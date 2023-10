Israel kämpft gegen „Tiere“, der Westen schaut weg

Völkerrecht interessiert nicht

Israel ignoriert alle Regeln des Völkerrechts, blockiert den Gazastreifen und verkündet, es kämpfe gegen "menschliche Tiere". Damit ist wohl alles erlaubt, das zumindest scheint der Westen zu meinen, der das nicht kritisiert.

Schon am Montag hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant verkündet, Israel kämpfe gegen „menschliche Tiere“ und begründete damit die totale Blockade des Gazastreifens. Abgesehen davon, dass das Vokabular in Israel an Nazi-Formulierungen erinnert, als die Nazis ihre Gegner mit Tieren verglichen haben, die man daher ausrotten müsse, verstößt die totale Blockade des Gazastreifens gegen das humanitäre Völkerrecht, denn damit werden etwa drei Millionen Zivilisten von der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Strom abgeschnitten. Das bedeutet, dass auch Krankenhäuser in Gaza, sofern sie nicht schon von israelischen Bomben zerstört wurden, ohne Strom sind, was die Behandlung von Verletzten fast unmöglich macht.

Der israelische Verteidigungsminister formulierte es so:

„Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend. (…) Wir verhängen eine vollständige Belagerung des Gazastreifens. Es wird keinen Strom, keine Nahrungsmittel, kein Wasser und keinen Treibstoff geben. Alles wird geschlossen.“

Kein Strom auch für Krankenhäuser in Gaza

Seit Mittwoch ist das einzige Kraftwerk in Gaza wegen Treibstoffmangel abgeschaltet, der Gazastreifen ist seitdem ohne Strom und auch ohne Internet, was Israel sehr gelegen kommt, weil damit die Verbreitung von Bildern und Informationen über den dem humanitären Völkerrecht widersprechenden Bombardierungen von Wohngebieten im Gazastreifen fast vollständig verhindert wird.

Der Spiegel berichtete darüber sehr sachlich und ohne ein Wort der Kritik:

„Eine Reporterin der »New York Times« berichtet , Gazas größtes Krankenhaus Al-Shifa könne dank einer Notstromversorgung mit Generatoren »höchstens« vier Tage laufen. Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen teilte mit, dass die Vorräte, die sie für sieben Krankenhäuser bereitgestellt hatte, angesichts der Flut von Verwundeten bereits aufgebraucht seien. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen erklärte, dass in zwei von ihr betriebenen Krankenhäusern in Gaza chirurgische Ausrüstung, Antibiotika, Brennstoff und andere Hilfsgüter knapp würden.“

Wenn wir uns erinnern, wie hysterisch der Spiegel berichtet hat, als Russland ukrainische Kraftwerke bombardiert hat, was jedoch nie zu einer dauerhaften Unterbrechung der Stromversorgung in der Ukraine oder gar in ukrainischen Krankenhäusern geführt hat, dann wird offensichtlich, wie sehr der Spiegel mit zweierlei Maß misst.

Aber nicht nur der Spiegel, auch die EU, die immerhin mal den Friedensnobelpreis erhalten hat, denn am 19. Oktober 2022, also vor einem Jahr, veröffentlichte Ursula von der Leyen folgenden Tweet:

„Die Angriffe Russlands auf die zivile Infrastruktur (der Ukraine), insbesondere auf die Stromversorgung, sind Kriegsverbrechen. Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, während der Winter vor der Tür steht – das sind Akte des puren Terrors. Und wir müssen sie als solche bezeichnen.“

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming – these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

Wenn Israel den gesamten Gazastreifen von Wasser, Strom und Heizung abschneidet, gilt das für von der Leyen hingegen nicht, denn daran hat sie nichts zu kritisieren. Nur der EU-Chefdiplomat hat eingestanden, dass Israel völkerrechtswidrig handelt, wie Politico ihn zitiert hat:

„Einige der Aktionen [Israels] – und die Vereinten Nationen haben es bereits gesagt – wie die Unterbrechung der Wasserversorgung, die Unterbrechung der Stromzufuhr und die Unterbrechung der Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln, verstoßen gegen das Völkerrecht. Also ja, es gibt einige Aktionen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht sind.“

Der Bundesregierung ist Israel wichtiger als das Völkerrecht

Auch die deutsche Bundesregierung hat daran jedoch nichts zu kritisieren. Der Journalist Florian Warweg vom Portal Nachdenkseiten hat die Sprecher der Bundesregierung danach gefragt und darauf hingewiesen, dass die UNO umgehend klargestellt hat, dass die von Israel angekündigte totale Blockade des Gazastreifens völkerrechtswidrig sei. Der UN-Menschenrechtskommissar, der Österreicher Volker Türk, habe die Entscheidung kritisiert, keine Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Strom mehr in den Gazastreifen zu lassen und betont, es sei unter dem humanitären Völkerrecht „verboten“, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen. Ähnlich äußerte sich gemäß Nachdenkseiten auch UN-Generalsekretär António Guterres und – wie gesehen – sogar EU-Chefdiplomat Borrell.

Das stört aber die Bundesregierung nicht. Die Sprecherin des Bundeskanzlers hat auf die Frage, ob diese Maßnahmen vom Völkerrecht gedeckt seien, geantwortet:

„Für den Bundeskanzler steht im Vordergrund die Solidarität mit Israel, das hat er ja auch selbst so ausgedrückt, und es ist klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Einzelne Maßnahmen würde ich jetzt nicht bewerten wollen in diesem Zusammenhang.“

Bundesregierung rechtfertigt Gazastreifen-Komplettblockade und sieht darin keinen Völkerrechtsbruch

Dieses Video auf YouTube ansehen

Auch auf weitere Nachfragen ging die Sprecherin des Kanzlers nicht ein und die Nachdenkseiten schreiben, dass noch weitere Journalisten insgesamt fünf Mal versucht haben, von der Bundesregierung eine Bewertung der totalen Blockade des Gazastreifens zu bekommen, aber die Bundesregierung weigerte sich, diese Fragen zu beantworten und ist ihnen ausgewichen.

Biden will die Zahl der Opfer „so gering wie möglich halten“

Bemerkenswert ist, dass es ausgerechnet aus dem Weißen Haus, das normalerweise kompromisslos hinter allen Aktionen Israels steht, leichte Kritik gab. US-Präsident Biden forderte von Israel, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza „so gering wie möglich halten“ und der Spiegel schrieb außerdem:

„US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den »Regeln des Krieges« zu handeln.(…) Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. »Und es gibt Regeln des Krieges«, fügte er hinzu.“

Die deutsche Bundesregierung oder auch EU-Kommissionschefin von der Leyen waren noch nicht einmal zu so allgemein gehaltener Kritik am Vorgehen Israels bereit.

Die kleinen Tricks des Spiegel

Eine beliebte Methode des deutschen Propaganda-Magazins Spiegel, um unschöne Informationen vor seinen Lesern zu verstecken, ist es, sie in der falschen Rubrik zu veröffentlichen. Spiegel-Leser, die sich für Politik oder Wirtschaft interessieren, lesen in der Regel nicht die Artikel, die in der Rubrik „Panorama“ veröffentlicht werden, wo es normalerweise im Klatsch und Tratsch und die Eskapaden aller möglichen bekannten oder unbekannten Schauspieler und Sänger geht.

Damit man dem Spiegel nicht vorwerfen kann, er würde Dinge verschweigen, veröffentlicht er politisch unangenehme Artikel gerne in der Rubrik „Panorama“. So war es auch am 11. Oktober mit einem Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Die Gaza-Blockade und das Völkerrecht – »Ich war überrascht, wie still sich der Westen verhalten hat«“. Dabei handelte es sich um ein Interview mit einem Völkerrechts-Experten, das mit folgender Einleitung begann:

„Israel will den Gazastreifen von der Versorgung abschneiden. Was sagt das Völkerrecht zu einem solchen Vorgehen? Der Jurist Matthias Hartwig über Verhältnismäßigkeit und die Ohnmacht der Gerichte.“

Zur Erinnerung: Als Russland in der Ukraine einzelne Kraftwerke bombardiert hat, ohne das ganze Land von der Stromversorgung abzuschneiden, hat der Spiegel nicht so unschuldig gefragt, was das Völkerrecht dazu sagt. Damals war für den Spiegel alles klar, das waren natürlich russische Kriegsverbrechen. Aber für Israel gelten laut westlichen Medien und Politikern eben andere Regeln.

Wie verzweifelt der Spiegel versucht hat, den Völkerrechts-Experten dazu zu bringen, Israels Verhalten irgendwie zu rechtfertigen, will ich an einem Beispiel aufzeigen. Der Experte sagte in dem Interview:

„Hartwig: Die Amerikaner hatten im Irakkrieg das Stromnetz von Bagdad angegriffen, um die Truppen von Saddam Hussein vom Strom abzuschneiden. Das wurde damals relativ unkommentiert hingenommen, obwohl das ebenso die Zivilbevölkerung traf. Ich will aber auch daran erinnern, dass der Westen die russischen Attacken auf das Stromnetz der Ukraine scharf verurteilt hat, als unverhältnismäßig, als völkerrechtswidrig, weil sich das natürlich auch gegen die Zivilbevölkerung richtete. Da war der Westen sehr eindeutig. Es wäre daher schwer zu erklären, wenn im Konflikt zwischen Israel und Gaza nun andere Maßstäbe angelegt würden.“

Dass der Westen mit zweierlei Maß misst, kann der Spiegel natürlich so nicht stehenlassen, weshalb darauf folgende Frage des Spiegel folgte, wobei die Antwort wieder anders ausfiel, als wahrscheinlich vom Spiegel gewollt:

„SPIEGEL: Geht es nicht auch um die Frage, wer Schuld am Krieg hat?

Hartwig: Das Kriegsvölkerrecht fragt nicht danach, wer der Angreifer, wer der Angegriffene ist, auch nicht, wer Schuld am Krieg hat. Es geht nur darum, dass in einem Krieg bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. Der Westen muss jetzt also aufpassen, dass er keine Doppelstandards entwickelt. Es hat mich schon sehr überrascht, wie still man sich im Westen nach dem sehr weitreichenden Beschluss der israelischen Regierung verhalten hat, den Gazastreifen von allem abzuschneiden, sogar von Lebensmitteln.“

Da hat die Spiegel-Redaktion eben entschieden, dass die politisch interessierten Spiegel-Leser davon möglichst nichts erfahren sollen und das Interview kurzerhand in der Rubrik „Panorama“ versteckt.

Ich habe das schon oft erlebt und rate daher jedem politisch interessierten Spiegel-Leser, auch andere Rubriken anzuschauen, denn oft findet man die politisch oder wirtschaftlich brisanten Artikel beim Spiegel nicht in den Rubriken „Politik“ oder „Wirtschaft“.

