Keine entmilitarisierte Zone am AKW Saporoschschja: Die Ereignisse des 23. März

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 23. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 23. März.

Beginn der Übersetzung:

Unterstützung der Teilnehmer Militäroperation und Ablehnung der entmilitarisierten Zone am AKW: Die Entwicklungen in der Ukraine

Der staatliche Sonderfonds zur Unterstützung der Familien verstorbener Soldaten und Veteranen der Militäroperation soll in den nächsten Monaten seine Arbeit aufnehmen, so Ministerpräsident Michail Mischustin.

Die ukrainischen Streitkräfte haben mehr als 80.000 Soldaten um Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) konzentriert, sagte der Gründer des privaten Militärfirma Wagner Jewgenij Prigozhin. Ihm zufolge hat der Gegner „eine sehr große Anzahl verschiedener NATO-Ausrüstungen“ erhalten und etwa 200.000 Reservisten ausgebildet.

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hat die Idee aufgegeben, eine entmilitarisierte Zone um das Kernkraftwerk Saporoschschja einzurichten.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Als Ergebnis der aktiven Aktionen der Einheiten der Südgruppe der russischen Truppen bei Donezk im Laufe des letzten Tages hat die ukrainische Armee mehr als 250 Soldaten verloren und sechs Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die russischen Truppen setzten ihre Angriffe auf gegnerische Stellungen bei Saporoschschja, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fort, wobei die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte 210 Personen überstiegen und mehrere Panzerhaubitzen sowie andere Waffen und Ausrüstungen zerstört wurden. Ein ukrainisches Flugzeug vom Typ Su-24 wurde in der Region Charkow abgeschossen. Russische Luftabwehrkräfte zerstörten 16 Drohnen.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten einen Verband von über 80.000 Mann um Artjomowsk konzentriert, sagte Prigozhin. Er fügte hinzu, dass der Feind „eine sehr große Menge an verschiedenen NATO-Ausrüstungen und verschiedenen gepanzerten Fahrzeugen“, darunter Leopard-Panzer, erhalten und etwa 200.000 Reservetruppen ausgebildet habe.

Prigozhin zufolge könnten die ukrainischen Streitkräfte mit Hilfe der von ihnen zusammengetragenen Kräfte zusätzlich zu den Militäraktionen in Artjomowsk versuchen, den ersten Schlag in Richtung Belgorod zu führen, „sie versuchen, in die Nähe von Belgorod zu kommen“. Als zweiten Bereich möglicher ukrainischer Aktionen nannte er die Linie Svatove-Kreminna, wo der Gegner seiner Meinung nach versuchen könnte, „nach Valuiki zu kommen“.

Unterstützung für Soldaten der Militäroperation

Der spezielle staatliche Fonds zur Unterstützung der Familien verstorbener Soldaten und Veteranen der Militäroperation „soll in naher Zukunft, in den nächsten Monaten, landesweit seine Arbeit aufnehmen“, sagte Mischustin in einer Erklärung an die Duma. Er erläuterte, dass dies rechtliche, soziale, psychologische und medizinische Unterstützung, einschließlich Reha, Hilfe bei der Arbeitssuche und der Ausbildung, umfassen werde.

Der Regierungschef erklärte außerdem, dass das Programm für die sozioökonomische Entwicklung der neuen Regionen Russlands „in naher Zukunft“ fertig gestellt werde.

„Die Ukraine ist ein Teil Russlands“

„Die Ukraine ist generell ein Teil Russlands, seien wir ehrlich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew in einem Interview mit russischen Medien, darunter der TASS. „Aber aus geopolitischen Gründen und aufgrund der Geschichte haben wir uns lange damit abgefunden, dass wir in verschiedenen Wohnungen leben“, fügte er hinzu.

Sicherheit des AKW

Die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um das AKW Saporoschja wird nicht mehr in Erwägung gezogen. Es geht um die Beendigung der Feindseligkeiten um das Kernkraftwerk, sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi. Er sagte, dass die Verhandlungen über verschiedene Modelle einer entmilitarisierten Zone seit sieben bis acht Monaten liefen, dass es jetzt aber darum gehe, „sicherzustellen, dass das Kraftwerk nicht angegriffen oder für Angriffe genutzt wird“.

Die Erklärung von Grossi, in der er die undurchführbare Idee einer entmilitarisierten Zone um das AKW Saporoschja zurückwies, werde Fortschritte bei Verhandlungen zur Sicherung der Anlage ermöglichen, sagte Renat Kartschaa, ein Berater des Generaldirektors von Rosenergoatom. „Ich weiß nicht, ob sie die Augen geöffnet haben oder ob in den Köpfen dieser internationalen Institution ein Sinn für die Realität entstanden ist. Aber das Wichtigste ist, dass wir im Verhandlungsprozess von unrealistischen, undurchführbaren Bedingungen abgewichen sind, die einfach das Erreichen eines Sicherheitszonenmechanismus verhindern“, sagte er im Fernsehsender Russija-24.

Sanktionen

Die EU diskutiert derzeit nicht über neue Sanktionen gegen Russland, sagte Ulf Kristerssonder, der Ministerpräsident der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft. „Es geht jetzt um die systematische Umsetzung der bestehenden Sanktionen“, sagte er bei seiner Ankunft auf dem EU-Gipfel.

Auch die estnische Premierministerin Kaja Kallas sagte, es sei „wichtiger, die Schlupflöcher zu schließen“ und sich auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Umgehung der Sanktionen zu konzentrieren. Sie behauptete auch, dass die EU-Sanktionen die Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln aus Russland nicht behindern. „Es gibt keine Beschränkungen für den Export von Düngemitteln aus russischen Häfen. Sie können 18 Häfen nutzen. Auch von den 300 Banken sind nur 13 mit Sanktionen belegt. <…> Das ist keine Frage der Sanktionen, sondern des Vorgehens Russlands“, sagte Kallas.

Die polnische Regierung drängt darauf, dass die EU-Sanktionen gegen Russland jährlich statt wie bisher alle sechs Monate erneuert werden, sagte Szymon Szinkowski, der Beauftragte der polnischen Regierung für europäische Angelegenheiten.

Waffen für Kiew

Die finnische Regierung hat das 14. Militärhilfepaket für die Ukraine genehmigt, darunter drei Leopard-2-Panzer, wie der finnische Verteidigungsminister Antti Kaikkonen mitteilte. Später stellte der finnische Rundfunksender Yle klar, dass das Paket die Lieferung von drei gepanzerten Minenräumfahrzeugen auf der Basis des Leopard 2-Panzers umfasst. Darüber hinaus umfasst das Hilfspaket im Gesamtwert von schätzungsweise 161 Millionen Euro auch schwere Waffen und Munition.

Die Slowakei hat der Ukraine die ersten vier von 13 MiG-29-Kampfflugzeugen übergeben, die im vergangenen Jahr aus der nationalen Luftwaffe abgezogen wurden, berichtet die Nachrichtenagentur ČTK unter Berufung auf das Verteidigungsministerium der Republik.

Die EU will zwischen 300 und 500 Millionen Euro bereitstellen, um Rüstungsunternehmen zu unterstützen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf den EU-Kommissar für den Binnenmarkt Thierry Breton. Ihm zufolge ist im Rahmen dieses Betrags insbesondere eine Erhöhung der Produktionskapazitäten für Schießpulver geplant. Die Mittel werden zusätzlich zu den zwei Milliarden Euro bereitgestellt, die die EU für Munitionslieferungen an die Ukraine bereitstellen will.

Die neuen Waffenlieferungen an Kiew zeigen, dass „die NATO- und EU-Länder in der Ukraine-Frage ihren Kurs fortsetzen, den Konflikt mit allen Mitteln in die Länge zu ziehen und bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen“, sagte der stellvertretende russische Außenminister Aleksander Gruschko gegenüber der TASS. „Unsere Statistik über abgeschossene Flugzeuge wird wachsen“, reagierte er auf die Verlegung slowakischer MiG-29 in die Ukraine.

Bewertung der Schäden

Die EU-Kommission, die Weltbank, die UNO und die Regierung in Kiew haben die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Konflikt auf 383 Milliarden Euro geschätzt. Laut einer Erklärung der EU-Kommission berücksichtigt diese Bewertung die Situation über den Zeitraum von 12 Monaten vom 24. Februar 2022 bis zum 24. Februar 2023. Dem Dokument zufolge belaufen sich die direkten Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen auf mehr als 135 Milliarden Dollar „in den folgenden am stärksten betroffenen Bereichen: Wohngebäude (37%), Verkehr (26%), Energie (8%), Handel und Industrie (8%) und Landwirtschaft (6%)“.

Ende der Übersetzung

