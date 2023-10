Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 11. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 11. Oktober.

Beginn der Übersetzung:

Genervt von Selensky, neue Waffen und der Verkauf von Bildern: Die Lage rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky nahm persönlich an einem Treffen der Kontaktgruppe für Waffenlieferungen teil, bei dem er um die Lieferung von Luftabwehrsystemen mit großer Reichweite an Kiew gebeten hat. Der Politiker befinde sich jedoch in einer schwierigen Lage, da alle in den USA und Europa anfangen, von genervt zu sein, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Pentagon-Chef Lloyd Austin sagte, Washington könne und werde sowohl Israel als auch der Ukraine militärische Hilfe leisten und kündigte ein neues Hilfspaket von 200 Millionen Dollar für Kiew an.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse run um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die südliche Truppengruppierung hat ihre Position entlang der Frontlinie bei Awdejewka bei Donezk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die russischen Streitkräfte schlugen zehn Gegenangriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk und zweiukrainischen Angriffe bei Krasnoliman zurück.

Die Asow-Brigade wurde personell und materiell besiegt. Insgesamt verlor der Feind etwa 900 Kämpfer und eine beträchtliche Menge an Ausrüstung, die getötet und verwundet wurde.

In der Region Charkow zerstörten die russischen Streitkräfte ein Munitionsdepot einer Einheit ausländischer Söldner, in der Region Dnjeprpetrowsk ein Su-25-Angriffsflugzeug auf einem Flugplatz und in der Region Cherson ein AN/TPQ-36-Batterieabwehrradarsystem.

Nur „an der Nase herumgeführt“

Russland hat die Militäroperation in der Ukraine gestartet, weil es keine anderen Möglichkeiten gab, die Situation zu lösen.

Russland wurde in der Frage einer friedlichen Lösung in der Ukraine „an der Nase herumgeführt“, ohne die Absicht, das Minsker Abkommen umzusetzen, erinnerte Putin. Außerdem habe der Westen versprochen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, dies aber trotzdem getan.

In Europa habe es „alle möglichen Ideen“ gegeben, ein neues Sicherheitssystem unter Beteiligung der USA, Kanadas und Russlands zu schaffen, „aber diesen Weg sind sie leider nicht gegangen“.

Ausbilder kehren zurück

Kämpfer und Ausbilder aus Israel haben aufgrund der Eskalation im Nahen Osten begonnen, aus der Ukraine nach Hause zurückzukehren, so Apty Alaudinov, stellvertretender Kommandeur des 2 Armeekorps. Er glaubt, dass dies „die Moral“ der ukrainischen Soldaten sehr beeinträchtigen wird.

Russische Beamte haben über die Beteiligung von Söldnern, auch aus Israel, an den Kämpfen in der Ukraine berichtet, die Anwesenheit israelischer Militärangehöriger auf ukrainischem Gebiet wurde jedoch nicht gemeldet.

Werden weiterhin helfen

Die USA „können und werden weiterhin“ sowohl Israel als auch der Ukraine militärische Hilfe leisten, versicherte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Treffen der Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an Kiew.

Die USA werden in der Lage sein, die Ukraine auf Kosten der verbleibenden Mittel bis Anfang 2024 mit Waffen und militärischer Ausrüstung zu versorgen, hat der Vorsitzende der Stabschefs der US-Streitkräfte, General Charles Brown, zugesichert.

Der Ukraine wurde ein neues Hilfspaket im Wert von 200 Millionen Dollar zugewiesen, das AIM-9M-Luftabwehrraketen, Artilleriemunition, Präzisionsmunition, Drohnen- und Panzerabwehrausrüstung umfasst.

Bulgarien wird der Ukraine Komponenten für S-300 Luftabwehr-Systeme liefern, während Deutschland der Ukraine ein weiteres Patriot-System und zusätzliche Raketen zur Verfügung stellen wird. Das deutsche Hilfspaket umfasst außerdem zwei IRIS-T-Flugabwehrsysteme und 10 Leopard-1-Panzer. Schweden wird ein Hilfspaket im Wert von 200 Millionen Dollar schicken, das auch Artilleriegranaten enthält, Frankreich hat zugesagt, mehr Haubitzen zu liefern und deren Produktion zu beschleunigen, und Großbritannien wird Flugabwehrgranaten und 155-mm-Artilleriemunition bereitstellen. Kanada beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren fast 500 Millionen Dollar in die Herstellung gepanzerter Fahrzeuge für die Ukraine zu investieren.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die NATO Bündnis solle einen konstanten und ununterbrochenen Waffenfluss für die Ukraine und ihre Aufnahme in das Bündnis sicherstellen.

Genervt von Selensky

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat die Lieferung von Luftabwehrsystemen mit großer Reichweite an die Ukraine gefordert, um „die Sicherheit der Korridore in der Schwarzmeer- und Donauregion zu gewährleisten“ und das ukrainische Militär in die Lage zu versetzen, „das Problem der russischen Lenkbomben zu lösen“.

Selensky nahm zum ersten Mal seit Februar 2022 persönlich an einem Treffen der Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an die Ukraine teil.

Westliche Medien schreiben zunehmend, dass Kiews Verbündete der Ukraine überdrüssig geworden sind und die Unterstützung für ihren Anführer schwindet. Inzwischen hat Kiew eingestanden, dass die Streitkräfte des Landes vollständig von westlichen Waffenlieferungen abhängig sind.

Der ukrainische Staatschef befindet sich in einer schwierigen Lage und beginnt, alle in den USA und Europa zu nerven, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Die Leute fragen sich, wofür er die überwiesenen Mittel ausgibt, während die Ukraine „eine Oase der Korruption auf der Erde“ ist.

Auf der Suche nach Geld

Die Nationale Antikorruptionsbehörde der Ukraine fordert nach Angaben der Behörde die Beschlagnahme von Kunstwerken, die der russische Geschäftsmann Roman Abramowitsch gesammelt hat, und die Überweisung des Erlöses nach Kiew.

Die Liste umfasst 367 Werke im Wert von fast einer Milliarde Dollar.

Die Nationale Antikorruptionsbehörde der Ukraine behauptet, dass die Rechte an der Kunstsammlung auf Abramowitschs Ex-Frau übertragen wurden, weshalb die Sammlung nicht unter die Sanktionen gefallen sei.

Ende der Übersetzung

