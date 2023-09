Einige Tage weniger Artikel beim Anti-Spiegel

In eigener Sache

Ich bin wieder auf Reisen, weshalb es in den nächsten vier bis fünf Tagen wahrscheinlich weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel geben wird.

Nachdem ich im September 2022 eingeladen war, als Teil der internationalen Wahlbeobachter die Referenden in den ehemals noch ukrainischen Gebieten zu beobachten, wurde ich auch in diesem Jahr wieder eingeladen, als Wahlbeobachter tätig zu werden. Daher wird es in den nächsten Tagen weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel geben.

Am 10. September ist in Russland Wahltag. In Russland werden alle Wahlen des Jahres an einem Tag Anfang September abgehalten und in diesem Jahr gehören dazu auch die Wahlen in den neuen russischen Gebieten Cherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk. Da nicht viele ausländische Wahlbeobachter bereit sind, Wahlen in Gebieten zu beobachten, in denen Kampfhandlungen stattfinden, wurde ich wieder gebeten, als Beobachter tätig zu werden.

Wegen der Kampfhandlungen werden die Wahlen dort an mehreren Tagen abgehalten, um große Menschenansammlungen bei den Wahllokalen zu vermeiden, denn die ukrainische Armee beschießt mit Vorliebe große Menschenansammlungen, obwohl es sich dabei ausschließlich um Zivilisten handelt.

Daher werde ich ab heute wieder im Konfliktgebiet unterwegs sein und bestenfalls abends einige Artikel veröffentlichen können. Ab nächste Woche wird es beim Anti-Spiegel wieder wie gewohnt weitergehen. Wahrscheinlich werde ich jedoch auf meinem Telegram-Kanal erste Eindrücke veröffentlichen.

