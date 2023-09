Meinungsfreiheit in der EU

Der estnische Politiker Ivo Peterson hat im Februar den Donbass besucht, auch ich habe ihn kennengelernt. Bei seiner Rückkehr in seine Heimat wurde er an der Grenze verhaftet. Nun wurde Anklage wegen Hochverrats erhoben und ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Ivo Peterson ist ein estnischer Politiker, der sich für die Freundschaft zwischen Esten und den ethnischen Russen in Estland, aber auch für gute Beziehungen zwischen Estland und Russland einsetzt. Dazu hat er die estnische Bewegung „Zusammen“ gegründet.

Ich habe ihn nach seiner Reise in den Donbass kennengelernt, als ich zu einer Talkshow im russischen Fernsehen eingeladen war, an der auch er teilnahm. Er hat dort von seinen Eindrücken im Donbass – vor allem vom Wiederaufbau in Mariupol – erzählt, wobei er seine Worte sehr vorsichtig gewählt hat, denn er hat befürchtet, in Estland Probleme zu bekommen, weil seine Meinung zu Russland von der Regierungsmeinung abweicht. Estlands Regierung ist eine radikalsten anti-russischen Regierungen in der EU.

Ich habe Ivo Peterson ist lebensfrohen Mann kennengelernt, der viel gelacht hat, vor allem, wenn die Kameras aus waren. Nun dürfte er allerdings nicht mehr viel zu lachen haben, denn als er im März nach Estland zurückkehrte, wurde er an der Grenze verhaftet. Nun wurde gegen ihn Anklage erhoben. Ich zitiere die TASS-Meldung, darüber wobei ich Sie, liebe Leser, bitte, die Anschuldigungen genau zu lesen und sich zu fragen, was das für die Meinungsfreiheit in der angeblich so demokratischen EU bedeutet.

Beginn der Übersetzung:

Estnische Staatsanwaltschaft beschuldigt Anführer der Zusammen-Bewegung des Hochverrats

Ivo Peterson besuchte im Februar Donezk

Die estnische Staatsanwaltschaft hat Aivo Peterson, den Anführer der Bürgerbewegung „Zusammen“, der zuvor Donezk besucht hatte, des Hochverrats beschuldigt, berichtet das Portal des estnischen Staatsfernsehens und -radios ERR.

Laut dem Portal, das sich auf die estnische Staatsanwältin Triina Olev beruft, sollen Peterson und zwei weitere Angeklagte „wissentlich an Aktivitäten zur Informationsbeeinflussung teilgenommen haben, die insbesondere in der Verbreitung von Narrativen bestanden, die die Sicherheitspolitik und Propagandathesen der Russischen Föderation sowohl in sozialen Netzwerken als auch in den russischen Staatsmedien unterstützen“. Auf der Grundlage der im Laufe der Ermittlungen gesammelten Informationen beschloss die Staatsanwaltschaft, den Politiker und den estnischen Staatsbürger Dimitri Rootsi, der „mit ihm zusammenarbeitete“, wegen Hochverrats anzuklagen. Darüber hinaus erhob die Behörde Anklage gegen Andrej Andronov, einen ehemaligen Aktivisten der Bewegung „Nachtwache“ gegen die Verlegung des Denkmals für die sowjetischen Soldaten, die Europa vom Faschismus befreit haben, in Tallinn, wegen „gewaltloser Aktionen gegen die Republik Estland“.

Die estnische Sicherheitspolizei hatte die drei Männer bereits im März festgenommen. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden haben die Personen des öffentlichen Lebens „verfassungsfeindliche Aktivitäten gegen die Republik durchgeführt“. Bei einer Verurteilung wegen Hochverrats droht in Estland eine Freiheitsstrafe von sechs bis 20 Jahren oder lebenslange Haft.

Peterson besuchte Donezk im Februar 2023. Er begründete seinen Besuch mit der Notwendigkeit, sich ein objektives Bild von den Geschehnissen im Donbass zu machen. Anschließend besuchte er die Sendung des russischen Fernsehmoderators Wladimir Solowjew. Nach seiner Rückkehr nach Estland am 6. März wurde er mehrere Stunden lang festgehalten, nachdem er die Grenze der Republik zur Russischen Föderation überschritten hatte.

Ende der Übersetzung

