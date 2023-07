Ukraine

Der anstehende NATO-Gipfel wird international mit Spannung erwartet, denn formal wird dort über Zukunft der ukrainischen Träume für einen NATO-Beitritt entschieden. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird.

Der anstehende NATO-Gipfel war ein beherrschendes Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Der Deutschland-Korrespondent hat über die Vorbereitungen und politischen Intrigen im Vorfeld des Gipfels berichtet und ich habe seinen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Seit Anfang der Woche verlegen die westlichen Verbündeten zusätzliche Kräfte nach Litauen. Luftabwehrsysteme sind auf dem Weg zur Ostflanke, sogar aus Spanien. ABC-Einheiten wurden in den Raum Vilnius verlegt. Vertreter der Allianz sprechen von einer Übung. In Wirklichkeit sind die Truppen auf dem Weg, um die Spitzen der NATO zu schützen. Es ist beunruhigend, denn noch nie sind sie mit ihren Gipfeltreffen so nah – zudem in so turbulenten Zeiten – an die Grenzen Russlands gekommen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dazu: „Erstens werden wir uns auf ein mehrjähriges Hilfsprogramm einigen, um die volle Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und der NATO zu gewährleisten. Zweitens werden wir unsere politischen Beziehungen durch die Einrichtung des NATO-Ukraine-Rates verbessern. Drittens erwarte ich, dass die Staats- und Regierungschefs der Alliierten bestätigen, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, und dass sie sich darauf einigen, wie die Ukraine diesem Ziel näher gebracht werden kann.“

Das Ziel muss gut verpackt werden, sonst ist es langweilig und verstaubt, aber die Entwürfe der Reden verheißen nichts Gutes für die Ukraine: Sie hat und bekommt keinen Platz am gemeinsamen Tisch. Die Aufgabe der Ukraine ist es zu sterben, die Aufgabe der NATO ist es, dafür zu sorgen, dass es für die Russen teurer wird.

Vor dem Gipfel hat die westliche Presse viel größeres Interesse an den Hinterzimmer-Spielen um den Posten des NATO-Generalsekretärs, den Stoltenberg verlassen will, aber nicht verlassen kann. Großbritannien nimmt den USA übel, dass sie seinen Kandidaten, den derzeitigen Verteidigungsminister Ben Wallace, übergangen haben, schreibt der Londoner Telegraph: „Es gab erhebliche Spannungen mit Washington, dem faktischen Führer des Bündnisses, wegen Wallaces beispielloser Unterstützung für die Ukraine. Mit seiner militärischen Unterstützung für Kiew, einschließlich Panzern und Langstrecken-Marschflugkörpern, ist er oft weiter gegangen als die USA.“

Es geht darum, dass Washington die Hitze des Konflikts regulieren sollte und dass im Amt des Generalsekretärs der Allianz eine Person sitzen soll, die Washington gegenüber absolut gehorsam ist. Das Weiße Haus hat so eine, die derzeitige Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, und Biden soll mit ihr über einen Wechsel von der EU ins NATO-Hauptquartier gesprochen haben.

Aber sie kann nicht sofort umziehen, denn sie muss bis nach den Wahlen zum Europäischen Parlament warten, um die Dinge an ihren Nachfolger zu übergeben. Und das dauert noch ein Jahr. Also wird Stoltenberg wohl noch bleiben müssen, um den Sitz für Ursula von der Leyen warm zu halten.

Das alles sind kuriose, aber technische Details, aber das spannendste am Gipfel dreht sich um Erdogan.

„Es wäre ein gutes Signal, wenn die Türkei und Ungarn endlich ihre Blockade aufgeben und auch unsere schwedischen Freunde der NATO beitreten“, sagte der deutsche Politiker Ralf Stegner.

In dieser Woche wurde bekannt, dass Budapest den NATO-Beitritt Schwedens nicht verhindern wird, wenn auch die Türkei ihre Meinung dazu ändert. Die Frage ist, was der türkische Präsident als Gegenleistung dafür verlangen wird, dass er ein Auge beim verbrannten Koran und der bleibende Kontroverse über die schwedische Anti-Terror-Gesetzgebung zudrückt. Wahrscheinlich wird er etwas Besonderes verlangen, denn jedem ist klar, dass der Gipfel ohne den Beitritt des Landes zur NATO, das auf eine 300-jährige Geschichte der Neutralität zurückblicken kann, wie eine Torte ohne Sahne wäre.

Was die Ukraine betrifft, so ist ihre Zukunft nach wie vor Gegenstand von Spekulationen und mehr oder weniger unsinnigen Fantasien. In diesem Sinne hat sich Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, in dieser Woche besonders hervorgetan: „Ich würde ideale Friedensverträge nicht zur Bedingung für eine Mitgliedschaft im Bündnis machen. Zum Beispiel könnten die Teile der Ukraine, die verlässlich unter der Kontrolle der demokratischen Regierung in Kiew stehen, so schnell wie möglich Teil des NATO-Gebietes werden. Für sie würde der NATO-Artikel 5 gelten. Für andere Teile der Ukraine wird die Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung vorerst nicht gelten.“

Roths Idee hat auch seine Kollegen in der Regierungspartei verunsichert, weil dieser Weg an allen Ecken und Enden auf einen direkten Zusammenstoß zwischen dem Westen und den Russen hinausläuft. Das würden sie natürlich gerne vermeiden, dabei haben sie den brennendsten Wunsch, Russland eine Niederlage zuzufügen. Es ist nicht ganz klar, was sie mehr wollen.

„Russland muss seine kolonialen, imperialen Ansprüche aufgeben. Russland muss sich zu seinen Kriegsverbrechen bekennen und seine vollständig militarisierte Gesellschaft vollständig umbauen. Das bedeutet, dass Russland, ich sage es mal so, verlieren lernen muss“, sagte der deutsche Politiker Roderich Kiesewetter.

Solche kriegerischen Stimmen werden auf dem Gipfel als Chor zu hören sein, und die verbalen Drohungen gegen Russland werden durch neue Militärhilfepakete für die Ukraine untermauert. Die USA wollen für 800 Millionen Dollar Waffen und Ausrüstung kaufen: Neben der 155-Millimeter-Streumunition auch Munition für HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, Javellin-Anti-Panzerraketen und je drei Dutzend Bradley-Schützenpanzer und gepanzerte Transporter vom Typ Striker als Ersatz für die bei Saporoschschje und Cherson bereits verbrannten Fahrzeuge. Auch die Möglichkeit, in absehbarer Zeit taktische Raketensysteme vom Typ ATACMS nach Kiew zu verlegen, um damit Angriffe auf das russische Hinterland durchzuführen, wird nicht ausgeschlossen.

Gleichzeitig sind einem Bericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zufolge die wichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine – die USA, Deutschland und Großbritannien – deutlich hinter dem Zeitplan zurückgeblieben: bei schwerem Gerät zum Beispiel wurde nur etwas mehr als die Hälfte dessen geliefert, was der Ukraine zugesagt worden war. Wie erwartet, sind Probleme mit der Logistik und der Wartung der westlichen Waffen aufgetreten. In dieser Woche wurde bekannt, dass der angekündigte Start des deutschen Leopard-Panzerreparaturstützpunkts in Polen verschoben wurde. Die Polen werfen den Deutschen einen Mangel an Ersatzteilen vor und die Deutschen werfen den Polen Gier vor.

„Die polnische Firma PGZ hat sehr merkwürdige Kostenvorschläge für die Arbeiten an den Panzern gemacht, Insider sagen, dass die Preise aus der Luft gegriffen sind. So will PGZ für die sogenannte Erstdiagnose der Panzer mehr als 100.000 Euro verlangen. In Deutschland kostet diese Diagnose nur etwa 12.000 Euro. Außerdem will PGZ keine Garantien für die Reparaturen übernehmen, was ebenfalls sehr ungewöhnlich ist“, schreibt der Spiegel.

Hier muss man unterscheiden: Eine Diagnose an einem grundsätzlich einsatzfähigen Fahrzeug durchzuführen ist das eine, eine ganz andere Sache ist es, wenn der Panzer bereits Bekanntschaft mit einer russischen Granate oder einer russischen Mine gemacht hat. Wie dem auch sei, das Thema der Leoparden ist in Polen schon seit einiger Zeit verstummt.

Dafür knallt es in Deutschland weiter: „Das ist einfach nur peinlich! Deutschland hat deutlich mehr als 17 Milliarden Euro für Waffen und andere Unterstützung für die Ukraine ausgegeben und allein 11 Milliarden für Waffenlieferungen genehmigt, statt eine Initiative zur Beendigung des Krieges zu unterstützen. Und was ist mit den armen Kindern in unserem Land? Für die ist kein Geld da. Das kann doch nicht wahr sein, das ist eine echte Schande!“, empörte sich Sarah Wagenknecht von der Linkspartei.

Die Verteidigungsausgaben haben Kürzungen bei den Sozialprogrammen nötig gemacht, und das unter einer eigentlich linken Regierung. Das Familienministerium forderte still und leise 12 Milliarden Euro für Kinder und war entsetzt, als das Finanzministerium ohne mit der Wimper zu zucken nur ein Sechstel angeboten hat, weil der Staat das Geld für die Leoparden braucht. Finanzminister Christian Lindner wurde ins Fernsehen eingeladen, um sich zu erklären. Es bleibt unklar, wer sich über wen lustig gemacht hat.

Die Moderatorin fragte: „12 Milliarden für Kinder, beharrt die Familienministerin. Sie sprechen von zwei Milliarden. Die Kollegen kommentierten das wie folgt: ‚Clever. Immer mehr Kinder verkleiden sich als Panzer, um Kindergeld zu bekommen.‘ Finden Sie das nicht lustig?“

Lindner antwortete: „Ja, schon. Wir tun viel für Kinder und Familien“

Generell ist Lindners Position nachvollziehbar: Es wird viel Geld benötigt und die Steuereinnahmen schrumpfen. Deutschland hat seit Jahresbeginn 64.000 Arbeitsplätze verloren. Immer mehr deutsche Unternehmen gehen in Konkurs. In den letzten Jahren musste der Staat viel Geld ausgeben, um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, vor allem während der Pandemie, aber jetzt ist Schluss damit, denn die Reserven sind weg. Mehr als tausend Unternehmen meldeten im Juni Konkurs an, das ist ein Siebenjahreshoch.

Dennoch wird niemand der deutschen Regierung die Bündnisverpflichtung abnehmen, die Produktion von Waffen und Munition hochzufahren – da ist der Bedarf der Bundeswehr, und da ist die Ukraine, die beides auf unbestimmte Zeit in gigantischen Mengen schlucken wird.

„Die Russen haben sehr starke Verteidigungslinien aufgebaut. Die Ukraine hat bereits etwa ein Drittel ihrer strategischen Reserve an westlichen Rüstungsgütern in den Kampf geschickt. Bislang sehe ich keine Voraussetzungen für einen strategischen Durchbruch. Ehrlich gesagt, kann ich mir kaum vorstellen, wie die Pläne zum Durchbruch bis zur Krim realisiert werden sollen“, betonte Oberst Richter vom deutschen Heer.

Noch vor kurzem, im Frühjahr, haben die westlichen Politiker den Kiewer Figuren wohlwollend zugehört, manche haben sogar zu deren Phantasien, wie die Ukraine eine siegreiche Gegenoffensive durchführen und schon im Sommer eine Einladung in die NATO erhalten würde, genickt. Dabei waren sich alle einig, dass es gut wäre, das Ergebnis auf dem Schlachtfeld rechtzeitig vor dem NATO-Gipfel in Vilnius zu präsentieren.

Aber Kiew hat nichts zu präsentieren. Dementsprechend hat der Westen auch nichts zu bieten.

„Kein Land, das sich im Krieg befindet, kann Mitglied eines Verteidigungsbündnisses werden“, sagt der deutsche Bundeskanzler Scholz. Bedeuten diese Worte von Bundeskanzler Scholz, dass die Ukraine nach Beendigung des Kriegszustands Mitglied des Bündnisses werden kann?

Die Diskussion dreht sich jetzt um diese Frage. Meinungen gibt es viele, aber es gibt nur einen mehr oder weniger zuverlässigen Anhaltspunkt. In einem Interview mit CNN beleuchtete US-Präsident Biden die Aussichten der Ukraine, und eine offiziellere Position gibt es per Definition nicht: „Die USA sind bereit, der Ukraine nach dem Ende des Konflikts mit Russland ähnliche Sicherheitsgarantien wie Israel zu geben.“

Die NATO hat der Ukraine zugelächelt. Weder jetzt noch später wird die NATO über politische Ratschläge und Sicherheitsgarantien nach dem israelischen Szenario hinausgehen, was nicht einmal die Entsendung einer internationalen Militärmission auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet einschließt. Das ist so ziemlich das Gleiche, was die USA und ihre Verbündeten jetzt für das Kiewer Regime tun, und das hat eindeutig nichts mit Artikel 5 der NATO-Charta über kollektive Verteidigung zu tun.

Die westlichen Politiker möchten sicherlich eine historische Aura um den bevorstehenden Gipfel schaffen, der eine lange Reihe von Analysen und Zitaten folgen wird. Und ja, es kann sein, dass sie etwas verheimlichen, auch vor ihrer eigenen Öffentlichkeit, und es bis zur letzten Minute geheim halten. Doch bereits jetzt sind alle Themen des Gipfels, einschließlich der neuen Verteidigungsstrategie, im Großen und Ganzen bekannt und in der Presse behandelt worden. Mit Ausnahme von Schweden. Aus heutiger Sicht zeichnet sich zumindest für die Ukraine nichts Historisches ab.

Ende der Übersetzung

