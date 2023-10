Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 12. Oktober, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 12. Oktober.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine beschießt Belgorod, Kiew befürchtet Kürzungen der westlichen Hilfe: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben versucht, Belgorod mit Hilfe einer Drohne anzugreifen, dem Angriff sind drei Menschen, darunter ein Kind, zum Opfer gefallen, sagte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow.

Der Ukraine könnte ab Mitte nächsten Jahres eine Kürzung der westlichen Militärhilfe drohen, so der Leiter der Hauptabteilung Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow.

Die ausländischen Geber haben ihre Haltung gegenüber dem Ukraine-Konflikt geändert und rechnen nicht mit einem baldigen Ende, wie der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Rostislaw Schurma, zugab. Die Steuerzahler im Westen haben immer mehr Fragen über die Verwendung der Gelder, die zur Unterstützung Kiews bereitgestellt werden, und früher oder später wird die ukrainische Führung diese beantworten müssen, betonte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden 8 Angriffe der Streitkräfte der Ukraine bei Donezk, Saporoschje und Krasnoliman zurückgeschlagen.

Die ukrainischen Verluste beliefen sich auf über 740 Soldaten. Mehrere gepanzerte Fahrzeuge, darunter drei Panzer, und verschiedene feindliche Artilleriewaffen, darunter solche aus Polen, den USA und Frankreich, wurden zerstört.

In der Nähe der Stadt Izmail (Region Odessa) wurde ein ukrainisches Depot für militärische Ausrüstung getroffen. Ein Hangar mit Landungsbooten der wurde in der Nähe der Stadt Solontschaki (Region Nikolajew) getroffen.

Der Leiter der Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums räumte ein, dass die ukrainischen Truppen bei ihren Plänen für Kampfeinsätze „aus dem Zeitplan gefallen“ seien. „Nicht verspätet, sondern rausgefallen. Das ist eine völlig andere Interpretation“, sagte er in einem Interview mit der Ukrainska Pravda.

Angriffe auf russische Regionen

Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden getötet, als Trümmer einer von der Luftabwehr abgeschossenen ukrainischen Drohne auf ein Wohnhaus am Rande von Belgorod fielen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Wjatscheslaw Gladkow, befinden sich zwei weitere Opfer in sehr ernstem Zustand auf der Intensivstation.

Zwei Menschen, darunter ein medizinischer Mitarbeiter, wurden getötet und ein weiterer verwundet, als die ukrainische Armee ein städtisches Krankenhaus im Donezker Stadtteil Kirowski beschoss, teilte die DNR-Vertretung im Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen mit.

Waffen für Kiew

Die NATO hat nicht vor, sich in Kampfhandlungen in der Ukraine ziehen lassen, sondern plant, die derzeitige Regierung in Kiew weiterhin zu unterstützen und ihr militärischen Beistand zu leisten, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte.

Italien ist bereit, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, allerdings „im Rahmen des Möglichen“, wie der italienische Verteidigungsminister Guido Crozetto erklärte. Er hatte zuvor signalisiert, dass Italien seine Reserven an Waffen faktisch ausgeschöpft habe.

Ab Mitte 2024 könnte Kiew mit einer Reduzierung der Militärhilfe westlicher Länder konfrontiert sein, sagte der Leiter der Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums. „Und dann wird alles von uns abhängen – wie gut wir in der Lage sein werden, allen unsere Bedürfnisse zu vermitteln, zu zeigen und zu erklären, sowie eine Produktionssteigerung bei uns zu etablieren“, sagte er in einem Interview mit der Ukrainskaja Pravda.

Finanzspritzen

Nach Angaben des ukrainischen Finanzministeriums hat Kiew seit Beginn dieses Jahres Zuschüsse und Darlehen in Höhe von insgesamt 33,8 Milliarden Dollar aus westlichen Ländern erhalten.

Die größten ausländischen Finanzspritzen waren die Makrofinanzhilfe der EU in Höhe von 14,7 Milliarden Dollar, die Zuschüsse der USA in Höhe von 10,9 Milliarden Dollar sowie 3,6 Milliarden Dollar vom IWF im Rahmen des Programms der Erweiterten Finanzierungsfazilität und ein konzessionelles Darlehen aus Kanada in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar.

Nach Angaben des Finanzministeriums stellen inländische Staatsanleihen mit 11,8 Milliarden Dollar eine wichtige Ressource dar.

Südkorea plant, 50 Millionen Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine bereitzustellen, das Geld soll in einen Sonderfonds der Weltbank fließen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Finanzminister Choo Kyung-ho. Der Minister sprach sich auch für einen baldigen Abschluss eines „Rahmenabkommens“ als Teil eines „Hilfspakets“ in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar für die Ukraine durch den südkoreanischen Fonds für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit aus.

In internationalen Finanzkreisen hat sich die Haltung gegenüber dem Ukraine-Konflikt geändert; die Investoren rechnen nun nicht mehr mit einem baldigen Ende des Konflikts, sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew. Jetzt „suchen sie nach Instrumenten, die es einerseits ermöglichen, die großen Chancen, die die Ukraine bietet, zu nutzen, und andererseits, die großen Risiken zu minimieren“, erklärte der Beamte.

Die Steuerzahler in den westlichen Ländern fragen sich immer häufiger, wo und wie die enormen finanziellen Mittel, die der Westen zur Unterstützung Kiews bereitstellt, ausgegeben werden“, so der Sprecher des russischen Präsidenten. Ihm zufolge wird die „ziemlich unverschämte“ Position der ukrainischen Führung „von den Ländern des kollektiven Westens immer weniger gemocht“, und „eine gewisse Ermüdung von Herrn Selensky persönlich und von der ukrainischen Frage“ ist offensichtlich. „Das alles wird Fragen an Herrn Selensky persönlich aufwerfen, die er beantworten muss“, so Peskow.

Ende der Übersetzung

