgeordnete Nancy Mace.

Watergate kommt da nicht mal in die Nähe, wenn man bedenkt, wie der gesamte Regierungsapparat Amerikas First Family deckt. Die Führung des Justizministeriums und das Finanzamt stoppten Ermittlungen, in denen jemand den Nachnamen Biden trug.

„Wir durften keine Fragen über ‚Papa‘ stellen. Wir durften keine Fragen über den ‚big Guy‘ stellen. Wir durften bestimmte Namen nicht auf Dokumentenanfragen und Durchsuchungsbefehle setzen. Wir konnten also nicht in diese Richtung ermitteln“, sagte der US-Steuerermittler Gary Shapley.

„Papa“, auch bekannt als der „big Guy“, ist Joseph Biden. Auf ihn hat sich sein Sohn berufen, als er auf Überweisungen von Partnern in Ausland wartete. Sein Vater saß neben ihm und wartete auch.

Am Morgen hat er einen Reporter angeschrien, als hätte er schlecht geschlafen, obwohl er gut schlafen sollte. Er hat Abdrücke von einer speziellen Maske in seinem Gesicht. Biden benutzt ein spezielles Gerät gegen Schlafapnoe. Schlafapnoe bedeutet, dass im Schlaf die Atmung aussetzt. Um nicht zu ersticken, gibt es diese Maschinen. Aber wenn ein solcher Patient auch eine Maschine mit einem Atomknopf zur Hand hat, werden die Zeitungen nervös.

Die New York Times fragt sich, warum in den medizinischen Berichten des Weißen Hauses kein Wort über Bidens Leiden zu finden ist, obwohl die Diagnose ebenso wie die Spuren der Maske eindeutig ist. „Sleepy Joe“ ist die Diagnose, die Biden vor langer Zeit von Trump gestellt wurde. Der älteste Präsident in der Geschichte der USA schlief buchstäblich an Ort und Stelle ein. Er stolperte auf der Gangway und fiel ohne Grund vom Fahrrad. Er vergisst, wohin er gehen muss, und die Leibwächter oder die Gesprächspartner fungierten dann als Wegweiser. Auf einer Wahlkampftour ging es so weit, dass er seine Frau mit seiner eigenen Schwester verwechselt hat. Auch an dem Tag, an dem die Spuren der Maske auf seinem Gesicht zu sehen waren, fand Biden seinen Weg nicht.

Eine MSNBC-Moderatorin hätte die Gelegenheit nutzen können, den Präsidenten zu fragen, warum er sich so viele Versprecher leistet, wie es um seine Gesundheit steht oder was mit dem Fall Hunter ist. Biden gibt nur selten Einzelinterviews. Aber unbequeme Fragen hat die Journalistin nicht gestellt, und Biden selbst zog es vor, die scharfen Klippen zu umschiffen: in der Mitte des Gesprächs stand er einfach auf und ging.

Biden führt auch Amerika auf den falschen Weg. Umfragen zeigen, dass 74 Prozent der US-Bürger den Kurs des Präsidenten für falsch halten. Doch das Weiße Haus beruhigt: Alles in Ordnung. Biden wurde durch das ganze Land geschickt, um zu erzählen, wie gut es ihm geht. Er präsentiert ein nach ihm selbst benanntes Programm, die „Bidenomics“. Dabei handelt es sich eher um eine Wirtschaftstheorie, die besagt, dass alles floriert: Die Einkommen steigen und die Preise fallen. In der Praxis passiert das Gegenteil.

Unternehmen, die den Demokraten nahe stehen, stecken Geld in Biden selbst. Parteispender sponsern den Spitzenkandidaten. Sein Rivale, der ebenfalls von den Demokraten nominierte Robert Kennedy Junior, muss um Spenden von gewöhnlichen Wählern betteln: „Ich muss sagen, dass ich während meines Wahlkampfs wahrscheinlich jeden größeren Spender der Demokratischen und der Republikanischen Partei verprellt habe. Ich bekomme kein Geld von diesen Leuten. Ich brauche etwas Geld von euch.“

Seine Rhetorik ist näher am Volk als an der Elite, von der er keine Sponsorengelder erwartet, denn in seiner Partei ist er das schwarze Schaf, oder vielmehr die Friedenstaube. Kennedy ruft dazu auf, den Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich zu lösen. Die Reden des Neffen des 35. US-Präsidenten, der auch das Oval Office besetzen will, sind ein Schock für das Establishment.

„Auch wenn alle Demokraten gegen mich sind, werde ich das weiterhin sagen. Putin war ursprünglich bereit, die Ukraine nicht anzurühren, wenn wir einen Vertrag mit ihm unterzeichnen. Selbst vor ein paar Jahren, als der Donbass für einen Beitritt zu Russland gestimmt hat, hat Putin nicht einmal nach Teilen der Ukraine gefragt, er hat Nein gesagt. Die Russen wollten einfach nur nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird, aber wir haben alles abgelehnt und gesagt, das uns das nicht interessiert. Und jetzt haben wir die Ukraine zu einem Spielball im Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA gemacht“, so Robert Kennedy Junior.

Es ist kein Zufall, dass die Demokratische Partei beschlossen hat, die Vorwahldebatten ihrer Kandidaten ausfallen zu lassen, damit eine Debatte zwischen Biden und Kennedy so spät wie möglich stattfindet. Der hartnäckige Neffe bereitet sich ernsthaft auf das Rennen vor. Kennedy ist 69, Biden ist 80. Ersterer kann Liegestütze machen, letzterer fällt einfach hin. Er ist schläfrig und stolpernd… Aber die führenden Demokraten werden alles tun, um ihren 46. Präsidenten für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus zu halten.

Wenn Kennedy die parteiinterne Abstimmung nicht übersteht, will er als Unabhängiger antreten. Er hat bereits 20 Prozent der Wählerschaft hinter sich und wird Biden natürlich Stimmen wegnehmen. Die Trumpisten hingegen werden nicht von ihrem Kandidaten abrücken. Bei Trumps Wahlkampfveranstaltung standen die Leute Schlange. Tausende von Menschen waren nach South Carolina gereist, um den republikanischen Herausforderer bei den Vorwahlen zu hören.

Trump erinnerte die Menge einmal mehr daran, dass er der einzige Präsident in der modernen US-Geschichte ist, der keinen einzigen Krieg begonnen hat. Er versprach, die Ukraine-Krise gleich am ersten Tag seiner Präsidentschaft zu lösen. Der konservative Politiker hat für diesen Tag viele Pläne. Es gibt viel zu tun. Und zwar dringend. „Gleich am ersten Tag werde ich Joe Bidens grausame Politik der so genannten Behandlung von Gender-Besonderheiten aufheben. Diese Lächerlichkeit beinhaltet, dass Kindern Pubertätsblocker verabreicht werden, die ihren Körper mutieren lassen und zu einer geschlechtsangleichenden Operation führen. Ist das zu fassen?!“

Unter den LGBT-Regenbogenbannern wurden viele in die Biden-Administration aufgenommen. Niemand verheimlichte die Tatsache, dass Hautfarbe und Orientierung der offen lesbischen Karine Jean-Pierre geholfen haben, Sprecherin des Weißen Hauses zu werden. Sie freundete sich mit dem ersten und sicher nicht letzten Transgender-Admiral der USA an. Hier ist dieser Mann, der sich Rachel nennt, in Strumpfhosen und mit Orden.

Der „Pride Monat“ ging in den USA den ganzen Juni. Den ganzen Juni über liefen die Perversen in Scharen durch die großen und kleinen Städte. Sie waren stolz darauf, schwul, lesbisch oder transgender zu sein. Und sie trugen ihren Stolz zu den Massen. Den Ruf „Wir kommen, um eure Kinder zu holen“ konnte dabei deutlich hören. Aber die Polizei nimmt niemanden fest. Für so eine Parade werden Straßen gesperrt, damit nackte Männer vor den Augen der Kinder herumlaufen können.

Ende der Übersetzung

