Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 5. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 5. September.

Beginn der Übersetzung:

Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert, die Rada akzeptiert den Rücktritt von Resnikow: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die versuchte Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sei gescheitert, der Gegner habe „kolossale Verluste“ erlitten, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Telefonkonferenz mit dem Führungsstab der russischen Streitkräfte.

Die Werchowna Rada hat den Rücktritt von Alexej Resnikow als Verteidigungsminister der Ukraine angenommen. Es wird erwartet, dass er durch Rustem Umerov ersetzt wird, der an der Spitze des Staatlichen Vermögensfonds stand. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die nationale Polizei ein Strafverfahren gegen die Leitung des Fonds wegen grober Verletzung des Arbeitsrechts eingeleitet hat.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Am vergangenen Tag haben russische Truppen weiterhin erfolgreich ukrainische Angriffe bei Donezk, Saporoschje und Krasnoliman abgewehrt und Angriffe auf gegnerische Stellungen bei Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk durchgeführt.

Dies teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 730 Soldaten.

Mehrere gepanzerte Fahrzeuge, darunter zwei Panzer, und eine Reihe von feindlichen Artilleriewaffen, darunter solche aus Großbritannien, Polen, den USA und Deutschland, wurden zerstört.

Das Scheitern der Gegenoffensive

„Trotz der kolossalen Verluste versucht das Kiewer Regime nun schon seit drei Monaten, die sogenannte Gegenoffensive zu starten. In keinem Abschnitt haben die Streitkräfte der Ukraine ihre Ziele erreicht“, sagte der russische Verteidigungsminister. Ihm zufolge hat sich die angespannteste Situation bei Saporoschje entwickelt. Dort „hat der Gegner Brigaden aus der strategischen Reserve in den Kampf geführt, deren Personal unter Anleitungw estlicher Ausbilder ausgebildet wurde“. Bei Kupjansk und Kreminna hat das russische Militär seine Positionen erheblich verbessert.

Insgesamt hat die Ukraine nach Schoigus Einschätzung seit Beginn der Gegenoffensive mehr als 66.000 Mann und 7.600 Waffen verloren. Allein im letzten Monat haben russische Truppen 34 Kommandoposten der operativ-taktischen Kommandoverbindung der Ukraine mit Präzisionsschlägen getroffen.

Ukrainische Drohnenangriffe

Die russische Luftabwehr vereitelte nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Versuche der ukrainischen Streitkräfte, Objekte auf russischem Gebiet mit flugzeugähnlichen Drohnen anzugreifen. Eine Drohne wurde über der Region Kaluga zerstört, eine andere wurde in der Nähe von Sawidowo (Region Twer) abgefangen und die dritte wurde im Bezirk Istrinsky in der Region Moskau abgeschossen. Nach Angaben der Behörden gab es in den ersten beiden Fällen keine Verletzten oder Schäden, während in der Region Moskau fünf Privathäuser durch die Druckwelle leicht beschädigt wurden.

Eine weitere flugzeugähnliche Drohne wurde von der Luftabwehr über dem Gebiet der Krim zerstört.

Kuleba über Gespräche

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender NHK, mit Friedensgesprächen zwischen Kiew und Moskau sei in naher Zukunft nicht zu rechnen. „Ich glaube nicht, dass die Verhandlungen mit Russland in nächster Zeit beginnen werden“, sagte er und fügte hinzu, dass eine der Bedingungen für den Beginn von Verhandlungen militärische Erfolge der ukrainischen Seite sein sollten.

Ein möglicher Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine gilt im gesellschaftspolitischen Raum der westlichen Länder als Tabuthema, das Tabu für Diskussionen zu diesem Thema sollte aufgehoben werden, schlug Benedikt Neff, politischer Korrespondent der Schweizer Neuen Zürcher Zeitung, vor. Nach dem Beginn der russischen Operation sei es „im Westen fast unanständig geworden, [die Konfliktparteien] zum Frieden aufzufordern“, so Neff. Angesichts der beeindruckenden Verluste der Konfliktparteien, die nach Angaben der ausländischen Presse in die Hunderttausende gehen, und des Fehlens von Anzeichen für eine innere Destabilisierung Russlands gebe es jedoch „keinen Grund für den Westen, Gespräche über Verhandlungen zu tabuisieren“, so der Journalist.

Regierungsumbildung

Die Werchowna Rada hat den Rücktritt des ukrainischen Verteidigungsministers Alexej Resnikow unterstützt, so der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak. Ihm zufolge stimmten 327 Abgeordnete für die Entscheidung, 4 dagegen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat Rustem Umerow, den Leiter des Staatseigentumsfonds, für den Posten des Verteidigungsministeriums nominiert. Die Abstimmung über diese Nominierung wird voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Umerow ist bereits nach dem üblichen Verfahren von seinem bisherigen Amt zurückgetreten, was von der Rada unterstützt wurde.

Darüber hinaus unterstützte die Rada den Rücktritt von Olga Pishchanska vom Amt der Leiterin des Antimonopolkomitees der Ukraine. Unbestätigten Berichten zufolge wird ihre Kandidatur für den Posten des Leiters des Staatlichen Vermögensfonds, den zuvor Umerow innehatte, in Betracht gezogen.

Korruptionsfälle

Die ukrainische Polizei hat ein Strafverfahren gegen die Leitung des Staatlichen Vermögensfonds eingeleitet, der bis vor kurzem von Rustem Umerow geführt wurde. Laut einem Dokument, das Ukrainskie Novosti vorliegt, hat „die Nationale Polizei der Ukraine auf Anweisung von Premierminister Denis Shmygal eine Untersuchung über die Rechtswidrigkeit der Entlassung unabhängiger Mitglieder des Aufsichtsrates des Unternehmens Centrenergo (eines der größten Energieerzeugungsunternehmen der Ukraine – Anm. TASS) durchgeführt und ein Strafverfahren wegen grober Verletzung der Arbeitsgesetzgebung“ durch den Staatlichen Eigentumsfonds eingeleitet.

Die Werchowna Rada stimmte in zweiter Lesung für den Gesetzentwurf über die Wiederaufnahme der elektronischen Deklarierung der Einkommen von Beamten, der Zugang zum Register wird jedoch für ein Jahr gesperrt. Außerdem werden Berater des ukrainischen Präsidialamtes nicht unter die Deklarierung fallen, sagte die Abgeordnete Irina Geraschtschenko.

Die Wiederaufnahme der Deklarierung ist für Kiew wichtig, um die EU-Empfehlungen zu erfüllen, die für die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU erforderlich sind. Aufgrund der Schließung des Zugangs zum Register der Deklarierungen hat der Abgeordnete Zheleznyak bereits Zweifel daran geäußert, dass die westlichen Partner, einschließlich des IWF, Kiew die Wiederaufnahme der Deklarierungen als erfüllt anerkennen werden.

Ausreiseverbot

Aus Protest gegen das von Warschau verhängte Embargo für Getreideimporte aus der Ukraine wurde gegen Mitglieder der Werchowna Rada ein Reiseverbot nach Polen verhängt, wie das polnische Internetportal onet.pl unter Berufung auf Quellen berichtet. Ein Mitglied der Werchowna Rada von der Oppositionspartei Europäische Solidarität und Ko-Vorsitzender der ukrainisch-polnischen parlamentarischen Gruppe, Nikolaj Knyazhytsky, sagte dem Portal, dass er aufgrund eines „geheimen Befehls des ukrainischen Ministerrats“ die Grenze nicht überschreiten dürfe.

Der ukrainische Botschafter in Polen, Vasily Zvarych, kommentierte diese Information mit den Worten: „Ausreisen sind nicht völlig verboten, [Abgeordnete] können als Teil parlamentarischer Delegationen zum Europarat, zur NATO sowie im Rahmen der interparlamentarischen Zusammenarbeit auf offizielle Einladung der Parlamente anderer Länder auf Dienstreise gehen“.

Polen hat nicht die Absicht, das Embargo für die Einfuhr ukrainischen Getreides aufzuheben, erklärte Jan Krzysztof Ardanowski, Berater des Präsidenten der Republik und ehemaliger Landwirtschaftsminister, gegenüber dem Radiosender RMF 24. „[Getreide] wird nicht eingeführt. Das ist die klare Position des Premierministers und der Regierung“, sagte er. Nach Ansicht des ehemaligen Ministers liegt der Export ukrainischen Getreides „im Interesse globaler Konzerne in der Ukraine, die über mehrere Millionen Hektar Schwarzerde verfügen“, und „ukrainische Politiker, die damit auch finanziell verbunden sind, sprechen mehr mit der Stimme dieser Konzerne als mit der des ukrainischen Volkes.“

Mobilmachung in der Ukraine

Die Parlamentsfraktion der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ hat einen alternativen Gesetzentwurf eingereicht, der die Mobilmachung der Abgeordneten auf freiwilliger Basis vorsieht, so der Rada-Abgeordnete Alexander Dubynsky. Zuvor hatte der Abgeordnete, gegen den wegen einer Auslandsreise während des Kriegsrechts wegen Urkundenfälschung ermittelt wird, in der Rada einen Gesetzentwurf zur Mobilmachung von Abgeordneten und Beamten eingebracht. „Wenn in meinem Fall alle wehrfähigen Abgeordneten den normalen Bürgern gleichgestellt sind und an die Front gehen müssen, dann müssen in der Fraktion „Diener“ freiwillig an die Front“, schrieb er in seinem Telegramm-Kanal.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen