Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. August, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. August.

Beginn der Übersetzung:

Sicherheitsgarantien für Kiew und ukrainische Verluste bei der Gegenoffensive: Die Lage rund um die Ukraine

Die USA und die EU beabsichtigen, den Druck auf Russland zu erhöhen, damit es das Getreideabkommen wieder aufnimmt. Das russische Außenministerium forderte die westlichen Länder auf, „Heuchelei, Lügen und Verdrehung von Tatsachen“ in Bezug auf die Lieferung von russischen Agrarprodukten und Düngemitteln einzustellen.

Die USA bestätigten, dass Washington und Kiew Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufgenommen haben.

Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass die ukrainischen Streitkräfte im Juni und Juli mehr als 43.000 Soldaten verloren haben.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Im Laufe des Tages unternahm die Ukraine Angriffsversuche in vier Abschnitten: Donezk, südlich von Donezk, Kupjansk und Krasnolimansk, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Darüber hinaus schlugen die russischen Streitkräfte einen Angriff bei Saporischschja zurück und fügten Einheiten von sechs ukrainischen Brigaden in der DNR und der LNR eine Niederlage zu, fügte er hinzu.

In der DNR und in der Region Charkow wurden in der Nacht mehrere ukrainische Treibstoff- und Munitionsdepots zerstört. In der DNR seien zwei Kontrollpunkte ukrainischer Drohnen getroffen worden, so Konaschenkow weiter. Die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte beschossen 116 ukrainische Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, Personal und militärische Ausrüstung in 142 Gebieten, stellte er fest. Im Laufe des Tages hat der Gegner in allen Abschnitten mehr als 500 Kämpfer verloren.

Der stellvertretende Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Vadym Skibitsky, sagte, dass die Situation für das ukrainische Militär an der Kontaktlinie schwierig sei und forderte mehr Munition, Flugabwehr und Langstreckenwaffen.

Ukrainische Verluste

Die ukrainischen Streitkräfte haben während der Gegenoffensive im Juni und Juli über 43.000 Soldaten verloren, so Konaschenkow. In dieser Zahl nicht enthalten sind die Verwundeten und die ausländischen Söldner, die in ukrainische Krankenhäuser und ins Ausland evakuiert wurden, sowie die Soldaten, die durch Präzisionswaffenangriffe mit großer Reichweite in rückwärtigen Gebieten getötet wurden.

Die russischen Streitkräfte haben seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive mehr als 4.900 ukrainische Waffen zerstört, darunter 26 Flugzeuge, neun Hubschrauber, 1.831 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter 25 deutsche Leopard-Panzer, sieben französische AMX-Radpanzer und 21 amerikanische Bradley Schützenpanzer, so Konaschenkow. Der Gegner verlor auch 747 Feldartilleriegeschütze und Mörser, darunter 76 US-amerikanische M777-Artilleriesysteme, sowie 84 selbstfahrende Artilleriesysteme aus Polen, den USA, Frankreich und Deutschland.

Sicherheitsgarantien

Das US-Außenministerium bestätigte, dass Washington und Kiew begonnen haben, über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen. Nach Angaben des Ministeriums werden sich die USA darauf konzentrieren, „sicherzustellen, dass die Ukraine über Streitkräfte verfügt, die in der Lage sind, das Land jetzt <…> und in Zukunft zu verteidigen“, „die Effizienz und Transparenz der ukrainischen Militäreinrichtungen und -industrie zu unterstützen und zu verbessern“ und bei Reformen zu helfen, „die Kiew auf dem Weg zu seinen euro-atlantischen Bestrebungen unterstützen“.

Gespräche über das Getreideabkommen

Die USA und andere westliche Länder sollten mit der Heuchelei und den Lügen über die Situation im Zusammenhang mit dem Getreideabkommen aufhören, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa in einem Kommentar zu der Forderung von US-Außenminister Anthony Blinken, Russland solle sich wieder an dem Abkommen beteiligen. Die Diplomatin wies darauf hin, dass der Westen Russland beschuldigt, während er über die tatsächliche Situation im Zusammenhang mit dem Abkommen schweigt, und forderte den Westen auf, „Heuchelei, Lügen und Verdrehung von Tatsachen“ zu unterlassen. Sacharowa betonte, dass „wir bisher von keinen positiven Entwicklungen sprechen können, selbst der direkte Kanal zwischen der Rosselkhozbank und der US-amerikanischen JP Morgan, den westliche Hauptstädte und die UNO als funktionierende Alternative zu SWIFT zu präsentieren versuchten, wurde am 2. August geschlossen“.

Die EU ist der Ansicht, dass die einzige Möglichkeit zur Wiederherstellung des Abkommens darin besteht, den internationalen Druck auf Moskau zu erhöhen. Eine diplomatische Quelle bei der Vertretung eines europäischen Landes in Brüssel sagte gegenüber der TASS, dass die Erfüllung der russischen Bedingungen nicht in Betracht gezogen werde. „Es gibt eine Reihe von Staaten in der EU, die jeden Versuch einer auch nur minimalen Lockerung der Sanktionen gegen Russland blockieren“, betonte er.

Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stiegen die Preise für Lebensmittel, darunter Sonnenblumenöl (um 15%) und Weizen (um 1,6%), im Juli weltweit an.

Treffen in Saudi-Arabien

Die bevorstehenden Konsultationen in Dschidda über die Ukraine seien keine Friedensgespräche, sondern der Versuch, die Vorschläge Kiews zu unterstützen, sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses John Kirby und forderte dazu auf, „keine konkreten und greifbaren Ergebnisse von ihnen zu erwarten“. „Die Treffen in Dschidda werden Länder der Region und sogar einige Länder des globalen Südens zusammenbringen, um weiter über die Friedensformel zu sprechen“, fügte er hinzu.

An der internationalen Konferenz über die Ukraine in Saudi-Arabien wird voraussichtlich auch Li Hui, der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten und ehemalige Botschafter des Landes in Russland, teilnehmen, der zum offiziellen Verhandlungsführer Pekings in der Ukraine-Krise ernannt wurde. Aus Südafrika wird Fholisani Sidney Mufamadi, der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten der Republik, in Dschidda eintreffen.

Russland und Afrika zur Ukraine

Eine gemeinsame Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und der Staats- und Regierungschefs der afrikanischen Länder, die an der Friedensmission zur Ukraine teilnehmen, wurde auf der Website des Kremls veröffentlicht. In der Erklärung werden insbesondere die Fortschritte bei den humanitären Aspekten der Initiative hervorgehoben und die Parteien fordern die Beseitigung von Hindernissen für den Export von russischem Getreide und Düngemitteln. Putin hatte Ende Juli am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg ein Treffen mit Teilnehmern der afrikanischen Friedensmission abgehalten.

Anklagen wegen des Baus von Stromkraftwerken

Das ukrainische Ermittlungsbüro hat den russischen Geschäftsmann Jewgeny Giner wegen „Beihilfe zur Begehung von Handlungen zur Veränderung der Grenzen“ angeklagt. Es wird behauptet, dass der Verdächtige im Jahr 2019 über ein von ihm kontrolliertes Unternehmen „den Bau von Balaklava (Stromkraftwerk Sewastopol) und Tavritscheskaya (Stromkraftwerk Simferopol) auf dem Gebiet der Krim sichergestellt hat“, die an das russische Stromnetz angeschlossen wurden. Darüber hinaus wird behauptet, dass Giner „als Eigentümer der Verwaltungsgesellschaft L.N. Koschkin KBAL AG“ den Auftrag hatte, Patronen an das russische Verteidigungsministerium zu liefern. Zuvor hatte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen Giner verhängt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen