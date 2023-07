Kokain im Weißen Haus und keine Kamera hat gesehen, von wem es war

Biden-Clan

Der Kokainfund im Weißen Haus, und vor allem die Vertuschung darum, machen wenig Schlagzeilen. Schließlich sind im Weißen Haus überall Überwachungskameras und natürlich ist dort bekannt, wer das Kokain ins Weiße Haus gebracht hat.

Dass im Weißen Haus, noch dazu in einem Hochsicherheitsbereich des Gebäudes, Kokain gefunden wurde, macht erstaunlich wenig Schlagzeilen. Auch die Meldungen aus dem Weißen Haus, man könne nicht ermitteln, wer es dorthin gebracht hat, werden von deutschen Medien nicht hinterfragt. Obwohl im Weißen Haus überall Überwachungskameras sind, kann man angeblich nicht herausfinden, wer das Rauschgift ins Herz der USA gebracht hat.

Deutsche Medien stellen dazu keine Fragen, russischen Medien schon. Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens wurden diese und noch einige andere Fragen zur letzten Woche in den USA gestellt und ich habe den Bericht des russischen USA-Korrespondenten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Eine weitere peinliche Seite in der Geschichte des Weißen Hauses: Wie bekannt wurde, haben die Geheimdienste einen Beutel Kokain in einem Schließfach gefunden, in dem die Mitarbeiter des Präsidenten ihre Mobiltelefone aufbewahren. Der Raum selbst befindet sich im Westflügel des Weißen Hauses, nicht weit vom Oval Office entfernt. Angesichts der Sucht von Bidens Sohn Hunter nach illegalen Substanzen ist die Situation sehr pikant und sie ist bereits die Grundlage für alle Arten von Memes und Spott im Internet geworden. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Nach wochenlanger Verschleierung in den Nachrichten ist das im Weißen Haus gefundene Kokain zu geopolitischem Stoff geworden.

„Über das Geheimnis um das Kokain im Weißen Haus gibt es immer Details. Offizielle Stellen berichten, dass ein Beutel mit Drogen im Westflügel gefunden wurde, in der Nähe des Personaleingangs und nicht, wie bisher berichtet, in der Nähe des Gästeeingangs, also ganz in der Nähe des wichtigen Situation Room, in dem streng geheime Missionen wie die Ergreifung Osama bin Ladens entwickelt werden“, so Fox News.

Es musste schwere Artillerie eingesetzt werden. Ob die weiße Linie, bildlich gesprochen, eine „rote Linie“ für die nationale Sicherheit der USA sei, wurde der nationale Sicherheitsberater gefragt.

„Ich möchte die Aufmerksamkeit auf den Situation Room lenken, über den es viele fragwürdige Berichte gegeben hat. Der Situation Room wurde nicht genutzt und wird seit einigen Monaten nicht mehr genutzt, da er derzeit renoviert wird. Wir nutzen einen alternativen Situation Room im Eisenhower-Gebäude, so dass die einzigen Personen, die während dieser Zeit in dem Raum ein- und ausgingen, die Arbeiter waren, die ihn renovieren. Übrigens wird alles rechtzeitig abgeschlossen sein“, so seine Antwort.

Der letzte Satz bezieht sich auf die Reparaturen, nicht auf die Ermittlungen. Obwohl der Geheimdienst verspricht, bis Montag fertig zu sein, gibt es keine Garantien. Und obwohl sie Fingerabdrücke und DNA-Proben genommen haben, haben sie alles durcheinander gebracht.

„Das Kokain wurde bei einer Routinedurchsuchung in einem kleinen Beutel von der Größe eines Centstücks gefunden. Es wurde in einem Schließfach gefunden, das vom Personal und den Gästen zur Aufbewahrung von Mobiltelefonen genutzt wird“, erfährt man im Netz.

Aber es gibt ja das Besucherprotokoll, und die Sicherheitskameras an Amerikas sicherstem Ort sollten einwandfrei funktionieren.

„Ich war oft im Situation Room, und unter Trump war immer ein Wachmann am Eingang. Man musste sich registrieren und alle elektronischen Geräte in einem Schließfach deponieren. Wenn man also dem Sicherheitsprotokoll folgt, kann leicht wissen, wer Zugang zum Situation Room hatte. Und selbst wenn nicht, gibt es überall Kameras, vom Eingang bis hinunter zu jeder Ecke in den Korridoren, man wird überall beobachtet“, sagte Thomas Homan, der unter Trump Direktor der US-Einwanderungs- und Zollbehörde war.

Letztendlich könnte man alle Bewohner und Mitarbeiter des Weißen Hauses zu Drogentests schicken. Diese Idee wurde von den Republikanern ins Spiel gebracht. Und sie fordern eine Erklärung vom Geheimdienst: „Wir machen uns große Sorgen um unsere nationale Sicherheit. Bei all dem Geld, das für die Sicherheit im Weißen Haus ausgegeben wird, sollte so etwas nicht vorkommen!“

Die Bidens waren an dem Tag, an dem die Agenten das Kokain entdeckten, nicht im Weißen Haus. Hunter, an den dabei natürlich jeder sofort dachte, machte zusammen mit Joe Biden Urlaub in Camp David. Aber jetzt ist der US-Präsident zurück.

Diese Szene spielte sich im Oval Office ab, also fast auf der anderen Seite der Wand, wo die Drogen gefunden wurden. Die Reporter interessierten sich verständlicherweise nicht für den schwedischen Ministerpräsidenten, aber Biden hat keine Zeit für sie. Er lächelt und winkt ab: „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass so etwas im Westflügel des Weißen Hauses gefunden werden könnte. Ich kenne das Weiße Haus noch aus den 70er Jahren, was hier läuft ist verrückt.“

Ja, warum nicht nostalgisch werden? Zum Beispiel das Jahr 1991, da sagte Biden: „Wenn du mit Crack oder Kokain erwischt wirst, das nicht größer als ein Vierteldollar ist, gehst du für fünf Jahre ins Gefängnis. Keine Bewährung. Fünf Jahre Gefängnis. Und der Richter wird keine Wahl haben.“

Aber auch in die andere Richtung hat man keine Wahl, wenn der Nachname des Angeklagten Biden lautet. Hunter hat beim Kauf eines Colts auf dem Formular gelogen, dass er nicht süchtig sei, und der freundliche Staatsanwalt hatte Verständnis und hat ihm verziehen. Das Wichtigste ist, dass seine Genesung von der Sucht reibungslos verläuft. Im Kreise seiner Familie und dem Klang von Feuerwerkskörpern zum Unabhängigkeitstag. Und die Tatsache, dass Biden Junior sich dabei auf dem Balkon des Weißen Hauses so gewohnheitsmäßig die Nase reibt, stammt aus alten Zeiten.

Die Bidens hatten Spaß beim Feiern des 4. Juli. Hunter ist jetzt de facto ins Weiße Haus eingezogen. Das hat zwei Gründe: der Unterhaltsprozess gegen die ehemaligen Stripperin und der Präsidentschaftswahlkampf seines Vaters. So ist er wenigstens unter Aufsicht. Biden hat das Justizministerium und das FBI im Nacken. Einen Kokaintest haben sie auch dort nicht gemacht.

„Der einzige Grund, warum sie die Erklärung abgegeben haben, dass wir nie erfahren werden, wer es war, ist derselbe Grund, warum das Justizministerium und das FBI die kriminellen Aktivitäten von Hunter Biden und Joe Biden vertuschen. Ich denke, dass es höchstwahrscheinlich jemand ist, der in der Biden-Administration arbeitet, ein hochrangiger Biden-Beamter, was die Vertuschung noch überraschender macht“, sagte Senator Ted Cruz.

Gut, dass Senator Cruz einen Podcast und kein Konto auf der neuen Social-Networking-Website Threads hat. Danach hätte er gesperrt werden können. Das ist bereits einem Mann passiert, der von Musk, also von Twitter, zu Zuckerberg übergelaufen ist. Und nicht nur ihm.

„Einer von denen, die zensiert wurden, war ein User, der sich skeptisch zur Wahl geäußert hat. Ich stimme nicht mit ihm überein, aber das ist ja der Sinn der Meinungsfreiheit. Ich habe Mark Zuckerberg eine Frage zu Threads gestellt, aber er hat mir nicht geantwortet. Das ist geheime Zensur, gegen die man nicht vorgehen kann. Als Mark Zuckerberg Threads ankündigte, sagte er, es würde eine freie und offene Plattform sein, aber sofort wurden User zensiert „, so der Enthüllungsjournalist Michael Shellenberger.

Und zwar so offen, dass diejenigen, die auch nur das geringste Verständnis haben, sich bereits unwohl fühlen. Wenn man sie nicht gewohnheitsmäßig durchblättert, sondern die Nutzungsvereinbarungen sorgfältig liest, wird klar, dass alle Inhalte, die man auf Threads hochlädt, früher oder später für immer auf Servern von Drittanbietern landen können, von denen überhaupt nicht klar ist, wer sie besitzt oder betreibt.

„Die glänzende neue App Threads verzeichnete in den ersten sieben Stunden zehn Millionen Nutzer. Doch sofort häuften sich die Beschwerden. Es stellte sich heraus, dass die App Daten über alles Mögliche sammelt, von Ihrem Gesundheitszustand bis hin zu Ihrem Internet-Suchverlauf. Normalerweise verfolgen Apps das Nutzerverhalten für den Verkauf von Werbung, aber Threads sammelt mehr Daten als jede andere App“, heißt es im Netz.

Für manche ist das eine rhetorische Frage. Mark Zuckerberg hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er auf der richtigen Seite steht. Auch die ersten registrierten Prominenten, die eingeladen wurden, das konservative Twitter zu verlassen, sind alle wie ausgewählt. Alle sind Liberale und Anhänger der Demokraten. Und wenn ein Republikaner dabei ist, dann ist es ein Auserwählter.

„Es ist schwer, sich einen erfolgreicheren Start für ein neues soziales Netzwerk vorzustellen. Nach einigen Stunden waren unter den Künstlern und medialen Persönlichkeiten, die sich dort registriert hatten, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Arnold Schwarzenegger, Präsidentschaftskandidat Mike Pence und Nancy Pelosi“, schreibt die Washington Post.

Etwas zu schnell verspricht ein schlaffer Musk, der sich nur wehrt, seinen Rivalen Zuckerberg wegen Abwerbung von Mitarbeitern und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor Gericht zu zerren. Die Milliardäre kämpfen und die Accounts der normalen Nutzer werden geknackt. Sie zu hacken oder zu sperren, ist, wenn es von oben angeordnet wird, straffrei.

So hat Richter Terry Doughty aus Louisiana nachgewiesen, dass Facebook auf Ersuchen der Biden-Administration den Zugang zu einem Video aus dem Jahr 2021, das Tucker Carlson auf Fox News aufgenommen hatte und in dem er die Anti-Covid-Maßnahmen kritisierte, unrechtmäßig eingeschränkt hat.

Und was ist das Ergebnis? Carlson ist nicht mehr bei Fox News. Und er kommt auch nicht zurück. Schon allein wegen diesem neuen Video.

„Trump ist der einzige, der sagt: Moment, verstehen Sie, warum wir einen endlosen Krieg in der Ukraine unterstützen? Ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass ich ihm für diesen Beitrag sehr dankbar bin. Er hat Recht. Und alle in Washington liegen mit allem falsch. Trump hat in diesem Punkt Recht: Krieg verändert die Welt. Er verändert die Weltwirtschaft. Er verändert das Gesicht der Bevölkerung“, sagte Carlson.

Trump verspricht, den Konflikt in der Ukraine zu lösen, sobald er die Wahl gewonnen hat. Das heißt, bevor er überhaupt wieder ins Oval Office einzieht. „Wir werden den korruptesten aller Präsidenten, Joe Biden, aus dem Weißen Haus vertreiben. Das Wort ‚korrupt‘ ist für Joe Biden angemessener als für Hillary Clinton. Er nimmt Geld von jedem Land, das es anbietet. Und wir werden Amerika wieder groß machen!“

Das war mitten im Nirgendwo, in Iowa. Nach der Kundgebung ging Trump in das Restaurant Dairy Queen, wo er sich für die Desserts interessierte.

Biden tritt unterdessen gegen Rednerpulte und macht Witze darüber, dass er selbst nicht weiß, warum er das tut. Vielleicht war das vorbereitet. Man hat das Gefühl, dass die Spin-Doktoren der Demokraten Biden in letzter Zeit raten, Witze über sich selbst zu machen, um seine wahren Probleme zu verbergen. So macht er in letzter Zeit Witze über sein Alter und bezeichnet sich regelmäßig als über hundert Jahre alt.

Viele haben daher den Eindruck, dass in der amerikanischen Politik gerade eine tote Zeit herrscht. „Die endlosen Skandale und die wachsenden Bedenken über Bidens geistige Fähigkeiten und sein Alter beunruhigen die Demokraten bereits selbst. Sogar The Atlantic, das ihn im Jahr 2020 unterstützt hat, fordert, dass Biden zurücktritt“, berichtet Fox News und zeigt die entsprechende Schlagzeile von The Atlantic, in der Biden aufgefordert wird, „zur Seite“ zu treten.

Diejenigen, die ihn ersetzen wollen, duellieren sich in den Swing States. Erst DeSantis und dann Trump haben dem für die Wahlen wichtigen Las Vegas einen Besuch abgestattet, um den politischen Jackpot zu knacken. Die Republikaner setzen auf mehr als nur Nevada. Und die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Trump liegt in den Schlüsselstaaten von Wisconsin über Arizona und Pennsylvania bis Georgia mit sieben Prozent in Führung. Das Schicksal des Rennens wird gemäß der amerikanischen Tradition dort entschieden.

Ende der Übersetzung

