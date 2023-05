Lukaschenko kommentiert die Informationen über seine Krankheit

Weißrussischer Präsident sagt, er habe ein Adenovirus

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich zu den Gerüchten über seine Krankheit geäußert und gesagt, er habe ein Adenovirus gehabt und hat nicht vor, daran zu sterben.

„Wenn jemand denkt, dass ich sterben werde, beruhigt euch. Beruhigt euch. Das ist nichts weiter als müßige Spekulation in Messenger- und Telegram-Kanälen. Es war ein Adenovirus“, sagte das Staatsoberhaupt am Dienstag bei einem Treffen zu Gesundheitsfragen. Seine Worte wurden von der Agentur BelTA zitiert.

Lukaschenko erklärte, dass er einen sehr vollen Terminkalender habe. „Ich hatte keine Möglichkeit, mich behandeln zu lassen, ich muss nach Moskau fahren, dann gibt es Subbotniks, dann Grodno, dann Gomel, alles stapelt sich. Ich werde also nicht sterben, Leute. Ihr werdet mich noch lange ertragen müssen“, sagte der Präsident.

Am Tag des Sieges nahm Lukaschenko an der Parade in Moskau teil. Nach seiner Rückkehr nach Minsk nahm der Präsident an einer Kranzniederlegung auf dem Platz des Sieges teil, hielt aber keine Rede; dazu hatte ihn der weißrussische Verteidigungsminister Viktor Khrenin eingeladen. Auch bei der Feier zum Tag der Flagge, des Wappens und der Nationalhymne am 14. Mai war Lukaschenko nicht anwesend. Offiziell haben sich die Behörden der Republik nicht zu den Gründen für Lukaschenkos Abwesenheit geäußert. Am 15. Mai trat das Staatsoberhaupt nach Gerüchten über seinen schlechten Gesundheitszustand erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf und besuchte den zentralen Kommandoposten der Luftwaffe und der Luftverteidigungsstreitkräfte.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen